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山頂有展望！ 「二格山列縱走」穿越叢林&攀岩 環台北天際線遠眺宜蘭山群

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：指南路三段38巷登山口（貓空纜車站）＞三岔路口大平台＞鵝角格山東峰＞鵝角格山＞三岔路口大平台＞百歲亭＞三玄宮山＞十六分山＞中繼站＞貓空尖＞返回原入口

鵝角格山，海拔485公尺，設有四等三角點，山頂位於林間無展望，為二格山列縱走環台北天際線第一段之一段三玄宮山，海拔478公尺，山頂附近涼亭展望絕佳，屬二格山列縱走環台北天際線第一段之一部貓空尖，海拔562公尺，無基石，山頂有展望，能遠眺宜蘭小百岳三角崙山，烘爐地山，小礁溪山等，亦屬二格山列縱走環台北天際線第一段之一環今天就由指南路三段38巷，貓空纜車站對面登山口起登，依序爬往鵝角格山，三玄宮山，十六分山及貓空尖，預計走T型路線

大眾運輸可搭乘小10，小10區路線公車至貓空纜車站前往，或直接搭乘貓纜前往攀岩難度：☆（貓空尖）

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前方的山頭，分別為三玄宮山（左），鵝角格山及其東峰（右）

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因我們只走二格山列縱走的一部分，故選擇由貓空纜車站對面的登山口起登

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貓空的櫻花仍然綻放著，算是意外的收穫

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一開始都是石階梯陡上，要到達鞍部才會較為平緩

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這段階梯的展望很不錯，能俯瞰大台北地區的城市風光

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約15分鐘，即上到三岔路口大平台（T岔），按指標先去鵝角格山

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今日的行程皆屬二格山列縱走及環台北天際線第一段之一環

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這裡的雙扇蕨還蠻茂密的

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很快就到達鵝角格山東峰，海拔478公尺，基石被草木遮蔽無視野

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繼續走往鵝角格山

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遠方最高最尖的山頭就是小百岳二格山

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縱走路線的特色就是展望非常的好，連台北101旁的大巨蛋都看得一清二楚

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到鵝角格山前需拉繩陡上

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抵達鵝角格山，海拔485公尺，設有四等三角點，山頂腹地平坦寬闊，但無展望

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接著返回三岔路口大平台（T岔），往指標二格山的方向前進

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不到10分鐘，就遇到叉路，直行為縱走路線，先取左上行往三玄宮山

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先到達百歲亭，亭前視野非常遼闊

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陽明山列，觀音山，劍潭山列，福州山列等，皆一覽無遺

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貓空纜車站附近超清楚

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甚至還能觀察纜車在空中移動，一輛接著一輛，很像接龍的感覺

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接著從涼亭後方的電塔方向走

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繞了電塔一圈後，到達三玄宮山，海拔478公尺，設有都市計畫基石，山頂略有展望

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返回主路線，往下一座山，十六分山前進

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沿路都是原始叢林，路徑都蠻明確的，指標也算多，但山徑若下雨會濕滑

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這條縱走超多這種小圖根點

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約走了1公里多一些，再遇叉路，直行依舊是主路線，取左上行前往十六分山

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抵達十六分山，海拔514公尺，設有都市計畫處之四等三角點，山頂腹地廣大，但位於林間無展望，從三玄宮山到這裏距離差不多也是1公里左右

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返回主步道後，向貓空尖前進

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途經中繼站休憩區，有一塊大石可以休息

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二格山列的林相真的很吸引人，茂盛的熱帶叢林充滿了探險的氣氛，也帶來了森林森森不息的精神

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往貓空尖的路上有一片農民種植的竹林

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13e8ccfd42fe8a44934600f16062c5b7.jpg往貓空尖的路徑較為陡峭，部分路段還需要攀岩拉繩，是今天最有難度與挑戰性的路段了

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經過一番努力後，抵達貓空尖，海拔562公尺，無基石，山頂有展望可欣賞風景，從十六分山到這裏大約花費20分鐘時間

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山頂能遠眺宜蘭山群，小百岳三角崙山，烘爐地山，小礁溪山，四堵山等等

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最後返回原入口，完成了今天的旅途，是一個T型路線

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夜晚的貓空，依然美的很浪漫

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下山之後非常推薦順便到附近品茶，吃甜點，環境與餐點都很不錯

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鵝角格山可以從樟湖步道端起登，但依據資料顯示較為陡峭，從三岔路口大平台出發，基本上大多為走在稜線上，較為平緩，貓空尖是今天的行程中最艱困的一段，需要攀岩拉繩，稍具有難度，但視野還不錯，那麼今天的旅途就到這裡《延伸行程》樟樹步道，樟湖步道，待老坑山，貓空圓山，台北大縱走第七段，銀河洞越嶺步道《進階行程》環台北天際線第一段，二格山列縱走若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

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