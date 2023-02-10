騎UBIKE去劍潭山！「小百岳之旅」打卡三角點，山景、市景、河景都滿足

這些年走了許多次劍潭山親山步道，卻記不得何時曾經與它的三角點拍照。

日期：2023.01.08

標高：153公尺

里程：5.5公里

時數：約3小時(含拍照休息)

路線：P型走法 中山北路支線 至老地方觀景台-主線回中山北路

11:40 中山北路毋忘在莒步道→12:15 老地方觀景台→13:00 觀景秘境→14:10 中山北路 圓山保齡球館台北市6座小百岳(01大屯山、02七星山、08大崙頭山、09劍潭山、13南港山、17二格山)中，南港山和劍潭山算是最常爬的，尤其是劍潭山步道平坦易走，常常周末假日想要來個緩健行時，就會騎單車到圓山附近找步道口切入。

因為實在太像出個門運動散步，所以去年在整理小百岳攀登記錄時找了許久，忽然發現好像並沒有劍潭山的記錄，完全記不得劍潭山三角點長什麼樣子。那就再去走一次吧。

於是二人再度騎了UBIKE到劍潭站，一個月前也才從復興廣播電台中山北路五段282巷的起點走，那次一路從劍潭山走到金面山也沒想到要去把遺忘的三角點撿起來，這次可是專程來找，二人停好單車過了馬踏邊走邊聊著，忽然我停住腳步對著路旁戴著眼鏡吃早餐的人大喊一聲：Tony!!!他嚇了好大一跳，一口飯糰趕快吞了下去說：妳怎麼認得我?我差不多是每支影片發表都有看，從他出第一本書就買，怎麼可能不認得！

像個小迷妹似的跟Tony合照後，開開心心蹦蹦跳跳地展開今天的小百岳之旅。復興廣播電台旁的小巷轉進去有些民宅和田園、順著整齊的階梯往上，路旁的石壁上刻著赭紅色的毋忘在莒，再往前走還有些荒廢的哨兵崗站。

大部份的人會從圓山飯店旁的親山步道主線起登，走復興電台毌忘在莒支線的人較少，二次來我們幾乎都沒有遇到什麼人，走著走著穿過一大片竹林就接到主步道，起登後2公里即抵達老地方觀景台，這裡有很開闊的觀景台可以隔著基隆河看台北市景和松山機場的飛機起降。

但三角點到底在哪兒呢? 寛廣的主線大道上似乎沒有看到任何通往三角點的指標，老爺憑著他的記憶(三角點在士林那個方向)一直找尋主道旁的叉路，我們轉向原始土徑竹林的小路，穿過有心人整理的花園平臺，循著舊厝旁的小路而上，終於找到三角點了。

三角點是個被植栽包圍的小小區域，一走到這個場景，記憶似乎被喚醒，回家倒是很快找出了曾經來此的證據，當時只是手機隨拍的日常，這麼多年來早已淹沒在數以萬計的相片裡啊。

小百岳編號009，標高153的劍潭山。

三角點旁是南山早覺會的休憩廣場，一桌桌一群群的民眾熟門熟路在這裡泡茶分食聊天。

我們初來乍到地東繞西晃，忽然眼前一亮，這兒可真是個好地方啊!

二層樓無邊際的景觀平臺，正對著台北表演藝術中心和觀音山，來訪的這天天氣正好，層次分明的市景河景山景開展在眼前，是很迷人的城市縮影。

我們不循原路下山，經圓山觀音洞和許多正在拆除中的球場而下，這條路似乎沒什麼人走，出口就是圓山保齡球館。劍潭山走了這麼多次，幾乎每次都有不同的走法，可從圓山、廣播電台，銘傳大學的入口上，原路折返或走環狀O形或一路緃走到內湖去，而這次我們又隨興畫了個不一樣的劍潭親山步道P字走法。

整體而言，從高度圖就可以看出劍潭山是很親民的步道，交通方便、沒什麼坡度的平緩健走、可看山景市景河景和飛機起降，里程適中行走容易又有趣，是日常郊遊踏青的好選擇。 更多健行騎行旅行分享，歡迎到我的網誌：水藍色天空