好像不輕鬆？年後首爬樟之細路「 大山背山、騎龍古道O走」 客家味慶功宴很正點！

與淑芬, Sandy報名週二專車行程, 樟之細路精華段, 大山背山/騎龍古道! 小李哥還強調是CP值很高的行程! 路線景色很美, 路況好走, 可長可短, 天氣很好喲~ 最棒的是爬山後還有慶功宴吃很正點的水汴頭客家風味餐廳! 行程安排: 樂善堂-大山背山-田寮山-毬子山-騎龍山-騎龍古道-樂善堂, 健腳者可再繞到水頭排山, 薯園山! 整整休息一個月沒爬山, 看這漏漏長的行程, 好像也不輕鬆, 不曉得有沒有辦法走完? 年後首爬, 受輻射冷卻影響氣溫還是低, 鬧鐘響硬是掙扎了好幾下... 7:00館前路集合, 三輛豪華大巴總共132人, 熱鬧滾滾來到了樂善堂, 排隊上廁所時錯過了團拍, 照片取自CT拍攝分享

遠眺附近壯麗景色

小李哥還有CT介紹行程, 吼, 人實在太多了甚麼都沒聽到

看著健腳一個個要出發了, 跟淑芬還有Sandy差點也跟著走

走幾步後還好及時發現

過一會兒, CT帶隊的玩拍組也出發了

往大崎棟山頂涼亭

途中看到盛開的櫻花樹, 太美了, 還好沒懶惰有出來爬山

繼續階梯往上

诶, 這個健腳妹應該是走錯組了, 呵呵

大山背山, 海拔705公尺, 又稱大崎棟山, 大旗崠山, 因山形橫看似大展旗而得名

休息一會兒繼續行程

山上的房子好像童話世界裏的古堡

私人山坡地

李花正盛開

途中經昌祥果園, 老闆慷慨請了顆小橘子, 山坡上的橘子園還有很多尚未採收

跟著CT地上畫的箭頭走

經四季雲嶺, 山莊裏的櫻花正盛開

粉紅山櫻隨處可見

在田寮山頭休息用餐

飯後來段消脂瘦身操

經竹林, 拉繩陡上

田寮山, 647公尺, 看淑芬氣色就知道這段不輕鬆

感謝小白太白兄壓隊陪伴

往毬子山

毬子山, 672公尺

下坡路口遇到農場主人, 好心介紹附近景色, 淑芬跟Sandy沒停下腳步, 繼續往前走

農場主人還帶我們到裡面參觀, 在好大顆的樹下留影

順著農場主人的指點走捷徑

週二隊同行走一段的山友, 說是開車自行來的

再見囉!

太白兄看我們幾個遲遲未到, 守在四季雲嶺等候

接著踢一段產道

岔路口遇到小李哥, 指點後面的路

順便帶走無心戀戰六人組

繼續踢馬路

冠樟守在騎龍古道登山口

騎龍山, 510公尺, 感謝兩位好友, 不離不棄陪伴

大山背人文生態館

停車場的櫻花開好開滿

往大山背騎龍古道

途中遇到遇到好心山友, 說繼續往下很危險, 路口已經封了, 這才趕緊回頭

回大山背人文生態館, 此時A咖健腳也到了

緊跟他們後頭走, 體驗一下健腳的步伐

走一小段後就沒油了....真不愧是健腳

體驗過就好, 不送

經古早的糯米橋, 繼續輕鬆拍照慢行

遇岔路, 太白兄說左邊的山徑就是健腳早上走的路徑...似乎沒去走健腳很遺憾喔, 繼續往右邊平路

古早味的糯米橋, 走過不要錯過

又一批健腳陸續追過

3:40 終於到了, 小李哥守在路口等待三輛大巴所有人到齊後

到水汴頭客家風味餐廳吃很正點的慶功宴!

吃飽喝足, 買了一包QQ的客家板條回家

特別要感謝CT帶隊, 放慢腳步不急不緩, 讓我這愛拍肉腳也能跟上, 根據CT行程結束後在FB上的紀錄: 總共132名山友参加三台大巴滿座, 分三隊走, 大圈的走大薯8字行, 由沈棋文方金陽徐立洲豆豆領軍, 16~17K6個小時出頭完成, 真健腳組, 小圈的由CT跟陳冠璋看前看後, 標準賞景行11~12K走5鐘頭, 算是有走到也有玩拍到, 稍慢六人組則由小李哥負責帶領最先回到車上, 全隊提前收工聚餐, 六點飯飽酒足踏上返北路程小李哥感言: 昨天參加山友132位全都完成行程!

上天也疼惜大家, 一路晴空萬里還出太陽! 冬陽真暖! 在這謝謝山友大家! 謝謝! 哈哈, 才要感謝小李哥呢, 辦這麼優質的行程給大家年後走春消油脂...