時隔24年依然觸目驚心！南投921震央「九份二山」，探訪震爆點、打卡傾斜屋

追尋小百岳的腳步來到了南投國姓鄉九二一大地震發生地- 九份二山國家地震紀念園區。

日期：2023.01.26

標高：1172公尺

里程：3.6公里 時數：約1小時40分(含拍照休息)

路線：原路折返走法 14:20 中心山登山口→15:05 三角點→16:00 原路下山折返起點

我以為會在很深山林內的地方但其實也還好，開車走國道六號從北山交流道下之後再開7公里即到達，感覺比去石壁風景區還容易些。

1999年9月21日發生大地震時，我家晴Y頭還不到一歲，如今已是個婷婷玉立的大姑娘了，那時還要人抱的小Y頭對當年一點印象都沒有，孩子們都是聽我們描述那個半夜忽然天搖地動全台大停電，當時我們連絡不上在南投的阿公阿媽和舅舅，只能點著蠟燭聽著收音機裡不斷傳來一處比一處更嚴重的災情，護著沈睡中渾然不覺的孩子，心焦如焚整夜不成眠。時隔24年，我們帶著孩子們來到了當年大地震的震爆點，看著現場屋舍那不可思議的傾斜和整區崩裂的山林，真是觸目驚心。

震爆點對面的小吃攤就是傾斜屋的屋主經營，生意興隆應接不暇，但除了豆干堡以外的餐點難以入口，年歲已高的屋主笑呵呵泡茶招呼舊識與新客，老天毀了整座山卻給他帶來餘裕不盡的後半生。

假期間上山來賞梅賞櫻的人車頗多，導航切記要設＂九份二山登山口＂，我一開始只設九份二山，結果會往山上跑，回來邊寫邊看其他山友分享時發現，其實不只我還有蠻多人在找九份二山登山口前都走了些冤枉路，即使有設對導航，但因為山徑叉路在導航的地圖不易判斷很容易選錯邊，原則上看路上指標跟著”阿茂咖啡”的方向去就對了。我們約莫在下午二點二十來到了登山口，登山口前的空地頗大停車沒問題。

想說我們起登時間偏晚但估量全程來回不到4公里應該可在四點結束，想說這麼晚來爬居然也陸續遇到不少山友。登山口的石碑寫著中心山，據說是整個地區都是九份二山所以2015年想另做區別取名為中心山，但大家還是慣稱九份二山，拍照前見著個長尾巴的身影在石頭上，定睛一看跟昨天那隻白腰鵲鴝一樣上身黑下身橘，好可愛呢。

我們從海拔高度約850公尺起走，前半段全程有遮蔭路況平整算好走，只是橫在路上的倒木也頗多，提共了行進節奏變化的趣味。

大約行進中點處有個休息平台，從這裡往上就是較陡較崎嶇的路況，雖說是較崎嶇但都不難走，大多數的路段二旁還有圍籬隔護，我們依序走著，很快就抵達了三角點。

後半段的路況差不多是這樣。

九份二山(中心山)為一等三角點，制高處有座景觀涼亭。

我們從高度850公尺約莫花了45分鐘走到1172公尺的高度。

整體而言，九份二山前緩後嶇不難走，全程有遮蔭代表沿途無風景，里程不長來回二個小時即可完攻，搭配南投週遭景點可做為一日小旅行中的健走擔當。

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