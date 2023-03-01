少見的東卯山頂野營！適合新手：松鶴上「唐麻丹山」、親民好走的「谷關七雄老么」

台中的谷關七雄是廣受歡迎的登山地點，由七座具有一定高度與難度的山所組成。七座山可搭配出無數的走法與行程，多數安排單日長程縱走或一日一山，即使過夜大多也選擇露營區或溫泉飯店。這次要跟大家分享的兩日兩雄不稀奇，但在東卯山頂野營過一夜卻相當少見！本篇先介紹兩日行程的第一天前半段，從松鶴端出發、路線較親民的七雄老么—唐麻丹山。(提醒：介紹詳細，文長慎入)

時間：2022.12.10-11，兩天一夜。

成員：共6人，3人新手，3人有重裝及百岳經驗

[行程簡述]

▪️行程：松鶴唐麻丹露營區停車場→松鶴端登山口→第一指引牌→第二指引牌→第三指引牌→唐麻丹山主峰，原路來回?唐麻丹山有另一個「裡冷登山口」，裡冷端是較正規的登山口，但路徑較陡需攀爬，一路陡上較具挑戰性，想練體力的可考慮從此出發。

[交通方式]

▪️包車接駁：登山口導航 松鶴唐麻丹露營區＊為私人停車場，汽車100元/次，機車50元/次。＊停車場車位多，有P1-P5，但路窄會車較困難。＊附設兩個廁所，是行程中唯一可上廁所的地方。

▪️大眾運輸：-台中火車站搭乘850號公車-台中高鐵站搭乘153號公車-台中豐原站搭乘207號公車於「裡冷站」或「松鶴站」下車，還需步行約50分才能到登山口。台中公車即時動態資訊（點我）

[入園證/入山證申請]

無需入園證/入山證❌

[行程時間]

7:05 松鶴唐麻丹露營區停車場 7:08 松鶴登山口起登 7:27 第一指引牌(裡冷/松鶴/蝴蝶谷瀑布)7:37 第二指引牌 7:47 第三指引牌(唐麻丹山/裡冷/蝴蝶谷瀑布) 8:20 拉繩陡上9:14 唐麻丹山主峰1305m 9:45 唐麻丹山出發下山 10:16 第三個指引牌 10:44 松鶴登山口10:48 停車場

[詳細行程介紹]

7:05 松鶴唐麻丹露營區停車場 唐麻客棧屬於私人土地，導航「松鶴唐麻丹露營區」，自助投入停車費後，在白板處寫下車牌號碼即可。客棧旁有兩間廁所，是全程唯一有廁所的地方，建議啟登前可以去使用一下。

7:08 松鶴登山口起登 如前述資料有提到，唐麻丹山有兩個登山口，松鶴登山口的路線較裡冷登山口平緩簡單，從登山口往返約4.4公里，約3-4小時可完成，如果要下蝴蝶谷瀑布的話建議多抓1.5小時。

7:27 第一指引牌 走約20分鐘會遇到第一個三岔路口。從松鶴端上來的距離是裡冷端的一半！又多是之字型的平緩上坡，相對輕鬆不少。

前半段大多走在樹林之間，沒有太多展望。

7:37 第二指引牌 沿途都有指示牌，路線也很清楚。

7:47 第三指引牌 離唐麻丹山只剩1.1公里，接下來才是挑戰的開始！短短1.1公里看似不長，卻開始連續陡升，走起來相較於前半段會比較累人一些。

在第三指示牌這裡向左轉沿這條路走可到蝴蝶谷瀑布，谷關七雄中唐麻丹山是唯一有瀑布景觀的一座山，景色十分壯觀，但這次為了下午要重裝上東卯山過夜，決定好好保留體力，下次再訪蝴蝶谷瀑布。(建議可以先上唐麻單山，回程再到蝴蝶谷瀑布，因為等等的陡上會讓你爬完瀑布後就不想上山了！)

離開第三指引牌後的路比之前陡一點，剛好踫上陽光升起灑落樹梢間的時刻，漂亮的程度讓人忘記自己正在和爬坡奮戰！

這個光影只有早晨時分才看得到，真的好美啊！

8:20 拉繩陡上 這段連續陡上由碎石組成，有些石頭間距較大，走起來與前段相比，累人程度瞬間飆漲！即便陡上不算太長，卻瞬間大爆汗、氣喘吁吁！

走到一半會開始懷疑是不是無止盡的爬坡！這段碎石爬坡雖然坡度較陡，但踩點清楚，一旁都有穩固安全的拉繩，難度並不會很高。

爬過累人的連續陡上坡後，到登頂前的路和前半段相似，都是之字形緩坡向上，景色也類似。

踩點比較小、路徑較窄的地方都會架設拉繩。整段路程幾乎都走在遮蔭之中，快到三角點前才稍微曝曬一點。

9:14 唐麻丹山主峰1305m 山頂遮蔭多，展望較少，腹地也比較小。我們抵達後不久，人潮漸漸湧現，馬上佔滿整個三角點，連拍照都要排隊！

從三角點望出去難得有比較清楚的展望，天空好藍好美，氣溫也很舒適。

9:45 唐麻丹山出發下山稍作休息吃個東西後，原路折返回登山口。

10:44 松鶴登山口 從登山口看出去的山景超美！在停車場上個廁所後出發大道院，準備面對接下來重裝上東卯山野營！

整體來說，唐麻丹山是谷關七雄說難度相對較低，從「松鶴」上是很適合新手前往的路線。沿途路跡清楚、指引牌也很明確，連樹上都有紅色菱形牌作為指示，有時間的大家也可以順訪蝴蝶谷瀑布再下山。/接著下篇就要和大家分享比較少見的行程，重裝上東卯山野營 兩天一夜～