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蔡總統抵達瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停止

不輸富士山！「玉山」倒影也很美，天氣好、出大景，美到讓人捨不得下山

健行筆記／ 健行筆記林玟玲

有些事是需要衝動，才有勇氣完成決定3／23-24要爬玉山，就開始一連串的爬山訓練，老爺陪去合歡山，住宿“滑雪山莊”，一起高山症發作；兒子、女兒跟著走曬的要死的“恆春縱走”，爬兩趟獼猴很多的“柴山”跟走美食路線的“獨立山”，自己跟團去了網美很愛的“火炎山”老天爺可能覺得我很努力，這次高山症沒發作（我乖乖看醫生，乖乖吃藥），天氣好好，出大景，讓人捨不得下山。3／23凌晨4:40搭九人巴士出發，8點多抵達停車場，走一小段路。

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先聽警察重要事項宣導，警察局門口有飲水機，需要溫熱水的，記得裝滿。

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前往服務中心查驗身份證

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搭接駁車前往登山口，上山是在服務中心上車，登山口下車，隔天登山口上接駁車，直接開到停車場，少踢一段路，知道大家都累了。

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上山就是要認真拍照！！

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塔塔加登山口到排雲山莊8.5km，上山走走停停+拍照，花了5小時30分，隔天回程只花了3小時40分，因為該拍得前一天都拍好拍滿了。以下開始照片攻擊

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一開始衣服穿太多，流汗了，加上還沒抓到高山爬山的節奏，走的有點快，覺得有點辛苦，隊長一直提醒“用鼻子呼吸”、“慢慢走”、“不要休息太久”，抓到訣竅後，走起來是很舒服的。個人體驗覺得剛開始走，衣服不能穿太多，要覺得有點冷，如果覺得暖和，就是穿太多了。

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今晚落腳處“排雲山莊”

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山莊內部就不分享了，晚餐等大家自己上山體驗，晚餐是分批用餐，我們是17：30，用完餐就整理隔天背包，準備19：30全部熄燈睡覺，明早2點就得起床了。3／24凌晨3點起登前往玉山主峰，隊長千交代萬交代，要抓緊鐵鏈，不可以超越他，山上的風瞬息萬變，有可能一個強風，就會發生意外。登頂前，先在“小風口”避風，山頂風勢太大，不急著去山頂吹風，登山杖留在此處，因為接下來的“碎石坡”，需要手腳併用，抓緊鐵鏈爬上山頂，等待日出。

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下山記得跟玉山倒影來張合照

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上半部是玉山倒影下半部是登頂前的“碎石坡”，天亮看清來時路，心想我剛剛是怎麼爬上來的，驚險～下山就手腳併用外加“卡撐”輔助，看好下一個踩踏點，專心！根本沒心思恐懼。

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排雲山莊-玉山主峰往返花費5小時（含停留拍照）感謝老天爺，感謝自己。

登山 玉山 熄燈

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