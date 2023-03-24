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一日單攻有夠嗆辣！為了爬這座山，我們準備了兩年─「白姑大山」

健行筆記／ 健行筆記九味

白姑大山

百岳排名第45，海拔3,341公尺，頂峰有一顆一等三角點，位於南投仁愛與台中和平，與羊頭山、畢祿山及屏風山合稱中橫四辣， 為百岳十翠之一，又稱白狗大山。登山客攀登白姑大山可以安排三天兩夜或是兩天一夜，夜宿松林營地或是司宴池營地，也可以挑戰一日單攻白姑大山品嘗一下中橫特辣嗆辣味道。

時間回到兩年前，我們站在志佳陽大山山頂時候，帶著尊敬心態遙望著對面這座白姑大山，心中想著，我們要再爬多少山，跑多少路 增加多少體能，才可以一日單攻去見見姑姑的風采呢？志佳陽大山下山之後，我們依序完成屏風山、武陵四秀、玉山主東、奇萊主北峰 一日單攻，而似乎白姑大山一日單攻離我們也越來越接近了，前往白姑的前一天大多登山客都會夜宿在紅香部落，隔日再請接駁車上到最後農家。

前一天我們則是又順道去看看紅香部落秘境帖比倫瀑布，一早凌晨民宿老闆載我們前往最後農家路上，行車路上再三叮嚀攀登白姑大山需要注意事項，一路上我們都仔細聽著老闆說的每一個細節，因為我們都知道白姑大山真的是一座不能輕忽的大山阿！抵達最後農家開始攀登已經是凌晨三點了，今日行程預計海拔會上升2200公尺，來回距離約18公里，心裡也已經做好這一趟行程的辣度會嗆辣到說不出話。

行程依序會經過 

1. 三錐山 (登山口到三錐山這段的陡上也不容小覷) 

2. 沼澤營地 (容易迷路的區域) 

3. 松針營地(可以露營地點) 

4. 松林營地(舒服的露營地點) 

5. 草坡營地(有展望點) 

6. 司宴池營地(行程中繼點) 

7. 白姑東南峰(三角點沒有視野回程的大魔王

8. 吉他營地(小小喘息地方) 

9. 一線天(必拍景點) 

10. 草清池(整趟行程少數好走路段) 

11. 石瀑(回程容易迷路地點)

最後抵達今日的最終目標「白姑大山」，單攻白姑大山像是挑戰五百障礙一樣，完全鬥垮你的體力，真的完全不誇張，除了長途跋涉以外，你必須跨過數不清超茁壯的倒木，涉踏著積水尚未褪去的泥濘山勁，掃刷過比人還高大堅挺的草叢。最後，大魔王始終在終點站，用佈滿血絲的銳利雙眼站在石曝區等著你，而回程還有陡回白姑東南峰的一號救援魔王，以及最後爬回三錐山的二號救援魔王，總之絕對畢生難忘，也不虛此行。

總結心得 一日單攻白姑大山 體能上一定要做好準備

注意事項 登山口只能停放少數幾台車輛

本次影片

本次照片

沼澤營地 > 司宴池營地

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白姑東南峰

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白姑東南峰>吉他營地>一線天

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一線天>草青池

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石瀑區

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白姑大山三角點

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登山 露營 秘境

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