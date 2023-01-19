優選山行路線！苗栗「火炎山南北列縱走」 浩瀚之景盡收眼底

苗栗火炎山列縱走 | 苗栗三義▶️台中泰安：「三義車站」➡️竹圍山➡️長潭坑山➡️大坑尾山（三通嶺）➡️大衍茂山➡️慈濟山（慈濟茶園）➡️火炎山➡️南火炎山➡️「泰安車站」

◾總距離：26KM

◾累積上升高度：862公尺

◾路線概略圖：⬇️

◾沿線基石山峰：⬇️

苗栗/三義/竹圍山，H407m （土地調查局圖根點 | 高26）⬇️

苗栗/銅鑼/長潭坑山，H427m （土地調查局圖根點 | 山23）⬇️

苗栗/三義/大坑尾山，H473m. （二等三角點 | 2-1099）⬇️

苗栗/三義/大衍茂山，H449m （土地調查局圖根點 | 山27）⬇️

苗栗/三義/慈濟山，H495m. （法字基石）⬇️

苗栗/三義/土地公祠，H509m⬇️

苗栗/三義/火炎山，H596m. （三等三角點 | 3-159）⬇️

苗栗/三義/南火炎山，H250m. （土地調查局圖根點 | 緒23）⬇️

◾交通方式：運用台鐵車站作接駁 ［苗栗三義車站］➡️［台中泰安車站］

◾山行筆記：苗栗火炎山北稜路線已不乏山友發表於網路，成為火炎山稜之擴大健行走法，然火炎山以北後至慈濟茶園前肢北稜線全無基石，故雖為縱走，但其所能經山頭有限，於是乎，慈濟山與三義山之慈濟茶園一帶，亦成為山友併走之範圍。於是針對上述缺點，個人再加以其基石山頭之加強版，即三義山再接三通嶺，三通嶺山徑風景優美，視野極佳，可望苗栗海線與台灣海峽，再加以此線具三山峰基石，三通嶺、長潭坑山與竹圍山，故使此線擴大至七基石，亦為長距離但極短馬路之優質山徑。

此線因為由北至南，非環行走，故有另一問題，即接駁問題，爰路線設計上，係以苗栗三義車站為始，至台中泰安車站為終，故可以大眾運輸進行串接，而不為交通所限。承上，兩台鐵站的起始於一日健行上並非困難，主要難在下火炎山後，該如何過大安溪，行義理橋是可行方案之一，然此橋橋面過窄，僅留雙線車行道，而無些許人行空間，故行走上必然危險，爰可行法即是，行義理橋旁之水管橋，單人通道且兩側具堅固欄杆，雖橋距極長，但行走來頗為安全。

雖然火炎山已然變為芭樂山，假日至平日皆不少遊客與山友前來，沿路人潮導致個人對此山已有些興趣缺缺，外加臉書肉腳登山隊某羅姓山友不斷重刷猛找山友合拍，更讓個人對此山之無奈，不斷找陌生山友合拍到底是哪招阿，幸此縱走線，讓使再度重新認識了苗栗火炎山列，沿途可望見加里山與雪山山脈外，西望苗栗台中海線地區與台灣海峽更是沿途日常，外加優美自然之山徑，真成為個人日常郊山行之優選之一。

此縱走線一路地景甚美，客家山村與蜿蜒河流外，途中會經苗栗丘陵西緣，沿途望眼所及，即是前所述的，台灣海峽與苗栗通霄至台中大甲之海線城市景，接下來途經之茶園帶，天晴時視野遼闊，壯闊之雪山山脈側伴在旁，幾顆簡單聳立的樹，一見猶如北海道美瑛之景。再延續之此行重點，火炎山北稜，更是結合東西之景，眾名山皆不斷躍然眼前 : 鐵砧山、關刀山、馬那邦山與加里山等，行至火炎山下，大峽谷與大安溪台中之景更不在話下。

為何喜歡郊山，即在它的性價比高，不用太遠即可有浩瀚之景，且這些景往往卻少為人知，故易享有獨有之謐靜與美，也因此個人喜愛探索郊山秘徑，使以串聯，好為山行者所行之。最後不免提起此徑所見之擔憂，三通嶺東半部大半不斷地被私人休閒莊園所吞滅，從一開始的木造，到近日的水泥建物四起，使銅鑼三義山區，自銅鑼科學園區後，後向南延伸的毀滅，可嘆苗栗未珍惜其現有之山林，從泰安山區滿坑滿谷的露營區，到西部的多開發，一昧地追逐利益下，使苗栗的山從富有生態到日漸凋零，只能說苗栗最珍貴的即是其起初的樣貌，而非大舉的破壞與開發。

⬆️可通過大安溪之水管橋

⬆️此行終點：沐浴夕陽的泰安車站

◾山徑態樣：⬇️

◾縱走山徑軌跡 | GPX (如左連結)

◾縱走山徑影片 | Video (如左連結)