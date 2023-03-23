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新手勿試！極端地形「奇萊東陵下嵐山」，收穫絕美大景須經重重障礙

健行筆記／ 健行筆記SKY RUN

帕托魯下嵐山 #艱困路線 #障礙重重 #極端地形 #新手勿試

Day 3  2023/02/27

11.7K + ↑1560m北鞍三叉山屋→平安池→大理石營地→立霧主山帕托魯→下切迷航迫降

在帕托魯開心搖珍奶雲海，告別時將近日落，直抖下近75°斜坡、多倒木、多鬆土、多落葉地形，慢到不行的前進速度.....布條不清、一下左彎、一下右拐，八隻眼睛同時掃射搜尋方向，卻還是漏掉線索，短距離的亂轉又在林子裡，GPX發揮有限.....兩晚爽住山屋的前因造成的後果來了，太晚進入這段艱困路線，夕陽在後方雜木中下沉，瞬間漆黑只剩四盞頭燈.....速度又更慢了，好幾個停頓點找好久，三小時只推下一公里，雖然樹洞營地也才兩公里多，卻是遙遠到不行的距離.....

一個下切處探路無抓點不慎滑落，好在只有輕微左額頭、左肋骨擦傷.....好不容易找到布條又走沒腳步，陡坡頭燈被樹枝勾到瞬間掉落，直喊不要撿了，雖然看的到底下頭燈發出的微光，卻在陡坡點完全無法站立，此時夥伴備用頭燈在大包也拿不出來.....四人三頭燈用傳遞輪流方式下切，眼前布條又消失了，幾分鐘後被掃射到在遺落頭燈方向，就這樣老天有保佑，頭燈又失而復得.....

腎上腺素雖滿滿的，但入夜撐不了多久，尤其又是如此緩慢，在不知名鞍部上布條又消失在一個懸崖邊，反覆確認就是不可能下切，又在另個點發現布條，同樣也是無路可走.....在那龜打牆不是辦法，該迫降，但完全沒有可平躺適合點，四處斜坡搜尋只有一個較適合的碗狀凹槽.....

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迫降拿出所有帳篷、地布轉變成大天幕，道具還是不足，但總比什麼都沒有好，同伴胃口都不好，喝些薑茶、吃點泡麵壓壓驚.....

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祈求老天別再降溫、降霜，鑽進露宿睡袋，吃顆安眠藥好在斜坡崎嶇地可睡著.....夜裡摔傷的地方隱隱作痛，凹槽又小完全無法伸展，就這樣迷迷糊糊、朦朦朧朧過了一夜.....

Day 4  2023/02/28

10K +↑556m ↓1339m迷航迫降→樹洞營地→木瓜山→榮山瞭望台→嵐山工作站

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鬧鐘響了，還活著，天氣也沒繼續惡劣，整理好裝備，準備出發，太陽剛好升起，重生了.....前一晚龜打牆的地方發現另一條布條，老天指引下重啟航.....

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一樣難走，但至少四周一片光亮，走了好一陣子，來到第一個樹洞營地，昨晚的迫降是對的，應該無法推到這.....

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障礙地形無所不在，能拍照的表示還不夠障礙.....

又走了好一陣子，總算來到原先預計的樹洞營地，這裡潮濕，夜裡應該會很冷.....

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四處都是青苔、倒木，陽光照耀下像是魔法森林.....

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心存善念，路上撿些掉落布條來補足一些該注意的地方.....

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一樣差的路況，在到達木瓜山暫時告一段落，視野寬闊許多，也開始好走許多，步伐能也加快不少.....

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潮濕的環境讓這一帶樹木容易腐爛.....

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抵達榮山瞭望臺已經午後，雖然距離嵐山還有一個半小時路程，但心中大石頭可以搬開一塊了.....

嵐山鐵路位在花蓮縣秀林鄉，用於運輸木材全長6公里，日治時期昭和18年(1943)，由南邦林業株式會社進行山區林業開發，二戰後民國35年(1946)移交林業管理局繼續開發.....隨著時代變遷，台灣林業告一段落，嵐山工作站在民國78年(1989)正式停運撤離，所有一切依舊遺留在深山難以到達之地，荒廢至今.....

迫降重生後趕路下切看到嵐山鐵路已經快下午三點半，與計劃早上十點半落後五小時.....在工作站辦公室卸下大包後，離日落時間一分一秒過去，只能用不到兩個小時逛完整個工作站.....

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拍攝路線.....經招待所進入育樂室，再往宿舍、餐廳前進，遠眺辦公廳走至製材所 22號火車停放處。

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時光彷彿停留在民國78年，部分建築風吹日曬、年久失修已倒塌，但還有相當多文物依舊保存良好，走在聚落內依舊能感受當年濃厚氛圍.....

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一夜嵐山 任誰都會留下許多情.....

Day 5  2023/03/01

17.6K +↑943m ↓2163m嵐山工作站→七腳川山→大理石瀑→初音山→華林園

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一夜醒來與蔣公四目相交，看著他老人家整夜沒睡雙眼炯炯有神，親切微笑問聲早，捨不得就要離開這裡了.....

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鐵路荒廢三十多年至今，當年奇萊東稜終點站，可以搭順風火車可的地方，現在可是要突破各種艱困地形、翻越層層山嶺才可抵達......

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沿途地形多變濕滑陡上陡下，鐵軌路段大都坍塌必需低繞或腰繞而過，這也是為什麼文物可以依舊保存良好，沒有太多人為破壞.....

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揣測是東部大理石鋪成籠罩樹根無法扎根，加上潮濕造成樹木容易腐朽，所以沿路都是腐朽倒木，好幾段前方軌跡已被倒木給覆蓋，必需繞路而行.....

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這次螞蝗、硬蜱大概還在放寒假，幸運逃過一劫，看這潮濕悶熱，天氣一轉熱保證一堆出來逛大街.....

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看到遠方太平洋、花蓮市區就在下方稍稍開心些，但下凡路依舊難走.....

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大理石瀑直陡攀岩而下，大太陽底下曝曬，頭暈目眩.....初音山前又被不知名布條牽去未知山谷，又耗掉一些時間，天啊！東部的山真難搞.....

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與友仁約好在華林園接送，遇到一群熱情觀光客自組啦啦隊來加油.....最遙遠、也最想念的嵐山終於如願順利完成、平安歸來......

泡麵 觀光 珍奶

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