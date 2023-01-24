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就是桃花源地！「九芎湖步道群」風光明媚，山巒、埤塘、農村景色1次收攬

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

難得搭公共運輸，輾轉又輾轉來到新埔‧九芎湖農業休閒區

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走進園區道路沿途花木齊整，環境優美，周遭青山環繞。

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就從金谷農場旁的「明池」，畔旁的九福步道登山口開始上行

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走過路過可沒錯過「金谷農場」的「明池」，一池湖水綠的溫柔雋永，景致可宜人哪！

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九福步道，昔日照門里居民運送農產品的便道，前段稍陡，後段平緩，沿路蒼鬱翠綠，十分幽靜。

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九芎湖的最高點-光風亭，可眺望九芎湖農村景致，晴朗時甚至能遠眺台灣海峽。

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九福終點接上觀南步道，緩緩下行前往鴛鴦池。油桐樹夾道歡迎，想像花季時滿地的落花～

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鴛鴦池，一池綠水，水鴨悠遊其中～

風乍起 吹縐一池春水

閒引鴛鴦香徑裡

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壓馬路去飽餐一頓燜雞。

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單是路旁一戶人家的池畔景緻就讓人醉。

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下午繼續走訪由花草樹木構築成的一條綠色隧道-霽月步道，並於霽月亭眺望九芎湖恬靜農村自然景色。也結束了在這兩山所包夾的谷地，三條步道走一圈，山巒疊翠，埤塘錯落，彷彿進入一處桃花源地的休閒之旅。

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步道 農村 登山

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