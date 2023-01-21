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最熱門打卡地標！收集闔家出遊首選「南橫三星」 星空、雲海1次收（下）

健行筆記／ 健行筆記Chen, Wei-Ling

南橫公路肯定是2022年臺灣最熱門的打卡地標，也意味著登山愛好者終於能夠以平易近人的方式親近南橫三星。收集完南橫三星總共用了兩個連假：清明連假（塔關山、關山嶺山單攻）及聖誕假期（庫哈諾辛山+關山兩天一夜），剛好分別是我兩個學期結束後的假期。

對於南橫相對位置還不熟悉的山友們可以先看看下面這張地圖：

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南橫公路(紅色路線)上，有三座可單日往返的百岳，從西到東依序為：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山。也是分別距離最遠到最短。南橫三星，分別由三處登山口作為起終點：庫哈諾辛山登山口（進涇橋）、塔關山登山口、關山嶺山登山口（埡口）。Day 0: 12/23 (五) 梅園秘境住一晚Day 1: 12/24 (六) 庫哈諾辛山【晚上睡庫哈諾辛山屋】Day 2: 12/25 (日) 關山【輕裝】

Day 0: 梅園野營秘境住一宿+登山口來回接駁

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推！老闆手機：0952-303-778，價格合理，服務五星爆表好評！提供乾淨盥洗空間、冷熱水、舒適大車、下山後有梅子愛玉...，還有協助我們各種突發狀況，非常感謝梅園野營秘境的所有人！

Day 1:以為一切都順利準備就緒要上行李前，突然一陣嘔吐感湧上來，可能是剛才坐在第三排暈車了。吐完自以為沒問題後，又一陣劇烈下腹痛，可以形容成像是被拉緊的弦被一陣猛扯。再一趟回到廁所，恩，月經第一天報到。我是裡面唯一一個第一次在山屋過夜+冬天重裝。再加上去年冬天凌晨在合歡北的稜線上被風吹的冷到永生難忘，我這一次可以說是既期待又害怕。

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看我(左一)那剛虛脫完的蒼白臉，很慘。10:20 AM 比預計時間晚了大概兩小時，終於要起登了。

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一路上都是超級好天氣，身上的重量卻壓得我無心好好欣賞美景。感謝朋友們在此行拍下很多超美的照片！

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我累得只想躺下...。中後段我真的覺得自己怎麼廢到走三步就要停下來喘一下！(是不是新冠後遺症我不知道)從進涇橋到庫哈諾辛山屋1.7k 幾乎都是階梯(石階梯、枕木階梯)，高度落差636m，一定有走過更累的，但那天真的走得很厭世。(還笑得出來！)

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13:40 抵達庫哈諾辛山屋 

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卸下大包包，休息一下，14:00前往庫哈諾辛山。

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忘了幾點到庫哈諾辛山的，只記得後面來的那組拍照拍很久，等到我身體又冷到皮皮ㄘㄨㄚˋ，拍完個人照後下山已經快17:00。雖然夕陽超美，但天色也暗的很快，所以加緊腳步快步回山屋。

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18:30-19:30 其他山友都已經準備就寢，室外只剩我們一組人在冷冽的低溫下吃著暖呼呼的火鍋+麻油麵線。吃得太慢，碗盤裡剩餘的水珠可能就會結冰囉。對我來說，上山不一定要帶，但帶了會很開心的小物有什麼呢？濕紙巾(擦臉、上廁所、擦碗)、無糖口香糖(代替刷牙)、暖暖包(冬天必備)。

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Day 2:前一晚還有睡著，冬天睡袋真的要帶夠暖+暖暖包，不然肯定像我朋友會睡不好或被冷醒。對於超級怕冷的我，不枉我背一顆1.7kg 的睡袋(5~-5度)。3:30 AM 起床，4:20 AM 出發 (恩，我也不知道為什麼會這麼晚？！星空很美，夜很寧靜。大部分今天要去關山的山友早已出發。

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日出前的山巒、漸層色雲海。

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關山就在前頭了！十峻之一！(照片我覺得我幫我朋友拍得很好)

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在上關山051小牌子那段有我目前走過最大段(長)的抓繩落差，真的滿垂直的，所以爬行中大家都沒有拿出手機記錄到照片。大概是200公尺的陡升。

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陡上後就快到了！

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慢慢走著走著，終於在10:40 AM登頂。大家一起換上師大山服的紫衣外套，完成我們此行的目的：For the decade.每當在山上，大家問我們哪裡來的？我們總是笑著說，我們來自全台各地，北、中、南都有。因為我們在師大山服相遇。即使大學畢業超過五年，因為登山的共同興趣，重新再把我們連結在一塊，培養出革命情感。30歲的我們會站在世界上的哪座山頭呢？不管是哪一座，有你們一起爬的山都是最美妙的回憶！

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合照拍完，我就準備先下山。後面就是無盡的趕路、停下來喘一下、趕路...。這天上關山的人不多(誰叫你們晚睡晚起)，下山時還有遇到大約3-4組單攻關山的人馬，強！最後在15:00前回到庫哈諾辛山屋，然後整裝後下山回到熟悉的登山口。事後我也有深刻反省自己身體狀況不佳，不宜再貿然上山，除了行程delay，自己絕大多數時間也走的不開心。

一定有不少人跟我有過類似的經驗，在山上拍出很美的照片，可能是硬ㄎ一ㄥ上山。只有自己喊停，別人無法強迫你停下。回家後被媽媽唸了三天(喔因為我在山上除了火鍋吃比較多，幾乎沒吃任何行動糧，下山過兩天才恢復正常胃口。)，但我知道是我的錯，讓家人擔心了。可是爬山就是很神奇，100個moments裡面只要有一個超級開心的moment，就會興高采烈的計畫下一次的登山計畫，這是山癮嗎？我不曉得，但肯定是離不開你們了。

登山 秘境 梅園

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