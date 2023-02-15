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好像不輕鬆？年後首爬樟之細路「 大山背山、騎龍古道O走」 客家味慶功宴很正點！

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

與淑芬, Sandy報名週二專車行程,  樟之細路精華段, 大山背山/騎龍古道! 小李哥還強調是CP值很高的行程! 路線景色很美, 路況好走, 可長可短, 天氣很好喲~ 最棒的是爬山後還有慶功宴吃很正點的水汴頭客家風味餐廳! 行程安排: 樂善堂-大山背山-田寮山-毬子山-騎龍山-騎龍古道-樂善堂, 健腳者可再繞到水頭排山, 薯園山! 整整休息一個月沒爬山, 看這漏漏長的行程, 好像也不輕鬆, 不曉得有沒有辦法走完? 年後首爬, 受輻射冷卻影響氣溫還是低, 鬧鐘響硬是掙扎了好幾下... 7:00館前路集合, 三輛豪華大巴總共132人, 熱鬧滾滾來到了樂善堂, 排隊上廁所時錯過了團拍, 照片取自CT拍攝分享

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遠眺附近壯麗景色

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小李哥還有CT介紹行程, 吼, 人實在太多了甚麼都沒聽到  

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看著健腳一個個要出發了, 跟淑芬還有Sandy差點也跟著走

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走幾步後還好及時發現

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過一會兒, CT帶隊的玩拍組也出發了

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往大崎棟山頂涼亭

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途中看到盛開的櫻花樹, 太美了, 還好沒懶惰有出來爬山

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繼續階梯往上

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诶, 這個健腳妹應該是走錯組了, 呵呵

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大山背山, 海拔705公尺, 又稱大崎棟山, 大旗崠山, 因山形橫看似大展旗而得名

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休息一會兒繼續行程

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山上的房子好像童話世界裏的古堡

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私人山坡地

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李花正盛開

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途中經昌祥果園, 老闆慷慨請了顆小橘子, 山坡上的橘子園還有很多尚未採收

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跟著CT地上畫的箭頭走

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經四季雲嶺, 山莊裏的櫻花正盛開

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粉紅山櫻隨處可見

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在田寮山頭休息用餐

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飯後來段消脂瘦身操

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經竹林, 拉繩陡上

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田寮山, 647公尺, 看淑芬氣色就知道這段不輕鬆

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感謝小白太白兄壓隊陪伴

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往毬子山

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毬子山, 672公尺

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下坡路口遇到農場主人, 好心介紹附近景色, 淑芬跟Sandy沒停下腳步, 繼續往前走

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農場主人還帶我們到裡面參觀,  在好大顆的樹下留影

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順著農場主人的指點走捷徑

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週二隊同行走一段的山友, 說是開車自行來的

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再見囉!

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太白兄看我們幾個遲遲未到, 守在四季雲嶺等候

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接著踢一段產道

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岔路口遇到小李哥, 指點後面的路

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順便帶走無心戀戰六人組

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繼續踢馬路

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冠樟守在騎龍古道登山

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騎龍山, 510公尺, 感謝兩位好友, 不離不棄陪伴

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大山背人文生態館

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停車場的櫻花開好開滿

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往大山背騎龍古道

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途中遇到遇到好心山友, 說繼續往下很危險, 路口已經封了, 這才趕緊回頭

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回大山背人文生態館, 此時A咖健腳也到了

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緊跟他們後頭走, 體驗一下健腳的步伐

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走一小段後就沒油了....真不愧是健腳

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體驗過就好, 不送

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經古早的糯米橋, 繼續輕鬆拍照慢行 

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遇岔路, 太白兄說左邊的山徑就是健腳早上走的路徑...似乎沒去走健腳很遺憾喔,  繼續往右邊平路

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古早味的糯米橋, 走過不要錯過

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又一批健腳陸續追過

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3:40 終於到了, 小李哥守在路口等待三輛大巴所有人到齊後

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到水汴頭客家風味餐廳吃很正點的慶功宴!

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吃飽喝足, 買了一包QQ的客家板條回家

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特別要感謝CT帶隊, 放慢腳步不急不緩, 讓我這愛拍肉腳也能跟上, 根據CT行程結束後在FB上的紀錄: 總共132名山友参加三台大巴滿座, 分三隊走, 大圈的走大薯8字行, 由沈棋文方金陽徐立洲豆豆領軍, 16~17K6個小時出頭完成, 真健腳組, 小圈的由CT跟陳冠璋看前看後, 標準賞景行11~12K走5鐘頭, 算是有走到也有玩拍到, 稍慢六人組則由小李哥負責帶領最先回到車上, 全隊提前收工聚餐, 六點飯飽酒足踏上返北路程小李哥感言: 昨天參加山友132位全都完成行程!

上天也疼惜大家, 一路晴空萬里還出太陽! 冬陽真暖! 在這謝謝山友大家! 謝謝! 哈哈, 才要感謝小李哥呢, 辦這麼優質的行程給大家年後走春消油脂... 

古道 客家 登山

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