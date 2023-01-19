快訊

怕勞保破產不參加勞退自提？ 高薪族爽節稅還會笑你傻

年前人倫悲劇！新店男持啞鈴狠砸7旬父 再致電母親：爸死在家

超扯！景美女中期末考「發錯考卷」 校方不打算重考學生哀鴻遍野

優選山行路線！苗栗「火炎山南北列縱走」 浩瀚之景盡收眼底

健行筆記／ 健行筆記James Z

苗栗火炎山列縱走 | 苗栗三義▶️台中泰安：「三義車站」➡️竹圍山➡️長潭坑山➡️大坑尾山（三通嶺）➡️大衍茂山➡️慈濟山（慈濟茶園）➡️火炎山➡️南火炎山➡️「泰安車站」

◾總距離：26KM

◾累積上升高度：862公尺

◾路線概略圖：⬇️

f1ddfa84ca9cfeeee36970807a32eb0d.jpg

◾沿線基石山峰：⬇️

4e4001750400123a3bb56d6e0a78cf68.jpg

苗栗/三義/竹圍山，H407m                （土地調查局圖根點 | 高26）⬇️

235c36d8f9bf76c6a431fceaeefb526f.jpg

苗栗/銅鑼/長潭坑山，H427m            （土地調查局圖根點 | 山23）⬇️

9107ecf655452dea1e0d2d6cf659308a.jpg

苗栗/三義/大坑尾山，H473m.           （二等三角點 | 2-1099）⬇️

fc53b42b18cf3f7eea1928f525123392.jpg

苗栗/三義/大衍茂山，H449m            （土地調查局圖根點 | 山27）⬇️

7b4a222cefcd63ef21f03f2abdbabb30.jpg

苗栗/三義/慈濟山，H495m.                （法字基石）⬇️

f1569dba9dc5f8feea07a63f0dfbc84e.jpg

苗栗/三義/土地公祠，H509m⬇️

8b8537e973e7b9daf7bac249792b6b2e.jpg

苗栗/三義/火炎山，H596m.                （三等三角點 | 3-159）⬇️

3901b9d48ad93e42d2648c3bc1d226db.jpg

苗栗/三義/南火炎山，H250m.            （土地調查局圖根點 | 緒23）⬇️

9c1eb7431589195aeddb665d412a6734.jpg

◾交通方式：運用台鐵車站作接駁 ［苗栗三義車站］➡️［台中泰安車站］

◾山行筆記：苗栗火炎山北稜路線已不乏山友發表於網路，成為火炎山稜之擴大健行走法，然火炎山以北後至慈濟茶園前肢北稜線全無基石，故雖為縱走，但其所能經山頭有限，於是乎，慈濟山與三義山之慈濟茶園一帶，亦成為山友併走之範圍。於是針對上述缺點，個人再加以其基石山頭之加強版，即三義山再接三通嶺，三通嶺山徑風景優美，視野極佳，可望苗栗海線與台灣海峽，再加以此線具三山峰基石，三通嶺、長潭坑山與竹圍山，故使此線擴大至七基石，亦為長距離但極短馬路之優質山徑。

ad6a3de63499e7cf4128026332f4ac7c.jpg

14bbece2dadf8ab8456e2e172c81f88a.jpg

c06e4abaf2729dab7aba4a82cce67d88.jpg

此線因為由北至南，非環行走，故有另一問題，即接駁問題，爰路線設計上，係以苗栗三義車站為始，至台中泰安車站為終，故可以大眾運輸進行串接，而不為交通所限。承上，兩台鐵站的起始於一日健行上並非困難，主要難在下火炎山後，該如何過大安溪，行義理橋是可行方案之一，然此橋橋面過窄，僅留雙線車行道，而無些許人行空間，故行走上必然危險，爰可行法即是，行義理橋旁之水管橋，單人通道且兩側具堅固欄杆，雖橋距極長，但行走來頗為安全。

77a8a492b064f925cd89587c16472680.jpg

7223d3811f7b0306e0940814acd4c796.jpg

86bac2b3b49b4aa58b88e43c9f36859c.jpg

雖然火炎山已然變為芭樂山，假日至平日皆不少遊客與山友前來，沿路人潮導致個人對此山已有些興趣缺缺，外加臉書肉腳登山隊某羅姓山友不斷重刷猛找山友合拍，更讓個人對此山之無奈，不斷找陌生山友合拍到底是哪招阿，幸此縱走線，讓使再度重新認識了苗栗火炎山列，沿途可望見加里山與雪山山脈外，西望苗栗台中海線地區與台灣海峽更是沿途日常，外加優美自然之山徑，真成為個人日常郊山行之優選之一。

792306b11ab2f1f936c22f43dcb8d8d6.jpg

520b179f7967d736d91dd1f03997144c.jpg

f9f59c5d1a9b09c710fd97b1c1ddbb21.jpg

a5412edea1d169c46c12e91dfe2cfe01.jpg

此縱走線一路地景甚美，客家山村與蜿蜒河流外，途中會經苗栗丘陵西緣，沿途望眼所及，即是前所述的，台灣海峽與苗栗通霄至台中大甲之海線城市景，接下來途經之茶園帶，天晴時視野遼闊，壯闊之雪山山脈側伴在旁，幾顆簡單聳立的樹，一見猶如北海道美瑛之景。再延續之此行重點，火炎山北稜，更是結合東西之景，眾名山皆不斷躍然眼前 : 鐵砧山、關刀山、馬那邦山與加里山等，行至火炎山下，大峽谷與大安溪台中之景更不在話下。

579ff8d5d857ee64e48c1abebfc9f6f0.jpg

02af2587e223bbdb4c0dc74713290ca8.jpg

ea05a0716ae88d27fdb93b843dd1499e.jpg

c3921350bf859f869d6f68a50200edb2.jpg

cd027f211866f9b479eedfa39a3c75e9.jpg

c879f95f457f3c8936fad9a74a9f5299.jpg

為何喜歡郊山，即在它的性價比高，不用太遠即可有浩瀚之景，且這些景往往卻少為人知，故易享有獨有之謐靜與美，也因此個人喜愛探索郊山秘徑，使以串聯，好為山行者所行之。最後不免提起此徑所見之擔憂，三通嶺東半部大半不斷地被私人休閒莊園所吞滅，從一開始的木造，到近日的水泥建物四起，使銅鑼三義山區，自銅鑼科學園區後，後向南延伸的毀滅，可嘆苗栗未珍惜其現有之山林，從泰安山區滿坑滿谷的露營區，到西部的多開發，一昧地追逐利益下，使苗栗的山從富有生態到日漸凋零，只能說苗栗最珍貴的即是其起初的樣貌，而非大舉的破壞與開發。

f92fcb773806ed95de5ae4a21c267e85.jpg

da65de8866f66d250d4fe8e74de9305d.jpg

796a8e69b5831145f6d500ca99ce5478.jpg

b027d05b4311afbd7d0993df00b2dd63.jpg

⬆️可通過大安溪之水管橋

c87d17792547eef7913587d25de9d9c7.jpg

4f3b830329c936246eaab3684998ebd9.jpg

⬆️此行終點：沐浴夕陽的泰安車站

◾山徑態樣：⬇️

ff1b1dce76851d2be16fa2c3b5964f71.jpg

ebb3ca84f312e1d7a2a6951e03cf1a5d.jpg

86aa20cea316e431106e91a33ab93444.jpg

9759971a6f5dff5a953291ef32191115.jpg

ec0ad31cf998743226d83577b77e6c27.jpg

c3ab418367608b40bb188d35c48d3e64.jpg

7feda9a03a8887ba56f185b61d55ebb6.jpg

051e0035a3ca20cfbe256fa259403c2e.jpg

78b288a350950e0cc3bf5ecf73f1de6b.jpg

7dbb8968e1667ce1384e22a17fc8cde6.jpg

3ad5b4855311bf65b26c014274c35398.jpg

4c94604945ff1deb528a3880020cad70.jpg

aff7a10d95753b2113f371195d25a0c7.jpg

6d7ee0d9fca871222e7ca5a7378fdecc.jpg

053276bb9e21a0c9101c5b5a09c91780.jpg

縱走山徑軌跡 | GPX (如左連結)

縱走山徑影片 | Video (如左連結)

台鐵 露營 登山

延伸閱讀

國3南下苗栗大山段重大車禍！駕駛自撞疑未繫安全帶彈出車外命危

芋頭供給過剩價跌 苗栗公館農會示範料理助行銷

去年石虎路殺31件追平最高紀錄 南投14件首度超過苗栗

苗栗沿海罕見捕獲黃鰭鮪魚 漁民開心可惜價錢並不高

相關新聞

優選山行路線！苗栗「火炎山南北列縱走」 浩瀚之景盡收眼底

苗栗火炎山列縱走 | 苗栗三義▶️台中泰安：「三義車站」➡️竹圍山➡️長潭坑山➡️大坑尾山（三通嶺）➡️大衍茂山➡️慈濟山（慈濟茶園）➡️火炎山➡️南火炎山➡️「泰安車站」 ◾總距離：26KM ◾

不輸百岳！「三角湖山、向天湖山、光天高山」1次收，展望收穫雲海、杉木及楓紅

今日行程：向天湖停車場＞啦魯姆萬文化生態步道＞柳杉林1＞銀白森林＞三角湖山＞稜線＞1015展望點＞杉木林＞向天湖山＞柳杉林2＞光天高山＞攀岩陡下拉繩濕滑段＞柳杉林3＞光天高山入口＞原停車場 向天湖山

實現心願！直上「大橫屏山」必帶手套，這是真「爬」山

大橫屏山在哪裡9月底帶狗狗到國姓散步時見到大橫屏山，我跟教練說有機會想來去爬爬看。教練將我的願望放在心上，下載了Blue的軌跡，年底終於帶我來。接近國姓交流道時一定會被這座尖聳的山頭吸引，當時以為那就

親民好走獅頭山！沿著「獅山古道」造訪古廟群，順訪七星神木、水濂橋、水濂洞步道

▌ 行程概述 在2022的最後一天來到了獅山遊客中心這次先造訪了水濂橋、水濂洞步道路線非常親民好走走一趟大概半個多小時即可完成回到獅山遊客中心，沿著獅山古道續行沿途會經過大大小小的佛寺到望月亭後去

台灣百大必訪步道！台中的後花園「大坑風景區」九號步道進，十號步道出

位在台中市北屯的大坑風景區，有台中的後花園美稱，周末假日會有不少同好、家庭，攜家帶眷來踏青健身，景區中有多條難度不一的步道最為知名的有1-10號，3-1， 5-1，共計12條步道。其中1-5， 5-1

忐忑探路去！嘉義版「鳶嘴山」偶遇超長蛇蛻 刺激仰攻收穫成就

嘉義版的鳶嘴山-中埔鳥嘴山（鳥嘴尖山/白鶴尖山） 法國詩人雨果說:「冬天在我頭頂，但我心中有個永恆的春天。」 111/12/18這一天剛好寒流壓境，昨日全省更是下了一整天的雨，但是想去探訪山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。