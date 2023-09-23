景色無敵優美，卻是最硬路線！台中谷關一日三雄「波屋東縱走」路線攻略心得

完成了

谷關八雄攻略，這次來挑戰一日三雄的波屋東縱走，連走谷關波津加山、尾我尾山、東卯山等三雄，波屋東縱走堪稱谷關縱走中最遙遠的路線。全程約33K，爬升2200m以上，大約要花費11~12小時以上。不過也是個能鍛鍊攀升、腳力的絕佳路線，對於止腳癢我個人相當推薦XD

台中谷關-波屋東縱走

登山口:台中市和平區東關路一段溫泉巷難易度:★★★★★

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這天我們早上5:30從豐原出發一路開往谷關差不多6點多，先到全家便利商店-和平新谷關店買個補給跟中午要吃的，順便上個廁所，接著就準備前往谷關溫泉區的波津加登山口。

波屋東縱走-裝備整理

波屋東縱走從波津加起登，一路登頂三角點，從後面的路繼續往上到大雪山遊客中心，接著跑大雪山林道柏油路到屋我尾登山口，到屋我尾山三角點下切接屋東縱走到東卯山三角點，由東卯山下山到谷關大道院。因為這次是長距離縱走路線，我跟朋友都是穿著輕裝跟越野包方便快速移動，以下分享我這次攜帶的裝備。

12L越野背包 遮陽帽、太陽眼鏡 零錢、悠遊卡 補給行動糧餅乾飯糰 登山杖、手套 越野鞋 水袋2000cc 防風外套 輕便雨衣 行動電源、備用電池 頭燈400流明 個人用品、衛生紙 下載離線地圖 乾淨替換衣褲拖鞋放車上

波屋東縱走-全程花費時間紀錄

07:00波津加登山口起登

07:00~09:20波津加三角點(休10分)

09:30~11:00大雪山遊客中心(休30分)

11:30~13:00屋我尾登山口(休10分)

13:10~13:50屋我尾三角點(休20分)

14:10~16:00東卯山三角點(休15分)

16:15~18:20谷關大道院

已經好久沒來過波津加了還是跟以前一樣硬阿~沿路陡上爬升1000多很吃腳力，我們不敢走太快，還要保留體力到後面的行程。不想背太重上山，建議2000cc水袋可以裝一半就好，上到大雪山遊客中心可以再補滿，這樣可以節省不少力氣。

波津加前段路程都是不斷的攀升，喘到不要不要的，終於有平路可以緩衝一下，這邊手機訊號都很良好

抵達波津加涼亭小休一下繼續上路，在秋冬季節高山都正值雪季不易攀爬，這個季節很適合來中級山走走

波津加山三角點

花費了2小時20分終於登上波津加三角點，聽說神人都只用1.5小時就登頂，看來要在努力練練了

感謝老天賞臉今天出大景，我們在這裡小休一下吃個早餐準備繼續趕路

從波津加打卡石頭這邊可以看到對面大雪山藍色吊橋，這次就是要跑到那邊去，非常遙遠阿~

波津加三角點拍照結束約早上09:30，後方有路可以繼續通往大雪山遊客中心，這段約3K的路程

通往大雪山遊客中心幾乎都行走在林道間，有不錯的遮蔭曬不到太陽，而且布條滿多的，路跡也清楚

沿途也有指示牌，跟著走就對了~

中間會經過廢棄鐵皮屋，裡面已經殘舊不堪，拍個照紀念一下

通往大雪山這段路也有不少的陡坡跟爬升，也是完全不輸給波津加，終於來到寬敞的平路

叉路口這邊要注意一下布條位置，要右轉進入林道內，接著上最後一段陡爬升就到了

來到大雪山的小木屋，這裡就像童話般的場景，沿著樓梯往上就到了大雪山遊客中心

大雪山遊客中心

從波津加到遊客中心剛好中午11點，這段路程約3K，共花費2.5H。在這邊大休30分鐘，可以上廁所、補水，也有販賣機很方便。真不敢相信我們竟然從谷關一路爬上來這裡了~

11:30出遊客中心，接著準備跑大雪山林道前往31K處的屋我尾登山口，這段差不多13K的路程

大雪山林道沿路風景相當宜人，跑著跑著心情也愉悅了起來

來到大雪山遊樂區收費站，直接從出口出來就可以了~

抵達藍色吊橋，與一開始的波津加打卡石頭互相對望，不知不覺已經跑了這麼遠~

屋我尾山登山口

花了1小時40分跑完這13公里路，還好都是下坡不算太累，跑跑走走抵達屋我尾登山口

屋我尾從大雪山登山口下幾乎都是下坡路段，號稱谷關七雄最輕鬆的路線，這裡可以越野跑小跑一下

屋我尾山三角點

僅40分鐘就抵達屋我尾三角點，到這裡我大腿開始有點緊繃，按摩放鬆一下順便吃個東西，休了20分鐘又接著上路

從屋我尾三角點後方下去，會有屋東縱走的指示牌

從這邊就開始一路下切，加上冬季落葉很多，鞋子抓地力不好很容易滑，要注意安全

屋東縱走的路段起起伏伏，不斷的下切又爬升，大約要翻3~4個假山頭，真的很累~

終於走出林道看到外面的風景，此時大腿也開始抽筋，只能慢慢走到東卯山三角點

最後一段的岩石路上坡，能走到這邊相當不容易了~

東卯山三角點

下午4點抵達東卯山三角點，屋東縱走這一段上上下下真的滿硬的，加上前面到大雪山遊客中心已經消耗不少體力，咬著牙硬撐完第三雄

第一次看到午後的東卯山風景，在遠處的滿滿雲朵中，有耶穌光照射下來，相當漂亮

當天也有不少外國登山客在東卯山紮營準備過夜，這時間接近傍晚，我們也準備要下山了

在東卯山休了15分鐘後準備下山，抽筋的大腿也緩和許多，接下來只剩下坡，可以輕鬆走了~

東卯山單程7.7K也是相當長的距離阿~不過都是Z字型緩坡，就照自己正常速度走就好

冬季天色暗的快，差不多快6點就天黑了，建議大家可以早點起登，或是保險起見帶個頭燈。終於在18:20安全登出東卯山，完成波屋東縱走。

谷關大道院

出谷關大道院有公車等候亭，準備搭公車回谷關停車的地方，記得隨身帶上悠遊卡或零錢。另外往谷關的公車要到公車亭的對面等~不要坐錯了。這裡谷關往返的公車還滿多的，不用怕沒車坐，剛走完的我們已經身心疲憊，水也喝得差不多了，便在這邊休息等候公車。如果有朋友想從這裡跑回去谷關也是可以，差不多10K的路程，可以湊個全馬XD

波屋東縱走

全程33K，爬升2200，含休息共花費11小時14分，算是我來谷關走過最硬的路線了。不過沿途景色都相當漂亮，拍了不少照片，推薦給各位勇腳們。