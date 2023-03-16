三度光臨！久違的「南橫三星」：氣勢磅礡碎石坡，壯麗景色讓人忘卻辛勞

關山嶺山—久違的南橫三星 恩仔2023/01/09

關山嶺山我們第一次去是1988/2/4，隔了18年第二次全家於2006/1/31登臨，第三次又隔了17年於今日2023/1/9阿全與我三度光臨！以往南橫公路尚通時，南橫三星我們已登臨多次，因此雖然南橫中斷長達近13年，於去年2022年5月1日再開放通行，我們也沒跟著大蜂擁般搶著進入。

一早等著放行，7：00放行後，7：15抵大關山隧道埡口，這裡是台20臨105線37K處，整裝好便往登山口，在南橫公路的大關山隧道口旁，與之前來時已不同位置，由隧道口左方繞到右方往上，有一百公尺的碎石坡，整片碎石坡氣勢磅礡，大自然的力量不容小覷。

向陽端等待放行

大關山隧道

埡口

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

往關山嶺山

不久下起雨來，阿全撐起傘，我則穿起雨衣，看著烏雲密布，想想登頂也沒視野，因此便撤退，下了一段路後，拿起手機看看Windy，明明記得看氣象預報是好天氣，結果Windy顯示是沒下雨，二人遂又往回陡上。

0.5K後開始陡峭岩稜，拉繩而上，小心翼翼，手腳並用。8：45經1K，站上稜線，沿途遠望群山，關山、塔關山、庫哈諾辛山、向陽大崩壁，群山環繞，視野開闊。

關山嶺山

關山嶺山

關山嶺山

9：15終於再度登頂關山嶺山，因途中下雨，來回浪費些許時間，費時2小時才登上關山嶺山，看到有標示可前往溪頭山，心頭躍躍欲試，只是時間也不允許，因有管制時間壓力，就連原想再上塔關山也不夠時間；年輕時，南橫三星為百岳初級路線，走來輕而易舉，如今年歲增長，登頂已是隨緣不強求。

關山嶺山

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

山頂上360度的視野，腳下雲海繚繞，峰巒疊翠，壯麗的景色讓人忘卻辛勞，直呼不虛此行！9：50依依不捨下山，沿途欣賞著壯闊雲海，11：15下到登山口，車潮已現，回至車旁，碰巧有位年輕人也剛下山，一聊之下，還問我是不是恩仔，原來是網路上的山友（洄瀾少帥），趕緊拍照留念。

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

關山嶺山下山途中

埡口雲海

大關山隧道

大關山隧道

大關山隧道--與洄瀾少帥合影

埡口--與洄瀾少帥合影

離開埡口後，13：00抵梅山遊客中心小休，之後續行北返，18：00回抵台中，6天的環島行劃下完美的休止符。

埡口

航跡圖

交通路線：高雄或臺東端出發，車沿台20線南橫公路至大關山隧道東側口即抵達關山嶺山登山口。

航跡檔

https://suan1219.blogspot.com/2022/08/1988122-4.html

南橫三山之旅 1988/12/2-4

https://suan1219.blogspot.com/2007/04/blog-post_21.html

親子第一座百岳－塔關山 2003/02/01-02

https://suan1219.blogspot.com/2007/04/blog-post_3526.html

雪花紛飛中庫哈諾辛行 2004/01/22-23

https://suan1219.blogspot.com/2006/03/blog-post.html

關山嶺山、塔關山親子遊 2006/1/31-2/1

https://suan1219.blogspot.com/2009/02/blog-post_5.html

南台首嶽關山及庫哈諾辛山全家行 2009/1/26-1/28

PS：更多內容請參閱：

Blog：恩戀山情

Facebook：恩言峰語

健行筆記：恩仔

Instagram：anchen1219