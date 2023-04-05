雙腳給力再出發！朝聖壯闊山景之「南橫三星」，一次三座山入袋

庫哈諾辛山， 位在高雄市桃源區為中央山脈南段著名高山關山北側的高峰， 海拔3115公尺， 山頂設有編號7534三等三角點基石為編號85百岳九偏之一 (意即: 位置偏僻， 遠隔主脈， 無兼登之便， 必須專訪)與同樣位在南橫公路上的關山嶺山 、 塔關山， 合稱為: 南橫三星2009年的莫拉克颱風造成崩塌封閉， 在睽違12年後，終於在2022年開通的南橫公路前往南橫三星也成了許多山友造訪的一日單登的百岳熱門地。

即便如此， 對台中的我來說， 還是山迢路遠非假日申請入園/入山許可證，跟夥伴喬時間....可能還要前一天下榻民宿...還要受限梅山管制人量....等等問題，更重要的是開車就讓我遲疑....種種因素考量， 只能看著山友的分享文乾過癮終於在通車約10個月後人潮稍緩下一天在義哥的爬山小群裡， 群發了週五/週六兩天一夜的南橫三星的訊息頗為心動， 請一天周五的非假日多少可以避開人群，義哥帶隊更是讓我安心許多， 還不用自己開車， 只要確保自己的腳程跟得上就好。

自從奇萊南華自己抽山屋， 開車， 爬山， 回程再一身疲累開車回台中後深深覺得: 還是要權衡周到， 保有體力才能安全下山。

兩天一夜的行程是:

第一天: 庫哈諾辛山➨民宿

第二天: 民宿➨關山嶺山➨塔關山

因為跟的是小群， 申請 (入園/入山許可證)， 開車， 保險， 民宿 都不用傷腦筋而且幸運的有入園/入山許可證， 一次三座入袋。 這裡就單純的分享文章。

庫哈諾辛山: 須辦理入園/入山許可證

台灣國家公園入山入園申請:https://npm.cpami.gov.tw/index.aspx

庫哈諾辛山/關山」單日往返：1.每日100人，一律採線上申請並依序審核。2.梅山管理站現場不受理「庫哈諾辛山/關山」單日往返入園申請，以利總量管制關山嶺山 、 塔關山僅需辦理入山許可證即可。

我的路線: 台中經埔停車場➨玉井小休(早餐) ➨梅山遊客中心➨進涇橋 登山口 ( 南橫138.7K ) 海拔2377公尺➨1.7K 庫哈諾辛山屋(3026公尺)➨1.7K 庫哈諾辛山(3115公尺)➨庫哈諾辛山屋(午餐)➨進涇橋

登山口進涇橋到庫哈諾辛山屋單程約1.7K ， 綿延的木棧階梯， 部分路段落差較大但一路走在巨大森林處， 令人讚嘆的鐵杉， 紅檜...等高山林相。 庫哈諾辛山屋到山頂三角點處， 先是下切再沿著稜線至山頂沿途有極佳的展望， 高低落差在738公尺， 往返約3.4K 表訂約6小時左右。

我的百岳: 10/100南橫三星~庫哈諾辛山 相簿

清晨3:30 起床， 依時間4:30 來到集合地: 台中大坑東山經埔停車場這裡是知名大坑9號登山步道的停車場， 腹地很廣， 還不用收費超佛心。

一上車， 大夥還是抓緊時間補眠， 一路到玉井(早餐) 小休後約在8點左右來到梅山遊客中心， 雖然還不到上班時間， 但上網登記的山友只需在入口處的機器上掃描身分證上的條碼即可。

08:04 掃條碼， 上洗手間， 伸伸腳....遊客中心旁還提供飲水機。

09:01 非假日又過了管制時間， 直接驅車前往進涇橋 登山口南橫公路梅山口至向陽路段常態性管制機制。 梅山口至向陽路段開放時段為每日上午7時至下午14時前進入並於下午17時前離開管制路段（每週二、四不開放）

09:03 大夥整裝後， 準備出發。

09:03 拍張團照， 此行連同領隊義哥共計9人。

09:07 出發

09:11 一開始就陡升。

09:15 庫哈諾辛山是中央山脈南一段其中的一座山

09:21 開始漫長的木棧階梯.....雖然從台中至台南玉井有小睡一下，也因此忘了先吃暈車藥進入蜿蜒的南橫山路後， 有些不適， 起走沒多久， 開始想吐心想: 不會一開始就掉漆了吧....義哥還擔心會不會是高山症， 幸好< 放慢腳步， 再含上幾回的鹽巴後， 症狀緩解。

09:27 木棧階梯雖走得很厭， 一路上的壯碩鐵杉林相帶來了很美的視覺饗宴。

09:51 天氣也很給力， 行走的途中山友不多， 隊友保持能見到彼此的距離然後~各自努力前進

10:05 樹型迴異的森林裡， 就像人一樣各具特色總能在某個瞬間綻放光芒。

10:27 走累了， 抬起頭欣賞高山特有的林相

10:50 出發後1小時50分來到庫哈諾辛山屋

10:53 山屋旁的簡易廁所， 嗯.....味道很重。

11:01 庫哈諾辛山屋 海拔3026公尺， 是前往庫哈諾辛山及觀山必經之地我們在這裡小休後， 輕裝(雨衣雨褲， 水， 行動糧) 繼續往山頂推進。

11:06 很短的距離， 來到庫哈諾辛山(前行) 及關山(左側)的分岔路口。

11:06 右側還有一座大平台， 也瞧見了部分山友在這裡休息，但周邊沒啥遮蔽， 天氣好的時候要做好防曬。

11:38 過了關山岔路口後， 要先下切， 山徑乾燥沙石面有點滑

11:40 距離山頂剩下0.7K 的距離樁

11:44 天氣大好， 綿延群山。

11:56 沿著稜線， 時而開闊， 時而有兩側的樹林

12:08 剩下0.2K 了 加油

12:28 登頂囉， 弱弱的我， 百岳終於突破個位數， 太陽很大， 山友還自備陽傘。 庫哈諾辛山， 海拔3115公尺， #85百岳

12:28 因其中一位隊友腳抽筋， 與義哥押後， 登頂照就7人小組。 不管一路上多累， 登上山頂自然笑得燦爛。

12:28 手持牌上相差了1公尺的差距。

12:38 山頂起風， 拍了團照後目標庫哈諾山屋

13:04 才一會功夫， 山頭蒙上了一層霧，

13:14 回程稜線上左側的崩壁

13:19 下山總是快樂的， 連路邊的花都像在跟我招手

13:33 瞧見山屋了

14:14 這個時間吃午餐喝咖啡， 雖然晚了些， 不知為何心情還是很亢奮??

14:14 大休後， 陸續整裝下山囉。

14:43 愈往下， 天氣愈好。 迴異於山頂霧壟罩的神祕感。

14:47 也許上山太賣力走， 我總是在下山的山徑上遲疑這路~上山時走過嗎??

14:58 上山時走得很厭煩的木棧階梯。

15:07 走在前面的隊友， 沒能找人幫忙拍照， 只好讓他當上影中人。

15:09 很美的林相。

15:19 看見進涇橋 登山口了

15:19 安全下山。 布丁登山隊的隊長~義哥開車， 跟爬， 還要負重 ， 在群裡被稱為神腳一下山我就找義哥拍照， 開心的完成我的南橫三星之~庫哈諾辛山。 凌晨4:30出發到登山口， 4個半小時到進涇橋進涇橋 登山口➨庫哈諾辛山 往返6小時20分(含休息拍照)含車程就將近11個小時， 對體力也是考驗個人比較認同: 所謂的親民百岳應是從進涇橋 登山口往返還好: 前一晚的睡眠還不錯。 還好: 一開始的暈車很短暫就緩解。 還好: 雙腳給力。

文章出處

城市漫遊。 gina

山行地址: 高雄市桃源區 (南橫138.7K) 進涇橋 登山口