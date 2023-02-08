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勇敢走下去！直登充滿挑戰的「白毛山」，圓夢收穫壯麗美景

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想完登谷關七雄的願望，幾年都沒實現。不否認行動力太差，無論是交通和體能，獨攀暫時不在我考慮之列。今年我跟朋友發起來台中爬山的行程。原先的波津加山在出發當天清晨討論後，算算剩下的三座八仙山、波津加山外，白毛山車程短，似乎相對輕鬆。於是，臨時改到白毛山。白毛山，谷關七雄中海拔高度排行第六。但難度卻有前三名，分別在八仙山和波津加山之後。

對肉腳的我，還是充滿挑戰！大年初五，來爬白毛山。期待的是頂前壯麗開闊的景色。唯獨登山口前休息椅旁被丟了果皮、衛生紙和濕紙巾，令人觀感不佳。雖然有看到外籍朋友，隨手擦扔在地上，但在那之前也有其他人丟了，加上剛下山時還跟她們打過招呼，要制止也是有點不知道怎麼開口。

還是希望推廣無痕山林，有更多人自發認同。身為下山苦手和懼高症者，下山被超車前輩問很少爬山？我就承認是用延長時間換每次挑戰自己的機會。學到側下和練習找踩點。跟團應該不夠格，感謝朋友帶路圓夢。途中遇到宋家6、10歲小男孩，一起走了一段，活潑好動，真是可愛！另外還有新朋友跟我要求合照。一路走來，盤根錯節，拉繩上上下下，也算有趣！可惜下山途中才發現紀錄暫停沒抓到

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▲若能動如脫兔就好，可惜我一路都是慢如烏龜。

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▲左右都可以走。我們選右上，左下。但下山聽山友說，左邊路程短?路上有櫻花，不過其實右邊途中也有看到稀稀落落的梅花啊！

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▲前往紅色拱橋，有看到一片梅花，看起來不起眼。

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▲叉路取左。但見到偶有機車或汽車經過，還是很羨慕。

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▲前往登山口途中，林間傳來稀稀疏疏的聲音。獼猴一家正對我們虎視眈眈。還好我們沒拿食物，相安無事。

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▲走了2.7公里終於來到登山口。體能已消耗一半，有人在這裡折返，自嘲是來蒐集登山口。

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▲6歲宋小弟的爬山技巧真的很好，沿途面不敢色、不疾不徐、不吵不鬧。

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▲休息點，旁邊有椅子。

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▲準備登頂的前奏。

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▲稜線天梯，配上藍天和那顆迎賓樹真是好看。只是我懼高，不算危險，但我很害怕。

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▲東卯山和大甲溪沿途相應。

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▲照例來拜年。

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▲下山回望登頂前稜線天梯。看別人走起來很輕鬆，自己竟然是一路背下，樓梯正下的視覺暴露感實在太強烈。

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▲下山第二段天梯。

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▲有了之前虎山的經驗，這路明明有點陡，有時有點滑。當你只趕著下山時，就會忘了怎麼害怕了！還有你不敢下山，就會卡在原地。所以，你還是必須勇敢走下去。

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▲回程才有時間好好記錄。每0.5km一個里程碑。沿途設有椅子，可惜上下山速度太慢，不能坐下來休息一下。

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▲在登山口等待朋友，請路過山友幫忙拍照。挑戰自我，全身疲憊，就是爽啊！

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▲登山口座椅旁的小白花。請支持無痕山林！自己同胞沒公德心，怎麼能要求外國朋友也照辦

登山 谷關

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