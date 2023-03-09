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鐵腿走下去！老太婆的裹腳布－又臭又長的「尾寮山」，下山大嗑美食補能量

健行筆記／ 健行筆記Posee 123

尾寮山，標高1427公尺，二等三角點1653號。台灣小百岳之一，編號：073號。爬玉山之前，非常適合練腳力的一座山能夠來回爬完，玉山應該就不是問題了，只要確認是否有高山症就行!!本次由此登山口進入，旁邊有7-11和廁所，非常便利。

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當日天氣甚好，在一年的最後一天，直接爬了8.5小時的山，半天直接在山上度過了，非常充實!

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沿途都可以遠眺山下的風景，冬天爬很適合，夏天可能中午會很熱~~下山可以去美濃吃粄條，推薦廟口粄條，很多不同的選擇，豬腳、薑絲大腸、燙青菜，各式各樣的美食，直接把山上消耗的熱量補回來!真的敲好吃!!

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沿途都有路牌和標示，讓你知道自己的修行還有多遠，(威不是啦是知道自己已經爬了多少公里了)，專注眼前的腳步，腳踏實地，一定會到達山角點的!!(突如其來的心靈雞湯)

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看到觀雲臺就代表到了8K啦，最後1.5K，也是最硬的部分，不過撐下去就是你的，加油!

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三角點到了!!完全沒有風景，不過有拍到照也值啦，到此一遊的概念~~~接下來就是下山了，腳直接鐵腿，下山每一個步伐都是痛啊!!感覺到下山比上山痛苦(可能跟人生走下坡一樣吧 誤XD)

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最後，終於下山啦！總共爬了8.5小時，35854步，16.3K的路程，在下山的最後階段，由於已經17:00了，太陽開始下山了，而我們有些迷路，我們的先鋒部隊直接帶我們走進了有點荒廢的農田，我說：「這裡沒路啦，雜草叢生。」他說：「路是人走出來的！」恍如醍醐灌頂啊！每次爬山總會誤觸不同的人生道理，也幸運地我們在17:30太陽

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下山前，安全抵達停車場。最後的最後，來個溫馨小提醒

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1.水源記得準備充足，一個人至少要帶二公升的水。

2.記得攜帶充足的乾糧，麵包、饅頭、水煮蛋都非常適合，也很多人會帶設備到山上煮東西、泡茶!!

3.推薦App Relieve 可以記錄健行、遠足、登山和跑步…戶外活動的GPS定位，非常好紀錄。

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以上是這次尾寮山的分享，謝謝大家的觀看呀!!

登山 玉山 麵包

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