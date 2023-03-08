「谷關七雄」挑戰一日單攻！決心一次集完7座山，總結心得：真的很累

谷關七雄只聞其大名，卻從來沒來過，對於一直覺得中級山太熱＋熱衷百岳，來谷關真是興趣缺缺。常常聽到大家說谷關什麼山幾刷幾刷，總覺得一頭霧水，永遠記不起來谷關有哪七顆山哈。所以下定決心一定要找時間來散散步走一遭，既然沒有太多時間，就試試看挑戰一次走完（？

事前規劃僅有兩個：

要從台8線最裡面依序爬出來 全程走原路上下來回，不走縱走

｜行程紀錄｜

GARMIN tactix7pro 紀錄距離：75.7km 爬升：7779M+ 下降：7820M- 爬山時間：27h09min 含交通時間：35hr03min卡路里總計：10483kcal裝備重量：約1.5-2.5kg.

｜食物｜

飯糰＋麵包，當作主餐吃 香蕉 櫻桃王櫻桃汁 咖啡因能量棒 FAST能量果膠，主要在山頂吃 KID-O奶油餅乾 超效乳清蛋白 綜合堅果 迪卡儂電解質粉 維生素C發泡錠 飲料：fin/氣泡水 其他：77乳加、鹽糖、軟糖 運動膠囊：O2膠囊/RC膠囊/電解力/牛磺酸/運動保護/關捷基立

｜裝備資訊｜

防水外套：Norrona falketind Gore-Tex Paclite (258g)羽絨外套：MONTBELL PLASMA 1000 DOWN JACKET(110g)風衣：Patagonia Houdini Air Jacket (116g)中層：Macpac Nitro (140g)帽子：Fjallraven Marlin Shade Hat（65g）褲子：Fjällräven Abisko lite trekking zip-off trousers（只用短褲）背包：Compressport EVO 15L (130g）頭燈：Nitecore NU25 UL (45g)鞋子：Altra Mont Blanc 越野鞋襪子：Compressport UTMB 2022 越野襪太陽眼鏡：Akiwei 變形金剛變色片 (18g)行動電源：Nitecore NB10000 (150g)軟水壺：Hydrapak UltraFlask Speed 軟水壺600ML (46g) 登山 杖：Black Diamond Distance Carbon Flz 碳纖維登山杖(170g).

｜行程資訊｜

上山 / 下山 / 山頂休息15-30min不等1 馬崙山：2hr / 1h20min2 波津加山：1hr52min / 1h20min3 八仙山：2hr28min / 1h33min4 屋我尾山：2hr2min / 2h2min5 唐麻丹山：1hr2min / 50min6 東卯山：2hr33min / 2h12min7 白毛山：2hr21min / 1h20min.

｜各點時間｜

00:52 馬崙山登山口（松媽媽）01:10 五葉松02:52 馬崙山⛰️第一雄04:00 1.8K叉路04:24 馬崙山登山口（松媽媽）05:05 波津加登山口捎來步道05:20 波津加0K處06:15 石瀑06:33 2.7K涼亭06:57 波津加山⛰️第二雄08:32 波津加登山口捎來步道09:39 八仙山遊樂區第二停車場09:45 八仙山登山口0K10:18 叉路保台山11:45 5K12:07 八仙山⛰️第三雄14:00 八仙山登山口0K14:10 第二停車場14:48 屋我尾登山口麗陽15:44 2K16:44 叉路剩0.2K16:50 屋我尾山⛰️第四雄17:43 摔倒遺失BD碳纖登山杖尋找20分鐘18:52 屋我尾山登山口19:56 唐麻丹山登山口（裡冷）20:23 0.9K涼亭20:50 2K20:58 唐麻丹山⛰️第五雄22:00 登山口22:55 谷關大道院停車場23:12 東卯山登山口0K01:26 東卯山⛰️第六雄03:24 東卯山登山口0K03:38 大道院停車場04:50 白鹿 吊橋 停車，不小心在這邊迷失自我06:20 又找到自我了07:12 白鹿吊橋09:33 白毛山⛰️第七雄11:11 白毛山登山口11:50 白鹿吊橋

Finished＝＝＝

（01:00半夜，第一座馬崙山，從松媽媽上去）

（沒多久就會接到1.8K叉路，總長是7.2K）

（沿途經過了馬崙名樹，但烏漆媽黑不是很美）

（第一座馬崙山，海拔2305M，花了2小時上來）

（第二座出發，波津加捎來步道啟登，都是樓梯）

（走上樓梯才會到真的步道起點）

（順帶一提，捎來步道會經過燈火通明的溫泉飯店，讓人不想爬了想泡溫泉）

（第二座，波津加山1771Ｍ，花了1小時50分上來，波津加真的很陡，先吃包果膠補充能量）

（旁邊不知道誰把熊熊的頭丟在旁邊，還只有頭）

（回到車上補給運動膠囊，順便補充關捷基立保健）

（9點30，殺到八仙山第二停車場，滿滿櫻花）

（停車場上來需要走300公尺，登山口出發第三座八仙山）

（八仙山沿路都很美，跟上一座波津加差很多）

（早期把木頭弄下去的裝置）

（八仙山後段一堆樓梯，為什麼不改名字，叫做八仙樓梯山？）

（2小時28分上來，第三座八仙山2366Ｍ，山頂超大，卻空無一人）

（這次都靠O2膠囊，每6小時補充3顆，天然硝酸鹽，讓強度維持平穩不會爆掉）

（FAST能量果膠，在這種高強度單攻登山，也是吸好吸滿，能夠超快補充能量）

（接續第四座，屋我尾山登山口，可以停車數台）

（屋我尾山一開始就是拉繩陡上，還好手還有力氣）

（剩下0.2K，叉路左邊是去東卯山縱走路線）

（最後又要陡上拉繩，這時候心情煩悶）

（2小時上來，第四座屋我尾山1796M，Akiwei 變形金剛變色片太陽眼鏡，視覺清晰，不過這時候快要下午五點天黑，也差不多要退場了）

（第五座，裡冷的唐麻丹山，車子停旁邊小空地）

（唐麻丹，也是拉繩，地面都是塵土，灰頭土臉，不是很美）

（1小時上來，第五座唐麻丹山1305Ｍ，臉超油的我＋一點夜景）

（車子開到大道院，空無一車，停在旁邊走進去）

（東卯山登山口，要先走1.2K左右柏油路上來，命都快去半條）

（東卯山大道院上來都是緩上之字路，到後面才有陡上鐵柱）

（已經可以看到台中市？美麗夜景，可惜只有我單身狗不睡覺爬山才看得到）

（第六座東卯山 1690M，花了2小時半，因為很累了，這6K真的走很久）

（下東卯山後，開到白鹿吊橋補給後，快要半夜5點，不小心在車上進入八度空間，醒來已經天亮有始有終，從白鹿吊橋繼續走，去白毛山）

（建議就是車放在吊橋處，過吊橋左轉，沿途有標示會慢慢到登山口，到這邊已經爬升白毛山的一半了）

（白毛山沿途也是很美，可以看到對面的東卯山）

（白毛網美天梯，這次都是使用Compressport EVO15L 水帶背心，不只輕量，空間大服貼好用。登山杖則是用BD的碳纖維三折杖，非常輕量）

（第七座完成！白毛山1522M，2小時20分上山，沿路因為天氣太好，跟很多山友聊天上來白毛山，累計總爬升已經超過7700公尺）

（撒花，終於完成，真的好累........T.T Altra Mont Blanc越野鞋，輕量舒適，讓我順利吃完所有山徑）

（下山拍一下網美天梯，真的美，白毛山給推！）

（慢慢晃下山，快12點到吊橋，總爬升7779M，總下降782M，超過75公里距離，累爆）

（使用GARMIN tactix7pro 紀錄，總熱量加上基礎代謝，超過10000大卡，可以喝很多可樂補回來！）

（可愛的七座山！依序是#馬崙山 #波津加山 #八仙山 #屋我尾山 #唐麻丹山 #東卯山 #白毛山）

（GARMIN手錶說，體力剩下1%，讓我開車回家，感動！）

（最後的軌跡圖很像？始祖鳥？真的好累......）

｜TIPS｜

O 路線建議：馬崙山 / 波屋東 / 八唐 / 白毛，分成四段，有專人接送，應該能在最短時間完成O 停車處：波津加/唐麻丹/屋我尾可以到木牌登山口。

八仙山到第二停車場。馬崙停下面就好。東卯高底盤可以上去。白毛有機車跟汽車上去，但似乎不是從霸頂去，應該是從另一頭道路。

心得：真的很累，谷關還是去泡溫泉就好了 XD

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