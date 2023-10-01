彷彿歐洲大草原！ 登頂全台唯一完整錐狀火山，踏入金山最神秘的原始山林

磺嘴山，翠翠谷景點介紹

磺嘴山，海拔912公尺，設有金屬製三等三角點，是全台最完整的錐狀火山，約在70萬年前噴發，屬大屯火山群，位在磺嘴山生態保護區內，目前僅開放擎天崗端及鹿崛坪端兩個出入口，行前需在陽明山國家公園管理處的網站上申請入園通過後始可進入。

步道穿越優雅的柳杉林區，經避難小屋，走在舒服的森林之中，走過茂密的芒草即可登上視野遼闊的磺嘴山，山頂視野絕佳，能眺望竹子山、七星山和五指山系，以及野柳、金山、萬里一帶的北海岸風光，而附近的翠翠谷，藏著優美的沼澤草原，剛好位於磺嘴山與大尖後山的山凹地帶，完整保留了最原始的自然樣貌。

行前須知磺嘴山生態保護區提供擎天崗端及鹿崛坪端兩個出入口，供喜好大自然生態的民眾申請進入，欲進入生態保護區者，須於欲進出日期前3日（不含假日）至30日內以網路向陽明山國家公園管理處提出申請，但不須提供登山計畫書，免收費用

磺嘴山生態保護區管制規則：1.每日申請人數平日各開放六十人，假日各開放一百人供民眾申請，每隊以十二人為限，未成年需取得家長同意2.領隊應將投擲聯投入擎天崗端鐵門入口的投擲聯信箱內，或於當日採線上投擲

今日行程：擎天崗遊客服務站＞金包里大路城門＞磺嘴山生態保護區入口＞柳杉林＞避難山屋＞磺嘴山＞翠翠谷＞原路返回路程資訊：總路程約10K，爬升150公尺大眾運輸：於劍潭捷運站搭乘小15路線公車至擎天崗準備出發今天就由擎天崗遊客服務站出發，經磺嘴山生態保護區爬往磺嘴山，最後下切至原始山中秘境翠翠谷

搭乘小15至擎天崗遊客服務站

按指標往金包里大路城門前進

擎天崗一路都是美景，今天能見度不錯，七星山群峰相當清晰

金包里大路城門經過金包里大路城門，據說抗日份子簡大獅曾在此以土石木材建築寨城當作基地，如今的城牆則是西元1997年才重新打造的

城門旁有兩座基石，可能來自日據時期

接著往風櫃口（嘴）的方向走，這段路大家應該都很熟悉，就是台北大縱走第三段及陽明山東西大縱走的一部分

步道能遠眺竹子山群峰，暗藍色的山脈竟然有點像是百岳的奇萊連峰，實在是美到不行

沿途盡是大景，金黃色的芒草隨風搖曳，婀娜多姿，令人彷彿身處歐洲大草原，走起來完全也不會累

擎天崗著名的牛群，更讓陽明山的氛圍充滿異國之感

磺嘴山生態保護區走了約1.5公里，到達磺嘴山生態保護區入口，這裡海拔約760公尺，平時以鐵閘門鎖上，事前網路申請成功後會給一組密碼，自行解開密碼鎖即可進入，門上有一個信箱，將投擲聯列印後投入，即完成所有手續，另一分許可證也需列印隨身攜帶，以利巡山員備查

磺嘴山生態保護區提供擎天崗端及鹿崛坪端兩個出入口，供喜好大自然生態的民眾申請進入，欲進入生態保護區者，須於欲進出日期前3日（不含假日）至30日內以網路向陽明山國家公園管理處提出申請，但不須提供登山計畫書，免收費，一般登山路線如下：1.擎天崗 → 磺嘴山（含翠翠谷）→ 擎天崗2.鹿堀坪 → 磺嘴山（含翠翠谷）→ 鹿堀坪3.擎天崗 → 磺嘴山（含翠翠谷）→ 鹿堀坪4.鹿堀坪 → 磺嘴山（含翠翠谷）→擎天崗

信箱為投擲聯投遞處

正式進入保護區！真是緊張又興奮

避難山屋約半途經過避難山屋，裡面櫃子裡有簡易的醫藥設備與食物飲水，因該地易起雲霧，路徑原始，於是陽明山國家公園管理處於民國91年著手興建山屋

旁邊還有類似雨量觀測的儀器

從生態保護區入口至磺嘴山，約3公里路程

山屋位在一處小山頭上，視野還不錯，可以清楚望見基隆嶼，基隆山，基隆及汐止地區

繼續往前走，映入眼簾的就是壯闊的磺嘴山，整個火山形狀超級明顯，雖然嚴格來說應該不太算是錐狀，實際上覺得比較類似梯型或布丁型的型態，但依舊不減磺嘴山的美麗，令人湧起看見富士山般的感動，真的是太美了

沿途山羌叫聲不絕於耳，亦在步道撞見一隻山羌，生態保護區內真是處處都是驚喜

途經翠翠谷叉路，先取直行往磺嘴山

步道後段開始走在芒草林之中，與先前的林相截然不同，展望越來越好，路徑依然明確好走

壯麗的大尖後山就近在眼前

七星山群峰，小觀音山群峰，竹子山群峰，全部一覽無遺，視野有夠無敵，一路上絕無冷場，怎麼拍都好看

完全不輸中級山的景色，令人記憶深刻

紫色的土地界標，真特殊，頭一次看過，蠻好看得其實，又有點可愛

沿著磺嘴山稜線走，沿途展望十分遼闊，整個圓形的火山口非常清楚，火山口真是遼闊，直徑長達數百公尺，真的壯觀無比，只有北方略有一點開口

與富士山不同的是，火山口內部長滿了芒草與植物，還有一些池子，理論上可以走到火山口底部，但路徑不明，且芒草叢生，不是很建議下切

據說從前磺嘴山火山稜線路徑不佳，但現在路徑非常寬闊明確，可以一路走往三角點，大約能輕鬆走完火山口全部的一半，從各個角度欣賞壯麗的火口

現在沿途都設有防迷地線，有點像是攀岩的拉繩，基本上不太會迷途

磺嘴山抵達磺嘴山，海拔912公尺，設有金屬製三等三角點，約在70萬年前噴發，山頂視野極佳，腹地遼闊，能看清楚火山口全貌，萬里聚落以及金山市區，亦為附近河流之上游

磺嘴山屬大屯火山亞群，包括了周圍的大尖山、大尖後山、八煙山及荖寮湖山等，其中以磺嘴山的錐狀火山的外形最吸引人們的注意，山上有明顯的火山口，此外，大尖山及大尖後山也有火山口構造，八煙山及荖寮湖山噴發時間較早些，噴出的熔岩都被後來的磺嘴山火山噴發物所覆蓋，只留下小型的火山丘

連台北101也看得見

離開磺嘴山，接著返回翠翠谷叉路，走往最後一個目標，翠翠谷，距離叉路口僅400公尺，地面依舊設有防迷繩索

翠翠谷翠翠谷為磺嘴山，大尖後山之間的低地，因東北季風長期吹拂，且地勢較低，故土壤鬆軟，含水量高，雨季時就會變成沼澤，即使是乾季還是有數條溪流經過，金山磺溪上游即位於此

這裡海拔約716公尺，比鄰近地區都還更低，但也造就了隱密的秘境

四面環山，金黃草原，人煙罕至，猶如世外桃源，美若仙境，翠翠谷果然名不虛傳，真的是一處野生動植物的樂園

磺嘴山及翠翠谷來回約10公里，坡度只有最後登頂前較陡，其餘皆蠻平緩的，已算是親民的路線，指標及路徑也很明確，而且申請的人真的不多，當天總共只有五個隊伍進入，人數僅約10餘人，申請手續也十分簡單，上網填一填資料，留下Email作為聯絡之用即可，蠻推薦來到磺嘴山生態保護區，原始的山林與生態，絕對令人驚嘆不已，記憶猶新，喜愛冒險的你，絕對不能錯過！《延伸行程》連走鹿崛坪古道或富士坪古道《進階行程》連走大尖後山若喜歡，歡迎關注，收藏，分享