名字聽起來好孤單！嘉義森林火車相伴的「獨立山」，零距離接觸阿里山小火車

爬山也能遇到小火車，而且是一直一直遇到喔^^

日期：2023.01.24

標高：840公尺（約從550公尺起登，爬升290公尺)

里程：3.84公里

時數：約2.1小時(含拍照休息)

路線：Ｏ型環狀走法 樟腦寮車站停車場 至 三角點 – 獨立山車站 – 停車場

09:30 樟腦寮車站停車場→09:50 第二吊橋→10:20 三角點→10:30 獨立山車站→11:00 愛玉冰→11:30 第一吊橋→11:40 折返起點去年春節回娘家聚餐前把嘉義市唯一的小百岳紅毛埤山收了起來，今年依樣畫葫蘆來到嘉義竹崎鄉帶孩子們來走走山徑與阿里山鐵道重覆交錯的小百岳獨立山。

查了資料寫著：嘉義縣內群山連綿，唯有獨立山形單影孤，孑然而立，因而得名。聽起來好孤單的的名字，如今因為有繞山而上的阿里山鐵道，讓這座山成了人聲鼎沸的熱門山徑，我們更是在大連假的春節來訪，所幸起登點樟腦寮車站的村子裡有許多收費的停車空間，我們約莫九點半在震天響的喜慶歌曲播送中、穿過賣著蔬果的小攤開始起登。

小火車彩繪牆

0K起登處

因為我們是從停車場開始，所以就略過了樟腦寮車站。原本的古道已經修築了新的棧道，走著走著很快就來到了第二吊橋。跟著孩子們的腳步上了橋後才發現這是很鐵道併行的橋。正說著時遠方忽然傳來了汽笛鳴叫，大夥兒興奮地趴在橋邊等著跟火車打招呼。

日治時期原為木材物資用途的鐵道運輸，如今是別具特色的高山觀光火車，從嘉義北門開始一路運行上山，在獨立山這裡盤旋三圈並與山徑古道交錯三次，走在山林之間聽到的汽笛聲會來自底徑、來自頂上又或者從身後黑壓壓的隧道裡竄出，甚有意思。

過了吊橋之後是全程較陡的直上階梯，里程不長坡度其實也就如下右圖那般而已。

很快地就來到鐵道第一迴旋交會處了。

火車會從濃密綠蔭地前方呼嘯而出，我們則跨過鐵軌踩著石階繼續上行。

沒多久就是鐵道第二迴旋交會處。

然後再一小段上坡就抵達三角點了。我們連停等看火車只耗時40分鐘就完成了，輕鬆達陣。山頂的三角點涼亭聚滿了大小山友，也無展望，我們拍照後就迅速往下山的方向前進。

我喜歡不走回頭路的走法，獨立山步道正是這樣的環狀O型路線，下切的腳程更輕快，我們很快就抵達了獨立山車站，此時有班火車正要離站，我們很開心地衝到車站再一次與阿里山小火車零距離接觸。

小小可愛的木造車站

車廂門前的就是迷你月台

火車駛離我們也放心地在鐵道和月台之間拍照留影，邊邁步向遠方那一樹櫻紅而去，原只是來收座小百岳，沒想到巧遇櫻花盛開。

順著夾道櫻花林而上，就是有名的愛玉冰，老闆忙得不可開交，一人來杯濃稠綿密的山粉圓混愛玉，果然好吃。而且吃著吃著，火車又迴旋而上，由遠方傳來駕駛司機的廣播要眾人閃路並祝新年愉快，嘟嘟聲中，坐在板凳吃著冰感覺火車就貼著臉呼嘯而過的這種體驗，我想也真是絕無僅有了。

下山很快，往下看到樟腦寮的風景。

這是另一座吊橋-獨立山一號吊橋，從這兒就快接回分叉處，約莫10分鐘即折返起點的停車場完成這次山行。

整體而言，除了停車方便、路線清楚、里程不長、坡度不陡、路況好走外，行進前又有與火車數度交錯的體驗，獨立山果真是獨一無二的一座小百岳，易入手又有特色非常推薦。 更多健行騎行旅行分享，歡迎到我的網誌：水藍色天空、 小百岳目錄索引