名山就是名山！連走新店「直潭山、二龍山」，原始森林中不斷陡上，隘勇線上展望大開

今日行程：台9甲線（新烏公路）＞新烏路二段民宅後方直潭山步道登山口＞直潭山隘勇寮1＞直潭山隘勇寮2＞直潭山＞峭壁展望點＞519峰（二龍山隘勇寮遺址）長春觀＞二龍山＞四份子產業道路＞台9甲線

直潭山，海拔728公尺，設有二等三角點，位於新北市新店區屈尺里，屬雪山山脈北稜，山勢壯闊具大山氣勢，不愧為新店名山，風景壯麗媲美中級山，山頂視野極佳，能俯瞰花園新城，南眺大桶山，波露山，並設有自動雨量觀測站

其山徑亦是日治時期的隘勇線，登山口由民宅旁水泥階梯進入，叢林原始走來舒服，一路需爬升約670公尺，從之字型陡坡至直線陡上，相當不輕鬆，沿途叉路多但有指標及里程樁，途經數座鐵塔、隘勇寮遺址，山頂位於樹林中，設有氣象局雨量自動測報系統，可往二龍山環形一圈，或往續往直潭山列縱走二龍山，海拔352公尺，有一顆殖產局補點，山勢雖不高，步道亦不長，但視野相當不錯，可與直潭山連走今天就由台9甲線，至新烏路二段民宅後方登山口起登，登頂直潭山後，續走二龍山下山，完成一個O型路線，大眾運輸可搭乘849路線至民壯亭站下車前往

路程資訊：總路程約10K（至直潭山3.3K，後續經二龍山加上四分子產業道路約6.7K），爬升約680公尺

直潭山，位於屈尺及十四分區域，因以前該地是泰雅族屈尺社居住區域，以原住民稱該地之音譯名之，新北市新店區在靠近烏來的屈尺、廣興一帶，漢民族大概是從清道光年間（西元1820年代）開始開墾，於咸豐年間方形成聚落，一直到光緒12年（西元1886年）此地才較為和平穩定，劉銘傳巡撫在光緒11年向朝廷發出的〈剿撫滋事生番現經歸化摺〉，對於開山撫番的整個過程留下相當詳細的說明，臣查屈尺在淡水東南，離城只三十里，該處生番八社，不過八百餘人，總目馬來，號稱驁桀，曾經前撫臣岑毓英招撫未成...

屈尺社，清稱作馬來番，因頭目馬來而得名，為當時勢力最大社，散居於新店溪上游一帶，具日人森丑之助描述，其建物左方是穀倉，有兩棟相連，右方兩棟乃住家，都是以木材而建，茅草蓋頂，牆壁用橫置木頭堆疊而成，是此區域原住民建築的風格

光緒11年（西元1885年），屈尺庄民七人遭到原住民殺害，因無法查知這七人的身份，庄民把他們合葬在一起，並建一石廟以供遮擋風雨，多年後又在上方擴建更具規模的牌位與新廟，形成今日看到的民壯亭

直潭山登山口直潭山登山口位於民壯亭附近，新烏路二段民宅後方階梯上行，蠻不顯眼，這裡海拔約50公尺，要爬升約680公尺，直潭山為二等三角點

途中會經過數座電塔，快速通過

直潭山步道為枕木與原始路面為主，前段為一路陡上，平路甚少，路徑十分明確，雖然叉路非常多，不過都有指標告示

爬的越高，偶有展望，前方高大且山頂平坦的就是大桶山，除此之外，還可以望見美鹿山，波露山，卡保山，逐鹿山，等烏來三峽名山

直潭山隘勇寮遺址1

大約半途上，來到第一個直潭山隘勇寮遺址，海拔約510公尺，雖僅為斷垣殘壁，但仍可看出當時有一定的規模

依據資料，直潭山列縱走上的隘寮遺址群為日治時期（西元1900至1905年），大芬（份）林、四什份、鷺鶿潭、吊白瀨間之推進隘勇線

接著繼續往直潭山前進，直潭山為著名山列縱走之最高峰

直潭山林相接近熱帶叢林，相當原始優美，空氣也令人舒服，但坡度之陡，真的不是開玩笑的，而且竟然都沒有拉繩，要直到2.5K之後才較為平緩

直潭山隘勇寮遺址2

遇叉路，右邊山徑進去約1分鐘，就來到第二座隘勇寮遺址，感覺比第一座來的小一點

隘勇線，日本政府又稱為警察防禦線，是一條會「調整」的線，牽扯兩邊族群對抗關係，隘勇線名稱之由來，是因其固守人員稱為隘勇而得名，西元1902年，日本人將隘勇全部改為官派，且隘勇線開始從低海拔往高海拔移動，從淺山、半深山、深山，開始包圍部落，隘勇線等級分為三等，依其等級設監督所，分遣所與隘寮，隘勇線寬度大約10米至20米，依據山勢地形不同而定，當原住民翻越隘線，隘勇便會敲擊警鐘警示大眾，隘寮為隘勇警備人員居住、戒備的地方，隘勇線設施除了線、鐵絲網與隘路以外，為防禦原住民突擊，建築外圍會使用木材或土牆抵禦子彈，重點地區還會設有高砲台，至今仍有少數砲台遺留，如梨山、霧鹿以及八通關古道的華巴諾砲台

接著返回主路線，續前行

直潭山

約3.3K處，抵達直潭山，海拔728公尺，設有二等三角點No.1045，位於新北市新店區屈尺里，屬雪山山脈北稜，山勢壯闊具大山氣勢，不愧為新店名山，山頂腹地平坦，設有一自動雨量觀測站

離開直潭山後，從山頂另一側走往二龍山，依據資料，通常從二龍起登較多，我們應該算是逆走，但我覺得逆走比較好，因為往二龍山的山徑也相當陡峭，但至少設有拉繩，而我們起登的路線幾乎沒有拉繩輔助，若下坡則會有危險

一路順著山壁陡下，視野也開闊了起來，可以望見雙北市區及美麗的新店溪，風景實在是美如圖畫，令人印象超級深刻，也是直潭山展望最美的路段

往二龍山這一側步道展望好到沒話說，但要注意欣賞的同時，依然在陡峭的山壁上

還能遠眺台北101，南港及文山山系

519峰（二龍山隘勇寮遺址）

接著到達519峰，上面有二龍山隘勇寮遺址，不得不說這附近的山系隘勇寮還真是無敵多，是條富有歷史人文意義的路線

從這個角度俯瞰台北市，有點像是美國曼哈頓的感覺，新光三越領軍的高樓大廈群就在眼前

連花園新城社區都看得到

來到直潭山步道的5.1K終點，接上四份子產業道路，繼續走往二龍山

途經長春觀

這裡算是直潭山與二龍山之間的鞍部，在夕陽照射下，山巒呈現虛無縹緲之感，真的是美如夢幻，猶如仙境之山

依然走產業道路下行，沿途盡是美景，著實美如中級山

有趣的是，四份子產業道路原來就是二龍山步道

二龍山登山口

來到重要叉路，直行是下山的路，先取右上行往二龍山，由此進入約5分鐘即可到達

二龍山

到達二龍山，海拔352公尺，有一顆殖產局補點

二龍山展望超美，整個視野如此遼闊，中和山群之五尖山，小百岳南勢角山，國旗嶺（外南勢角山），皆一覽無遺，最遠還能看見如披著薄紗，朦朧美的觀音山，甚至大屯山群

最後繼續走往新烏路，路程約2.3公里，兩旁有美麗的檳榔林

最後從清水巖寺牌樓接上台9甲線，完成一個O型路線，直潭山雖然海拔不到1000公尺，但是其地理位置較為偏僻原始，人煙稀少，反而保留了相當多的叢林生態，登頂前的拉繩陡上充滿冒險旅途之感，直潭山擁有二等三角點，山勢雄偉，甚有大山氣勢，不愧為新店名山，俯瞰大台北地區一覽無遺，絕佳的視角，繁榮的城市，幾乎讓人誤以為身處美國曼哈頓，另一側遠望烏來與三峽群山，美不勝收，行有餘力者，還可以挑戰直潭山系大縱走，據說還能清楚欣賞翡翠水庫的風光