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媲美貓空勝地！ 南港舊莊森林系「環山步道群」 山林青翠碧綠、生態自然幽雅

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

南港舊莊步道

景點介紹

桂花吊橋步道，走在這條迷你的步道上，最需要的便是細心與品味，空氣中彌漫著桂花、野薑花香，沿路的石刻與溪水聲，充滿古意的吊橋，都能讓人心情為之盪漾，與這些自然界的暗號相互呼應，桂花吊橋步道的地勢起伏不大，能體驗人文與自然氣息，是三五親友踏青、個人散心的絕佳去處環山步道，又稱示範場環山步道，為高架木板棧道設計，踏踩舒適，沿途有涼亭及座椅，兼顧自然生態美，山林青翠碧綠，幽靜深雅畚箕湖山，海拔422公尺，位於南港與石碇交界，又稱深按頭山，因當地地勢似畚箕狀而得名，山頂位於林間無展望

行前須知

今日行程：舊莊街二段336號（南港茶葉製造示範場）＞環山步道＞桂花亭步道＞桂花亭＞舊莊街二段＞桂花吊橋步道＞余氏古厝大眾運輸：可於捷運昆陽站搭乘小5（區）至茶葉製造示範場站前往

準備出發

說到台北的品茶，第一個聯想到的就是貓空，但其實除了文山區，南港區也有一個類似貓空的茶鄉，那就是位於偏僻山區的舊莊，今天搭乘小5公車至茶葉製造示範場站，地址是舊莊街二段336號，先逛茶展場，接著依序走環山步道，登頂畚箕湖山，接桂花亭步道，再走一段馬路至桂花吊橋步道及余氏古厝

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搭乘小5公車至茶葉製造示範場站

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南港茶葉製造示範場，由此上行，免收門票，有點類似坪林茶葉博物館的感覺

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圓拱門式的造型相當典雅，具希臘風格

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青山翠草，鬱鬱蔥蘢，景色真是美

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先來茶展場逛逛，內部有許多製茶機器與解說

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清光緒時期，南港舊莊當地引進福建安溪包種茶，使南港成為台灣包種茶發源地，後來傳至深坑、石碇，文山區一帶，亦廣為種植，故現在已很少人知道南港包種茶才是始祖

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環山步道環山步道登山口位於第一停車場旁，步道為高架的木棧道設計，中途也有原始山徑路段可作選擇

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這裡的步道真是多到不行，排列組合相當多元，可依據自身體能與時間自由選定路線

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環山步道走起來非常好走，森林優美，景色怡人，一點也不像南港，反而像是在桃園復興巴陵生態園區的感覺，太令人驚艷了

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今天霧氣濃厚，更增添了神秘的氣息，讓人有身處中級山的錯覺，即使是霧雨天氣，依舊美的令人陶醉

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五星級的步道設計，卻鮮少人知，稍嫌可惜

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大約10分鐘左右，來到重要岔路口，建有一座涼亭，右下是續行木棧道回到茶葉製造示範場，我們則取左走原始山徑，前往畚箕湖山

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入口有一個奧氏虎皮楠的告示板

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這段環山步道的視野還不錯，遠方還能望見台北市區

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這段路程較長，也可以說是環山步道的精華，真難想像離台北市區這麼接近的地方，也有自然的森林可以讓人盡情享受

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畚箕湖山約半途，抵達環山步道的高點，畚箕湖山，海拔422公尺，位於南港與石碇交界，因當地地形似畚箕狀而得名，設有土地調查局圖根點，又稱深按頭山，山頂位於林間無展望，山頂為茂密的竹林

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過了畚箕湖山後為陡下，架有多條拉繩

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途經美麗的梯田茶園

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途經有應公廟

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走出了森林，眼前豁然開朗，雲霧縹緲，實在是美極了

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桂花亭步道按指標走桂花亭步道，前往桂花亭平台

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步道雖有青苔，但不會到很濕滑，稍微小心注意即可

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桂花亭平台到達桂花亭平台，算是觀景台，空間還蠻大的，視野還算可以

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離開桂花亭平台，走馬路下行往桂花吊橋步道

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桂花吊橋步道到達桂花吊橋步道入口（寶豐亭茶莊步道口），就在馬路旁右手邊轉角處，不是很顯眼，容易錯過

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雖然不是桂花盛開的季節，但一路走來仍飄著桂花香，令人神清氣爽，舒服自在

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桂花吊橋步道沒多久就到達桂花吊橋步道，顧名思義，建有一座桂花吊橋，有茶壺的意象設計，真的很像貓空的壺穴步道，底下為大坑溪，因旱象已幾無溪水，最可惜的是橋樑目前在整修中，後續的步道也就不走了，原路折返

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可愛的茶壺相當吸睛

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回到舊莊街二段，繼續下行，前往余氏古厝

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舊莊給人的感覺真的很像貓空，卻沒有絡繹不絕的遊客，能遠離塵囂，擁抱山林

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古老的大樟樹，樹齡約200多年，在從前採樟腦盛行的時代，幸運了被保留了下來

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余氏古厝到達余氏古厝，土角厝共有13間，為台北少見之古村落，可免費參觀，余家祖先於200多年前自福建安溪來台定居，如今物換星移，唯有古厝見證了辛苦開墾的歷史

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余氏古厝這裡也有公車站牌，十分便利，今天的旅途就到這裡

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假日不想人擠人，又想踏進山林，品茶休憩，南港舊莊步道群會是非常適合的地點，有好走的木棧道，亦有原始森林步道可選擇，徜徉在近似貓空的自然生態及人文氣息，交通也十分方便，還可以到茶葉製造示範場參觀，是一個完全被低估的休閒地點，而且完全免門票，絕對是一處能寓教於樂，醍醐灌頂的知性之旅若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

步道 吊橋

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