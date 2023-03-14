無法抗拒這出其不意的邂逅！「境界山＋結城山」跨出超越自我的第一步

尼采說:「如果這世界上真有奇蹟，那只是努力的另一個名字」， Yes， 「我的世界, 我主張」有些地方， 你以為很遙遠, 其實, 只要跨出第一步， 就能抵達 「超越自我」的境界

我喜歡的歌 : David Archuleta - Crush

https://www.youtube.com/watch?v=6J1-eYBbspA

結城山工寮前撿到，昔日「大鹿林道東支線 3 K 」 水泥公里牌

2023 D0225-0227 境界山+結城山

凡事不需太刻意，隨緣吧 !「檜山」錯過就錯過，就當只是路過

好久不見「極品箭竹海」 「境界山」很遠、很陡、很阿雜、箭竹海吃到飽「境界山」與 「結城山」已不算太冷門，一路上都有布條

水源建議於 東支線2 K 處活水源背 2天的水，高嶺駐在所前溪溝無水可取 「境界山」回程背回去 感覺很遠

0225-0227境界山 + 結城山 共 47.06 公里 / 27 小時高度上升 2075 公尺 / 高度下降 2182 公尺 / 最高海拔 2903 公尺

順路也可撿到櫻花滿開、滿開、滿開昭和櫻 粉嫩上場

粉紅色的天空 ，給人滿滿的幸福感無法抗拒這出其不意的邂逅，

車行於大鹿林道本線，曲折且蜿蜒，山路狹小頭昏昏腦鈍鈍前，目珠珠掃到眼前一整片粉紅，

時不時要穿入濃濃的迷霧裏， 水氣從山谷冉冉升起 ，形成雲海

滿坑滿谷，像極了綿花糖

雲山民宿旁 昭和櫻 夢幻盛開，忍不住想尖叫

桃花，一抹嫣紅襯著遠方青山層疊，好似有著獨一無二的仙靈之氣

如果這不是絕美 ，那甚麼才是絕美

太美惹! 絕美無極限!

Day 1 : 0225 :大鹿林道 - 工寮 共 12.88 公里 / 6 小時高度上升 475 公尺 / 高度下降 334 公尺 / 最高海拔 2197 公尺

D1 : 0225 : 大鹿林道 - 工寮 10:07 觀霧山莊停車場 - 10:16 大鹿林道管制站 Check in - 10:30出發13:45 8.9 k 大鹿林道東支線 - 16:00 工寮

今天要去爬 「結城山」與 「境界山」 ， 6:00 三峽出發 ，10:07 才到觀霧 ，先去看一下 觀霧山莊的霧社櫻王 ，目前還未盛開Yes ! 3/18 「我與霧社櫻王有約」.

拜 228 四天連假所賜，大霸尖山管制站前車位已滿，只好把車停在 觀霧山莊停車場

大鹿林道東線 0 k 處

又見「 榛山」不同角度看同一座山，有不同的形狀、不同的樣子，「 境由心生」、「 換位思考」我們該學習從不同立場去看待別人，感受對方 .

忘了來過幾次大霸，好似不曾看到 大霸尖山管制站前有櫻花回頭想想，大約都是 秋天來爬「 大霸尖山」

管制站旁花團錦簇，一株紅色的櫻花、一株淡黃色的馬告花、還有一株白色的蘋果花紅白黃 同時綻放、未爬山先盡興賞花，留下難忘記憶

「結城山」與 「境界山」 不需申請入山證、也不需入園證抵達大霸尖山管制站 門口刷 QC CODE 做 Check-in下山時再刷一下 QC CODE 做 Check-out

行程規劃如下：

D1 重裝：大霸尖山登山服務站→大鹿林道東線9.8K→ 大鹿林道東支線→工寮D2 輕裝 : 工寮→大鹿林道東支線→境界山→大鹿林道東支線→工寮D3 輕裝 ：工寮→高嶺駐在所 →結城山→高嶺駐在所→工寮

重裝 : 大鹿林道東線9.8K→大霸尖山登山服務站.

大鹿林道已開放騎自行車， 重裝騎單車應該有困難，還是走進去吧

4.8 K 處 設立二個活動廁所，2022 年 7/25-7/27 走大鹿林道時，並沒有，應該是之後才設置的wow 有進步，很棒 !

「牆角數枝梅，凌寒獨自開。 遙知不是雪，為有暗香來。」 梅花 ，好讚喔大鹿林道有 梅花 ，雖然只剩幾朵小花，還是聞得到梅花香

8.8 k 木樁上被疊了好多石頭Z 時代年輕人總有許多新鮮的花樣

咻一下，大鹿林道東支線 岔路口 抵達

林道東支線10多公里的伐木造林已成歷史，而由此通往大山中的霞喀羅與鹿場連稜古道，故事不斷，初時，泰雅原住民遷移，游獵的腳印，連接了苗栗泰安與新竹秀巒一帶，日治時期，將古道拓築成理番道路，數十個駐在所遺留著抗日的悲情，近年由林務局規劃成國家步道 ， 讓深入山林體驗自然 探尋歷史

大鹿林道東支線 : 全長共13公里結城山登山口 於 東支線 3 公里處 / 境界山登山口 於東支線 13 公里處

D1行程算是輕鬆，除了重裝較累些， 林道一路走下企.

林道崩塌是在所難免， 路跡清楚，偶而高繞，偶而下切， 大鹿林道東支線還算是路況不錯的林道

結城山 與 境界山， 雖然不算很熱門， 近期也常有人來爬，一路上幾乎都有布條， 已不算冷門山，.

東支線 大約 2公里處 有溪谷活水源，建議在此處取水，高嶺駐在所 溪谷已無水可取 ，感謝小民背了6 公升的水

天冷喝水不多，6 公升的水就夠3人 煮2晚餐此處距離工寮大約只有一公里 林道 ，如果沒在這裏背水，就必須在境界山回程背水要背好遠喔我們 Day 3 結城山下山後，回程也在這裏煮泡麵吃.

哥哥 不用笑醬甜，您只是比例尺 XDD

工寮前有二段崩塌 踏點很小 第一段已有人架好繩索

踏點非常窄小 且只能拉芒草 回程小民架好一條紅色扁繩感謝小民背的扁繩

廢棄水泥工寮抵達 水泥工寮內有水泥床架及廚房，還有客廳，還算是乾淨，勉強可睡 ３－４人工寮旁有五星級松針營地 還不算是大眾路線 環境還算是乾淨

工寮後方 很大的松針地 既平緩又鬆軟 厚厚的 暗褐色的松針營地寬闊、柔軟、避風 這裏海拔 2200 公尺，氣溫還是很低，早晚很冷

Day 2 : 0226 : 工寮 - 境界山 - 工寮 共 18.23 公里 / 12 小時高度上升 1000 公尺 / 高度下降 1025 公尺 / 最高海拔 2903 公尺

D2: 0226 : 工寮 - 境界山-工寮 05:30 出發 - 09:56 捷徑岔路口 - 10:14 境界山登山口-12:28 境界池-12:33 境界山13:04 山凹處午餐後起登 - 14:42 境界山登山口 - 18:00 工寮

Day 2 基本上算是好走的林道 只是路很遠上網爬文居然有 一日境界+結城的紀錄 真是神人也

Day 2 基本上也是走林道 到 境界山登山口 算是好走的路， 只是我們來回居然走了 12 小時

大鹿林道東支線 算是年輕的林道 林道邊坡都還很完整

感受最深、最難走的林道應該是 雪山西稜的 230 林道2022 年雪霸有清過 230 林道 據說已經可以算是 高速公路了

所以說，東支線就算偶而有崩塌 或 倒木 都還算是小 case幾段芒草較長 也 ok ，

林道上掉落的輪圈蓋

寬敞的廢棄林道 ， 一路平平走，走著走著都感覺有些 boring 有點想重裝給它翻過企 直接到 伊澤山 走一個O 想想而已 別太認真 先惦惦自己幾斤重

廢棄工寮遺址，必拍點

山羌遺骸

來不及運走的巨大檜木樹頭

境界山可以通往 伊澤山 ，是舊時登大霸尖山的路線之一，境界山 與 結城山 近期慢慢熱絡起來 ， 較有人會爬，布條蠻清楚的過了 境界山 就是 極冷門 ，

這一帶一路上都看得到，伐木時期遺留的殘跡、鋼纜、樹頭 ．

．倒木、崩塌、芒草、溪溝、落石、咬人貓．．．．

有一小段林道捷徑 ，其實都有指標，

10:14 境界山登山口- 12:33 境界山 - 13:04 山凹處午餐後起登 - 14:42 境界山登山口上山 2 小時 14 分鐘 / 下山 1 小時30 分鐘爬升 400 公尺

境界山 只有你有做功課 ，就會知道，要鑽箭竹海， 很密很阿雜 ， 走著走著要翻開箭竹才看得到路，下山還迷失一小段路 !

箭竹真的很密 ，

醬樣的箭竹海 很容易迷失方向

越爬越高 越有高山氣勢快登頂前 鑽箭竹鑽到快發瘋 又有霧雨 全身都濕掉 稜線上風很大快冷斃了

你知道嗎 ? 眼看 境界山就在那裏 一直爬一直爬 怎後面還有一坡又一坡印象中 看到一個指示牌 我以為這裏就是境界山大叫 不會吧 怎沒有三角點 只有一棵大樹不是啦 還有一坡啦 快瘋了

又收集一處高山湖泊 - 境界池

境界池 可以看見大霸尖山 白牆

境界山 抵達

境界山－位於新竹縣尖石鄉與苗栗縣泰安鄉交界處， 海拔 2910 公尺 三等三角點，編號6236號，座落於大霸尖山西北邊，雪山山脈於伊澤山向西北延伸之支稜第一座獨立峰頭

小山凹處午餐後出發，箭竹坡一路陡下，濃密的箭竹，下坡時可以拉著箭竹 增加安全感 下坡快很多

本來回程要去爬檜山 走太慢 算算時間 來回大約40分鐘那回程可能會摸黑 就沒去檜山隨緣吧 於 天黑前回到營地

Day 3 : 0227 : 工寮 - 結城山-工寮-大鹿林道 共 15.95 公里 / 9 小時高度上升 599 公尺 / 高度下降 821 公尺 / 最高海拔 2472 公尺

D3: 0227 : 工寮 - 結城山-工寮-大鹿林道管制站 06:30 出發 - 07:05 高嶺駐在所- 08:18 結城山-08:50 出發-09:55 工寮10:53 收帳後出發- 午餐 - 12:32 8.9 k 大鹿林道東支線出口 - 15:49 大鹿林道管制站 check-out

Day 3 先往結城山樹蔭間看得見大霸尖山 頻頻出現

結城山 五星級松針林地 也是很陡

06:30 出發 - 07:05 高嶺駐在所- 08:18 結城山-08:50 出發-09:55 工寮結城山 來回3小時 很棒的山.

高嶺駐在所 下山時遇到一隊 說是 從 大鹿林道 4.4 k 處 登本田山可收集 神崎駐在所 、 馬達拉、本田、與 結城(高嶺)共四個駐在所本來想下山石順路看一下 4.4 公里處 登山口 走著走著就超過了

高嶺駐在所 腹地、規模都很大當然現在只剩廢棄酒瓶 前輩真的都好厲害 台灣甚麼山都有人在爬

結城山 一開始是很陡的松針坡讓人想起南三段 烏瓦拉鼻溪陡上到郡大林道那一段 陡到深處無怨尤就埋頭苦爬 爬上高點 就緩緩走 很優的林蔭

結城山，海拔2475公尺，二等三角點1539號，頭前溪水源保護區界基石.

腦袋空空 寫不出來 看照片吧哪一座山最難爬 ? 你現在爬的山最難