披荊斬棘上雲端！「玉德山」登雲峰、順遊嘉明湖，美得不像話

領嚮：撒旦（滷蛋學長）、蘋果隊員：耀如學長、搖擺人、宛柔

紀錄：搖擺人老新比：6:0、男女比：5:1

【行程時間記錄】

D0(1/24)：高雄鳳山耀如學長家D1(1/25)：4:40鳳山-7:15梅山管制站-8:13登山口(台20線129.2K)-11:04下抵拉庫音溪雙溪匯流口-往上游溯行、反覆渡溪-11:15溪邊午餐11:49續行-15:16紮營溪中島營地C1(23.30669,120.94314)

D2(1/26)：6:47 C1出發(背水)-11:28多尾蘭山頂-午餐12:13續行-13:54 2516峰-14:03玉多神木群-14:50 紮營C2(23.33662,120.94482)

D3(1/27)：6:10 C2出發-沿途鑽玉山小蘗、箭竹-9:40雲玉岔-10:56玉德(穗)山頂-11:43返雲玉岔-討論轉進路線、聯繫留守及接駁事宜12:17續行-15:50 抵H2900營地C3(23.35271,120.96282)看天池剩淤泥積水

D4(1/28)：6:25 C3出發-持續跟植物和岩石地形奮鬥-11:15抵雲峰山頂-15:18乾涸南雙頭池休15:39續行-16:30南雙頭山-17:55下切至拉庫音溪底-18:05拉庫音溪山屋C4(23.32826,121.02571)

D5(1/29)：休息日拉庫音溪邊玩耍-拉庫音溪山屋C5(23.32826,121.02571)

D6(1/30)：5:27 C5出發-7:50抵嘉明湖、南二段、新康山三岔路-8:11嘉明湖-10:40嘉明湖避難山屋-13:00黑水塘-13:31向陽山屋-14:52向陽管制站

嗨，我是搖擺人，要來分享一個極度乾燥的山行。

去年的三月，滷蛋學長（成大山協OB，過去是撒旦現在自稱滷蛋）就問我，說今年年假會開一個隊伍走玉穗橫斷，問我有沒有興趣。要知道撒旦是戶外安全推廣協會夥伴肥鳥成大的學長，經常分享一些特別的路線跟裝備使用經驗，學長邀約的路線，肯定是有趣而且可以滿滿收穫，想都沒想的在行事曆預留日期，就答應了，甚麼都沒問。後來知道學長也有找宛柔，突然有一股安定的力量。這件事情就這樣擱著，任憑時間飛逝，直到十月底我們一起支援協會承辦的全國登山日講座。

滷蛋學長找我跟宛柔在講座後討論，看學長拿著地圖指指點點，預計從天池出發，上多尾蘭山、玉德(穗)山、雲峰、南雙頭山、經嘉明湖下大分，最後踢瓦拉米步道出去。除了對路線安排有了輪廓，也知道隊友除了學長，還有一個學長成大山協的學長，耀如學長。另一個則是蘋果，中央山社的OB，批踢踢outdoorgear版創版版主。突然覺得跟三個前輩同行壓力有點大，還好有宛柔，安定的力量持續著。

討論後，滷蛋學長就成立了LINE群組、開了臉書活動，把所有人員拉進去，一切籌畫就如火如荼的展開了。就這樣來到D0，這天是農曆年初三，我們到高雄的耀如學長家借住一晚，學長熱情地拿了紅酒歡迎大家。我們就在客廳打起地舖，學長說不好意思只能讓我們睡客廳，但戶外人哪裡都能睡，我就不說以前睡過哪些神奇的地方了。

感謝耀如學長的welcome red wine，戶外人的書櫃一定要有上河地圖（嗚我還不是）

太早打包好等接駁車時看攀登梅魯峰 Meru清晨的四點多，我們搭著接駁司機的車，一行人浩浩蕩蕩在七點多抵達梅山管制站。管制站九點才開館，開館前這段時間使用自助入園報到系統，申請有案的隊員只要把身份證條碼對著掃描器，畫面就會呈現你的名字報到完成的文字說明。我們在八點多抵達登山口，整裝後出發，因為是少人走的非傳統路線，大家戴著岩盔，除了耀如學長穿登山鞋，其他人都穿雨鞋。

梅山管制站開館前使用身分證自助報到

整裝後我們準備出發，左至右依序是耀如學長、我（搖擺人）、宛柔、蘋果、撒旦

第一天的路線就是下切溪谷，我們預計就是切到拉庫音溪底，再沿著溪向上遊走到多尾蘭山山登山口，預計可以早早紮營。

下切拉庫音西沿路林蔭多、好走且有布條指引

我們在十一點多切到溪底，並找地方用餐。我在昨天晚上到學長家之前，買了麥當勞的勁辣雞腿堡和雙層牛肉吉士堡，預計當前兩天的午餐，打算親身實測麥當勞的漢堡在中高海拔在到底會不會壞。第一天午餐是勁辣雞腿堡，實測結果，沒有異常。

下溪點落差大，大家謹慎下攀

一開始渡溪水深雨鞋尚可應付

溪邊午餐，今天我吃前一晚買的麥當勞勁辣雞腿堡，沒壞耶

午餐後的溪流變深，為保持襪子乾燥，我們換上涼鞋、布希鞋等，來回渡溪的次數已經數不清。沿途其實沒有任何人為的標記如布條、疊石等，蘋果說是因為冬天枯水期才可以這樣走。想想也對，疊石夏季水量豐沛時也會被沖走，加上河道變化很大，不見疊石理所當然。

水深及膝超過鞋筒身，大家換上涼鞋、布希鞋

溯行欣賞美麗的拉庫音溪下午三點多抵達溪中島營地，大家先搭帳，我跟蘋果一帳、兩個學長一帳、宛柔自己一帳。搭好帳，在滷蛋學長慫恿下，蘋果拿出磨豆機等器具，煮了水，專業的泡起了咖啡跟大家分享。喝完一輪，滷蛋學長說要去看多尾蘭山登山口的上切點，我就跟去了。

上切點有點陡峭，因這趟知道會過一些地形，所以有帶兩條繩，滷蛋學長表示明天重裝上攀會更難，為提升效率，先架個繩輔助，於是我又返回營地拿繩，架起繩來。今天不缺水又早早紮營，晚上大家愜意的一邊吃著晚餐和滷蛋學長加碼的烏魚子，一邊聊天。因非傳統路，路徑比較不清楚，滷蛋學長每天都設定天微亮再出發，差不多是接近六點的時候。

我們在靠近多尾蘭山登山口附近的溪中島營地C1(23.30669,120.94314)紮營

學長們搭帳後的第一件事竟然是煮咖啡，全套的器具實在很講究

喝完咖啡我跟撒旦到登山口架繩第二天是預期中的缺水天，沿途到營地都無水源，甚至一直要到第三天營地才會有機會補水，等於大家要背兩天的行進水和第二天早餐、第三天晚餐的水，我、宛柔、耀如學長各背了3升、蘋果4.2升、滷蛋學長4.8升。大家負重後直接面對陡上多尾蘭山，明顯感受到速度慢了下來。

無盡的陡上

鑽酸藤子叢，今天遇到植物算是親民的

爬山密集之後，一直有保持運動的習慣，讓自己體能維持在一定的水準好應付山行。面對陡上坡，都會想快速的把它走掉，原本隊伍的配置是滷蛋學長和蘋果會輪流一個帶隊、一個押隊，後來學長們看我躍躍欲超，就說讓我走第一個，我就一馬當先，但常常衝沒拉開多少，又會被追上，然後有時候一股腦地衝偏離路徑，又會被叫回，然後懊惱自己的路感怎麼還是沒啥長進。我們在十一點多抵達多尾蘭山頂，非常平坦開闊，我們就在山頂上小休午餐，今天的雙層牛肉吉士堡，沒壞。

多尾蘭山頂，大家休息午餐

我今天的午餐還是麥當勞，雙層牛肉吉士堡，還是沒壞

午餐小休後，我們進入玉多神木群，眼見這些佇立不知多少年的巨大神木就像守護著這片土地，不禁肅然起敬。神木群後又是接連的上坡。因知道到第三天紮營處才有水的情況下，大家喝水都很節制，感覺大家體能狀態下滑，評估應無法抵達預計紮營處，滷蛋學長在一平坦避風處宣布紮營，當時不到下午三點。

玉多神木群

第二天下午不到三點早早紮營

第三天要上玉德（穗）山，我們在六點多天微亮出發，大家知道前一天進度落後，今天必須努力追趕昨天掉的進度。可是在限水、陡上的情況下，速度始終拉不上去，而難纏的植物更是消磨大家意志。因路線是到雲玉岔，就是指玉德（穗）山和雲峰的岔路，再輕裝登玉德（穗）山原路返回。路上，耀如學長率先發難，說他不登德（穗）山了，要在岔路等我們。

這番言論一出，動搖了大家決心，彷彿多了一個選項，但大家還是極力遊說學長一起上去，畢竟這次過家門而不入，下一次要到家門更不知是何時。經歷千辛萬苦來到雲玉岔，原本曾經一度鬆口要一起登玉德（穗）山的耀如學長，確認後要留在岔路休息，學長是是疲累並無其他不適，且環境安全、裝備充足，評估後是可接受拆隊的情況，我們就用無線電保持通聯，四人登玉德（穗）山。玉德（穗）山標高3045公尺，是高山卻未被列入百岳，途中可遠眺雲峰，但視野稱不上開闊，無外乎人跡罕見。

我們花了一個多小時抵達山頂，山頂連前人留下來的護貝標誌都缺了一半。我跟宛柔不免俗地拍著登頂照，直的、橫的、站的、坐的，我就不是那種不屑紀念派的，一定要紀念這血汗史，被植物刮傷、汗流浹背的紀錄。「幫我拍一下」滷蛋學長說。疑，不太拍登頂照的學長竟然討拍，然後之後蘋果也來拍，看來這山頭不同凡響，讓兩位岳界前輩也動了凡心。

第三天路跡不明，植物很纏人，鑽玉山小蘖鑽得大家心很累

玉德山到了，有基石，護背紙都缺了一半，果然人煙罕至

拖學長們一起合照我們將近中午回到岔路，往返大約兩個小時，耀如學長睡了一覺神采奕奕，大家休息、吃午餐。滷蛋學長看著這樣的行進速度，認為原訂下大分出瓦拉米的路線計畫已難完成，提出轉進路線的方案給大家選。

「你們決定吧，我認真都可以」這些年我上山享受的都是過程，跟夥伴的互動、對自然的觀察、對自己身體的認識和疲累，去哪、有沒有完成目標，在山下還比較容易選擇，上了山都是隨遇而安且處之泰然。轉進路線是，過雲峰、南雙頭山後下拉庫因溪山屋在那住兩天，其中第二天是耍廢休息日，最後一天上嘉明湖出向陽登山口。這樣的行程聽起來頗為愜意，大家感到開心之時，卻又想到限水危機並沒有解除，把情緒拉回現實，處理眼前要處理的，通知留守人、聯絡接駁等等的，聯繫後繼續出發。

看著前人的軌跡，接下來是下切球球草原。我是草原控，這草原也是很美，我想起了八通關大草原、還有六順山路上的草原，我無法排序，有草便是美。下切後，又要面對上坡，今天要紮營在2900公尺的營地，依據紀錄那裏有一個偌大的看天池，可以解除我們的限水危機。耀如學長休息後體能恢復不少，走到第一個，而我拖著疲累，靠著意志力上攀，盡量跟著，時不時地拿出手機看著地圖，看著自己和目標距離龜速般的縮短。

我已經看不見前方的兩位學長，後面則是宛柔和蘋果。「營地沒水」先抵達的耀如學長對氣喘吁吁好不容地抵達的我說。聽到後，高海拔的營地更冷了，我想著我身上只剩一升多，還要應付今天晚餐、明天早餐和一路的行進。「水源管制喔，大家把水集中」滷蛋學長化身撒旦，殘酷的對陸續抵達的大家宣布。真的冷，每一個move都要喘上好大幾口氣，一點都不想動。我褪下背包，盤算著到底要先做甚麼，掏水、搭帳、還是。「有人可以跟我去挖水嗎？」耀如學長提出要求。

「好，我來」我跟宛柔拿了杯子，跟著學長，去見識那水位沒水的看天池的真面目。是泥巴池，仍是濕潤但只有些許凹陷處有積水，這能喝嗎？我們都打了問號，但我們就俯身努力蒐集，最後湊了800毫升的泥巴水。在滷蛋學長的水源配給下，一人分得800毫升煮晚餐和隔天早餐，另有一升的行進水。

而那800毫升的泥巴水，先倒入清潔錠殺菌，靜置半小時後，汙泥沉澱到下方，我們用毛巾將上方的水過濾，煮熱了泡BCAA大家分著喝。營地很冷，外面不宜久留，大家鑽進各自帳篷用餐，用餐後早早就寢，跟前兩天晚間歡愉閒聊的氣氛天差地遠。野地求生三三三原則，第二個三是缺水三天會有生命危險，我們才少水、限水兩天就已經很難受了，很難想像缺水三天會怎樣。

雲玉岔往雲峰的路一開始要下切球球草原，因為都好走反而更需要抓對方向

好不容易天黑前抵達H2900紮營處，先抵達夥伴傳來看天池沒水的訊息，原本的寒冷更冷了

我跟耀如學長硬是從泥巴池中榨出一鍋泥巴水，撒旦用淨水錠搭配毛巾濾出約800毫升的水，泡BCAA給大家共享

第四天一早很冷，四點半開始就聽到有人起來活動的聲音，我前一晚就把要煮的早餐和鍋爐、瓦斯都放在帳篷前庭，就拉開拉鍊，在帳篷內煮了起來，後來滷蛋學長拿了溫度計給我看，-5度。今天行程是要上雲峰、南雙頭山然後一路下到拉庫音西山屋，到那限水危機才能解除，也就是說今天每個人行進只有一升水，自己要節制。

雖然說這裡到雲峰之後，就是學長口中的高速公路，也就是南二段傳統道路，但看那路程還有稜線起伏，就算路況好走，體能上也是一番折騰。而到雲峰之前的這段路，仍多有植披、巨石等障礙，大家或爬或鑽的，受限於地形也很難相互扶持，只能各憑本事，而過程中宛柔在爬一處鬆動落差地形時滑落，叫了一聲，所幸她前後有蘋果、滷蛋學長顧著，心有餘悸之外沒有受傷。

而我跟耀如學長在前頭，也不知道後方的他們發生了甚麼事情，就在平坦處收攏隊伍等他們上來，讓宛柔休息一下壓壓驚，再繼續前進。11:15抵達雲峰山頂，天氣很好，大家也鬆了一口氣，期待高速公路，整趟下來到現在我們沒有遇過其他人。

第四天一早的溫度只有-5度

霧淞很美，但缺水的我沿途抓碎冰來吃不無小補

上雲峰的路繼續要跟植物和岩石惡鬥，宛柔上攀鬆動的土石小有滑落驚魂未定

原來雲峰是百岳，滿滿的雲海絕非浪得虛名，理所當然要拍一張

雲峰大合照

雲峰之後是傳統路，學長說是高速公路，我們仍在缺水狀態，為了水今天目標是拉庫音溪山屋

走在傳統路上我真的就當她高速公路了，下坡時盡可能的快走甚至小跑步，可惜不是一直都是下坡，遇到上坡時那缺水和疲累感又上身，又開啟了意志力拖行模式。感覺大家體能狀態下滑，速度明顯變慢，滷蛋學長本來在押隊的位置就逐一超越走到帶隊的位置，試圖想拉快隊伍的節奏，可惜隊友皆已力竭死命跟隨仍無法跟上，逐漸拉長了隊伍。而我大概就保持著，快走一段追上但也沒辦法持續，於是就慢走，等聽到他的外掛鈦杯撞擊的金屬聲，知道宛柔逼近，又再啟動快走模式把她甩開，呈現另類的間歇性訓練。

不知道宛柔當時是怎麼想的，可能覺得我很機車，但其實是我也沒辦法一植維持再快走的節奏。而一次等到他來，他跟我說「我快不行了」，我回說其實我也是，不然就休一下。追趕跑跳碰上演好幾輪，大家水瓶的水愈來愈少，心情實在沉重。而滷蛋學長在前面，也試圖找水未果，白花了力氣爬上爬下的。「我先去南雙頭池看看」滷蛋學長不死心，即便我們明明路上遇到跟我們反向要上雲峰的登山客告知池已乾涸。我們下午三點多抵達南雙頭池，只見滷蛋學長已經卸下背包坐躺一邊，那池乾的很徹底，土都龜裂了。

因如預期，大家也沒太意外，於是都下背包一起休息。看著大家病懨懨的模樣，覺得未來回想起這段一定會覺得好笑，就拿著手機起身晃晃這個名實不符的池，然後拍下了經典的池邊睡覺照片。「準備出發喔」滷蛋學長起身呼喚，可能也氣力放盡，他請蘋果帶隊上南雙頭山。接下來都是上坡，蘋果不知哪來的神力就一股腦地前進，而我還是維持著聽到宛柔逼近就加速的節奏。

耀如學長說，我們應該可以在山頂上看日落了。16:30我們抵達南雙頭山，日還沒落，但那個光好美，光、雲海、草原、森林、山頭交織成一幅畫，大家累雖累，卻忍不住頻頻拿出手機拍照。這段路我們拍了很多好看的照片，我們彷彿走進雲端，切記，如果要有好照片，務必找一個喜歡拍照的隊友，如果有專業攝影器材更是加分。17:55我們終於切到溪底，遠遠的我們聽到溪流的聲音就已興奮不已，一切到溪底，大家就下背包直接牛飲了起來，三天的限水警報解除，乾涸的身體頓時生意盎然。

喝飽後我們往山屋移動，山屋有一個隊伍已經就寢，明天是年假最後一天，推測他們隔天一早就會下山。我們在山屋外煮食，有水之後，BCAA、咖啡、茶葉終於又有作用了，喝完一輪之後，大家才甘願開始煮晚餐。為不打擾山屋內睡覺的山友，我們用完餐也進入山屋睡覺，隔天不定鬧鐘睡到自然醒。

登南雙頭山前會先抵南雙頭池，懷有的希望乾裂的一絲不剩

只有躺下可以稍稍撫慰大家乾涸的心

抵南雙頭山，我口好渴啊

走在稜線上美得不像話，可謂風起雲湧

我就像要走進雲裡

我也幫耀如學長拍下這張走進雲裡的照片

天黑下切到溪底，大家喝了水終於有力氣笑了第五天是休息日，沒有行程，滷蛋學長說可以帶我們沿著拉庫音溪走，有美麗的草坡。可是一早風大且草坡都被雲霧遮蔽，大家索性就悠哉吃早餐、泡咖啡，直到雲霧散去才出發。因為沒有特別的目的地，大家就隨意亂走當散步，欣賞滷蛋學長口中的世外桃源，一般走南二段的登山客，應該沒有這樣悠哉度日的時光吧，覺得山行中能有一天休息日是很愜意的一件事。

大約下午三點多我們回到山屋，剛剛多次渡溪大家鞋襪都有弄濕，趁還有陽光就曬了起來，之後各自悠哉。我則閒不下來，想到山屋前有前人留下來的生火痕跡，就試著嘗試把他無痕，分散剩餘的炭火木材，再用貓鏟把土挖鬆覆蓋燒痕，最後到溪邊取水澆淋。後來發現山屋裡有一本留言本，就拿到山屋外翻閱了起來，耀如學長覺得有趣，就一起看著，我們也在上面留下了文字。

突然滷蛋學長說他找不到頭燈，大家紛紛起身幫忙尋找未果，推測是掉在溪邊或是草坡了。因為後來常爬山、偶爾也會帶隊，養成帶備用頭燈的習慣。

只是在聽完HIKER CP的講座之後，把備用頭燈輕量化成只有燈，捨棄掉頭帶和底座，就把燈和束帶交給滷蛋學長，剛好學長備有彈性繩，拼拼湊湊手工產生簡易頭燈，足以應付山屋生活和傳統路摸早黑路段。晚上大家把剩餘的食物盡量煮完，前幾天缺水，很多原本要煮的食材都到這裡才有辦法煮，因而我們在山屋得到充分的休息，吃飽、喝足、睡得好。

第五天是休息日，大家沿著拉庫音溪走欣賞美麗的草坡

大家悠哉的喝茶、寫日記、曬衣服，拉庫音溪山屋前有前人生火的餘燼

當大家各做各的事時，我決定幫忙生態還原一下，但工具有限，好像還是看得出來

山屋裡有一本留言本，裡面有失戀男子的故事

撒旦突然找不到頭燈，推測是在溪邊時噴裝，還好我有帶備用燈和束帶，搭配他的彈性繩，組合成堪用的備用頭燈

最後一天，是傳統的路線要上嘉明湖。嘉明湖對我來說有一些意義，我第一次自組隊當領隊，就是規畫四天三夜的傳統路線登嘉明湖、向陽山、三叉山，那時候爬了一陣子的山，想開始嘗試進階自組。

後來因一名隊友退出，缺一名隊友，於是我在登山健行自組隊的版上找隊友，也意外招到卡布私訊詢問，後來知道他弄了一個協會在開課推廣登山教育，就是我後來加入的戶外安全推廣協會。第二次到嘉明湖，原本要走的路線是戒茂斯上嘉明湖走新康橫斷出瓦拉米，豈知帳篷在布新營地被風吹列，提前下撤。這次是第三次到訪嘉明湖，嗨，你好，好久不見，你依舊美麗，但我已經不是當年的我了。

抵嘉明湖啦，好久不見

停機坪附近，我覺得我幫宛柔拍得很好

嘉明湖山屋值班管理員是廖文泉教官，相談甚歡人在山裡會變得很真實，跟不同的人上山，在山上共同生活、互動是我持續上山的動力。只要有機會跟隊友分享我為什麼喜歡爬山，我都會說是因為人，感受朋友在山上呈現有別於山下的性格，很真實。

而我重來沒跟過同樣的組合上山過第二次，所以每次的山行都是獨一無二的，因為隊友組合都不一樣，創造的氛圍也不一樣。這次的經驗讓我認知體能訓練永遠需要加強，也是第一次親身感受缺水、限水的苦。最後謝謝三位學長的帶隊和照顧，也謝謝宛柔的陪伴，一起走過這極度乾燥的山行。