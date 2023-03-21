偏冷門路線！「鳥洗縱走」難度高，爬升1800公尺再下降1100公尺不簡單

鳥洗縱走是一條長約20公里又要爬升1800公尺難度較高的縱走路線，因此走的山友較少屬偏冷門路線，從泰安溫泉停車場起登走約3.3公里爬升約840公尺到鳥嘴山(又稱上島山海拔1438公尺)，再走約2.6公里爬升約400公尺到三叉峰(海拔1814公尺)，再經七上八下的假山頭至洗水山(海拔1610公尺)約6公里多，從洗水山回停車場會下降約1100公尺左右，此路段有許多崩塌地形而且陡峭危險，盡量不要摸黑下山以避免發生危險，一般腳程需要12小時左右(含休息)。

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