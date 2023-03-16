快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

三度光臨！久違的「南橫三星」：氣勢磅礡碎石坡，壯麗景色讓人忘卻辛勞

健行筆記／ 健行筆記恩仔

關山嶺山—久違的南橫三星    恩仔2023/01/09

關山嶺山我們第一次去是1988/2/4，隔了18年第二次全家於2006/1/31登臨，第三次又隔了17年於今日2023/1/9阿全與我三度光臨！以往南橫公路尚通時，南橫三星我們已登臨多次，因此雖然南橫中斷長達近13年，於去年2022年5月1日再開放通行，我們也沒跟著大蜂擁般搶著進入。

一早等著放行，7：00放行後，7：15抵大關山隧道埡口，這裡是台20臨105線37K處，整裝好便往登山口，在南橫公路的大關山隧道口旁，與之前來時已不同位置，由隧道口左方繞到右方往上，有一百公尺的碎石坡，整片碎石坡氣勢磅礡，大自然的力量不容小覷。

c7cd55bf70bbac93f36e936370fae269.jpg

向陽端等待放行

ffb5310909f74b9b9385828f24d876f3.jpg

大關山隧道

1e78a1a5eff83ff0d9b21e4b8733050f.jpg

埡口

48ce80d65158cd835a2c1f85d5bf612f.jpg

往關山嶺山

ddb93d01cf9a38fa612e1719c84a196c.jpg

往關山嶺山

f9ea8385d164dc2ed33b103008bc75a6.jpg

往關山嶺山

3eb99a554074e12725c62aefdff0be67.jpg

往關山嶺山

7a8a955624074de6a525eef9ce4333b0.jpg

往關山嶺山

53352d4cf79304edfa7987bd6e5ebd23.jpg

往關山嶺山

506ad1bb03fbbdfa3d5fe97ccf54c800.jpg

往關山嶺山

38d132ff7782ef4acddf22f513737663.jpg

往關山嶺山

cdde67502008038f979bca9d93e679b4.jpg

往關山嶺山

50976592d7abe7b05a92f18fc3d8f5f6.jpg

往關山嶺山

a230d344a4648d0d6d701935f13836d7.jpg

往關山嶺山

9ac7a1b32b8f3481650742514a9d477b.jpg

往關山嶺山

不久下起雨來，阿全撐起傘，我則穿起雨衣，看著烏雲密布，想想登頂也沒視野，因此便撤退，下了一段路後，拿起手機看看Windy，明明記得看氣象預報是好天氣，結果Windy顯示是沒下雨，二人遂又往回陡上。

0.5K後開始陡峭岩稜，拉繩而上，小心翼翼，手腳並用。8：45經1K，站上稜線，沿途遠望群山，關山、塔關山、庫哈諾辛山、向陽大崩壁，群山環繞，視野開闊。

609a011883a6794c92ed843ea9659779.jpg

關山嶺山

f7761423ff614a5db9a3637134ea72d0.jpg

關山嶺山

3570fb688b31af87f0c2a45b41cc3df7.jpg

關山嶺山

9：15終於再度登頂關山嶺山，因途中下雨，來回浪費些許時間，費時2小時才登上關山嶺山，看到有標示可前往溪頭山，心頭躍躍欲試，只是時間也不允許，因有管制時間壓力，就連原想再上塔關山也不夠時間；年輕時，南橫三星為百岳初級路線，走來輕而易舉，如今年歲增長，登頂已是隨緣不強求。

2c175a83d21e3ab646e56547cdd8d46a.jpg

關山嶺山

9b2f73bc94d09c7bba6afdf9efc36ab2.jpg

關山嶺山下山途中

fcf51667c3e7f3685473113379fe5a51.jpg

關山嶺山下山途中

山頂上360度的視野，腳下雲海繚繞，峰巒疊翠，壯麗的景色讓人忘卻辛勞，直呼不虛此行！9：50依依不捨下山，沿途欣賞著壯闊雲海，11：15下到登山口，車潮已現，回至車旁，碰巧有位年輕人也剛下山，一聊之下，還問我是不是恩仔，原來是網路上的山友（洄瀾少帥），趕緊拍照留念。

ddb447cbd7282fbdb58e46d82306ed98.jpg

關山嶺山下山途中

12ab1471b277c8aab3d8125d17055e1b.jpg

關山嶺山下山途中

9c8d12cd01356f9db9707ff3d00cea25.jpg

關山嶺山下山途中

769b96cb7c527c5843dfce215f3267fe.jpg

關山嶺山下山途中

d29bca1790b0f8c1931afb08fc7bb86a.jpg

關山嶺山下山途中

2ec8a0151b405c929add8026e2c0d4be.jpg

關山嶺山下山途中

8d4cb6ea11615481a752b2558fecf528.jpg

關山嶺山下山途中

23fffe9ae6ad01b4b5d3bc53981d5894.jpg

關山嶺山下山途中

ec16d3a5ade7445011fd36a757b3881c.jpg

關山嶺山下山途中

e20b03cdec418965bca01c87d73ac7f6.jpg

關山嶺山下山途中

16096bfe9fa0786966f205f318a26e91.jpg

埡口雲海

13dafa3f76cfd873473047c1a80c88fd.jpg

大關山隧道

aba89a34c1c8fb3a59f53057fa1ec2d5.jpg

大關山隧道

bd2d3c5297ea6a563534b452cbbe141d.jpg

大關山隧道--與洄瀾少帥合影

3737a9b324c6292ac1ab65a622029f3a.jpg

埡口--與洄瀾少帥合影

離開埡口後，13：00抵梅山遊客中心小休，之後續行北返，18：00回抵台中，6天的環島行劃下完美的休止符。

3cb6c75cb2c6517066e6f879fca5e7a8.jpg

埡口

e16e31d341deacdc5872a7f892bc46b3.jpg

航跡圖

交通路線：高雄或臺東端出發，車沿台20線南橫公路至大關山隧道東側口即抵達關山嶺山登山口。

航跡檔

https://suan1219.blogspot.com/2022/08/1988122-4.html

南橫三山之旅   1988/12/2-4

https://suan1219.blogspot.com/2007/04/blog-post_21.html

親子第一座百岳－塔關山    2003/02/01-02

https://suan1219.blogspot.com/2007/04/blog-post_3526.html

雪花紛飛中庫哈諾辛行   2004/01/22-23

https://suan1219.blogspot.com/2006/03/blog-post.html

關山嶺山、塔關山親子遊 2006/1/31-2/1

https://suan1219.blogspot.com/2009/02/blog-post_5.html

南台首嶽關山及庫哈諾辛山全家行   2009/1/26-1/28

PS：更多內容請參閱：

Blog：恩戀山情

Facebook：恩言峰語

健行筆記：恩仔

Instagram：anchen1219

登山 公路 環島

延伸閱讀

影／南橫梅山口今落石一度道路中斷 公總出動蜘蛛人：2月地震頻繁

南橫梅山口落石人車管制 甲仙工務段機動邊坡清理

油沒了！一家3口騎噗噗遊南橫 卡山區崩潰巧遇警伸援

影／台中女登山客南橫叢林穿越受傷 搜尋2天終找到人吊掛下山

相關新聞

三度光臨！久違的「南橫三星」：氣勢磅礡碎石坡，壯麗景色讓人忘卻辛勞

關山嶺山—久違的南橫三星 恩仔2023/01/09 關山嶺山我們第一次去是1988/2/4，隔了18年第二次全家於2006/1/31登臨，第三次又隔了17年於今日2023/1/9阿全與我三

無法抗拒這出其不意的邂逅！「境界山＋結城山」跨出超越自我的第一步

尼采說:「如果這世界上真有奇蹟，那只是努力的另一個名字」， Yes， 「我的世界, 我主張」有些地方， 你以為很遙遠, 其實, 只要跨出第一步， 就能抵達 「超越自我」的境界 我喜歡的歌 : Da

彷彿身處外星球！ 台版阿凡達「百岳級美景」 陰陽海色層、綠色結晶岩礦令人驚嘆不已

今日行程：勸濟堂後方登山口＞朝寶亭＞煙囪山＞哈巴狗岩＞復興山＞黃金中洞＞黃金小洞＞黃金台＞黃金大洞＞小徑上切回主路線 牛伏礦體（黃金洞），位在半平山西北坡與茶壺山之間，從半平山上俯瞰，礦體露頭狀似牛

硬漢路有夠硬！「觀音山」俯瞰八里、淡水、大台北景色，不愧是台北熱門小百岳

觀音山的視野非常遼闊，淡水河口、關渡大橋、台北盆地、遠眺大屯群山，不論是白天或是晚上的夜景都非常漂亮。 大眾O繞路線:遊客中心→楓櫃斗湖步道登山口→硬漢嶺步道→眾樂園→硬漢嶺→硬漢碑→硬漢嶺→硬漢路→

鐵腿走下去！老太婆的裹腳布－又臭又長的「尾寮山」，下山大嗑美食補能量

尾寮山，標高1427公尺，二等三角點1653號。台灣小百岳之一，編號：073號。爬玉山之前，非常適合練腳力的一座山能夠來回爬完，玉山應該就不是問題了，只要確認是否有高山症就行!!本次由此登山口進入，旁

「谷關七雄」挑戰一日單攻！決心一次集完7座山，總結心得：真的很累

谷關七雄只聞其大名，卻從來沒來過，對於一直覺得中級山太熱＋熱衷百岳，來谷關真是興趣缺缺。常常聽到大家說谷關什麼山幾刷幾刷，總覺得一頭霧水，永遠記不起來谷關有哪七顆山哈。所以下定決心一定要找時間來散散步

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦