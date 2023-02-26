山頂有展望！ 「二格山列縱走」穿越叢林&攀岩 環台北天際線遠眺宜蘭山群

今日行程：指南路三段38巷登山口（貓空纜車站）＞三岔路口大平台＞鵝角格山東峰＞鵝角格山＞三岔路口大平台＞百歲亭＞三玄宮山＞十六分山＞中繼站＞貓空尖＞返回原入口

鵝角格山，海拔485公尺，設有四等三角點，山頂位於林間無展望，為二格山列縱走與環台北天際線第一段之一段三玄宮山，海拔478公尺，山頂附近涼亭展望絕佳，屬二格山列縱走與環台北天際線第一段之一部貓空尖，海拔562公尺，無基石，山頂有展望，能遠眺宜蘭小百岳三角崙山，烘爐地山，小礁溪山等，亦屬二格山列縱走與環台北天際線第一段之一環今天就由指南路三段38巷，貓空纜車站對面登山口起登，依序爬往鵝角格山，三玄宮山，十六分山及貓空尖，預計走T型路線

大眾運輸可搭乘小10，小10區路線公車至貓空纜車站前往，或直接搭乘貓纜前往攀岩難度：☆（貓空尖）

前方的山頭，分別為三玄宮山（左），鵝角格山及其東峰（右）

因我們只走二格山列縱走的一部分，故選擇由貓空纜車站對面的登山口起登

貓空的櫻花仍然綻放著，算是意外的收穫

一開始都是石階梯陡上，要到達鞍部才會較為平緩

這段階梯的展望很不錯，能俯瞰大台北地區的城市風光

約15分鐘，即上到三岔路口大平台（T岔），按指標先去鵝角格山

今日的行程皆屬二格山列縱走及環台北天際線第一段之一環

這裡的雙扇蕨還蠻茂密的

很快就到達鵝角格山東峰，海拔478公尺，基石被草木遮蔽無視野

繼續走往鵝角格山

遠方最高最尖的山頭就是小百岳二格山

縱走路線的特色就是展望非常的好，連台北101旁的大巨蛋都看得一清二楚

到鵝角格山前需拉繩陡上

抵達鵝角格山，海拔485公尺，設有四等三角點，山頂腹地平坦寬闊，但無展望

接著返回三岔路口大平台（T岔），往指標二格山的方向前進

不到10分鐘，就遇到叉路，直行為縱走路線，先取左上行往三玄宮山

先到達百歲亭，亭前視野非常遼闊

陽明山列，觀音山，劍潭山列，福州山列等，皆一覽無遺

貓空纜車站附近超清楚

甚至還能觀察纜車在空中移動，一輛接著一輛，很像接龍的感覺

接著從涼亭後方的電塔方向走

繞了電塔一圈後，到達三玄宮山，海拔478公尺，設有都市計畫基石，山頂略有展望

返回主路線，往下一座山，十六分山前進

沿路都是原始叢林，路徑都蠻明確的，指標也算多，但山徑若下雨會濕滑

這條縱走超多這種小圖根點

約走了1公里多一些，再遇叉路，直行依舊是主路線，取左上行前往十六分山

抵達十六分山，海拔514公尺，設有都市計畫處之四等三角點，山頂腹地廣大，但位於林間無展望，從三玄宮山到這裏距離差不多也是1公里左右

返回主步道後，向貓空尖前進

途經中繼站休憩區，有一塊大石可以休息

二格山列的林相真的很吸引人，茂盛的熱帶叢林充滿了探險的氣氛，也帶來了森林森森不息的精神

往貓空尖的路上有一片農民種植的竹林

往貓空尖的路徑較為陡峭，部分路段還需要攀岩拉繩，是今天最有難度與挑戰性的路段了

經過一番努力後，抵達貓空尖，海拔562公尺，無基石，山頂有展望可欣賞風景，從十六分山到這裏大約花費20分鐘時間

山頂能遠眺宜蘭山群，小百岳三角崙山，烘爐地山，小礁溪山，四堵山等等

最後返回原入口，完成了今天的旅途，是一個T型路線

夜晚的貓空，依然美的很浪漫

下山之後非常推薦順便到附近品茶，吃甜點，環境與餐點都很不錯

鵝角格山可以從樟湖步道端起登，但依據資料顯示較為陡峭，從三岔路口大平台出發，基本上大多為走在稜線上，較為平緩，貓空尖是今天的行程中最艱困的一段，需要攀岩拉繩，稍具有難度，但視野還不錯，那麼今天的旅途就到這裡《延伸行程》樟樹步道，樟湖步道，待老坑山，貓空圓山，台北大縱走第七段，銀河洞越嶺步道《進階行程》環台北天際線第一段，二格山列縱走若喜歡，歡迎關注，收藏，分享