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最熱門打卡地標！收集闔家出遊首選「南橫三星」 超幸運下山才飄雨（上）

健行筆記／ 健行筆記Chen, Wei-Ling

南橫公路肯定是2022年臺灣最熱門的打卡地標，也意味著登山愛好者終於能夠以平易近人的方式親近南橫公路沿線上的三座百岳。收集完南橫三星總共用了兩個連假：清明連假（塔關山、關山嶺山單攻）及聖誕假期（庫哈諾辛山+關山兩天一夜），剛好分別是我兩個學期結束後的假期，對於南橫相對位置還不熟悉的山友們可以先看看下面這張地圖哦！

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南橫公路(紅色路線)上，有三座可單日往返的百岳，從西到東依序為：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山。也是分別距離最遠到最短。南橫三星，分別由三處登山口作為起終點：庫哈諾辛山登山口（進涇橋）、塔關山登山口、關山嶺山登山口（埡口）。Day 0: 6/2 (四) 梅山青年活動中心住一宿Day 1: 6/3 (五) 塔關山【單攻】(晚上住關山民宿)Day 2: 6/4 (六) 關山嶺山【單攻】等7:00am 管制時間一到，大家蓄勢待發。

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6月去南橫實在太太太熱門了！前一晚十點半到，車子已經停在第50台，加上知道塔關山登山口附近停車空間很有限，所以我們停在「檜谷」30.8k處，走到登山口33.5k處要30分鐘，真的蠻遠的⋯。

9:00 AM 起登前的合照（Day 1當天是端午節哦！）

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一路上幾乎是一團接一團，不停上下會車，因此上行我們就知道今天無法一次拿下兩座。(註：17:00前須離開管制口)

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夏天的塔關山可能會有不少泥濘喔，不過還有踩點不至於整雙鞋子陷下去。我們都不是穿雨鞋，但鞋子都沒濕。不過如果再晚一點下山，碰上午後雷陣雨......，可就不曉得嚕。

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蒼天巨木

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下圖是塔關山唯一一處落差較大，但慢慢走絕對是很安全的。很多親子闔家出遊，爸爸媽媽再次走訪回憶中的南橫，也是小朋友們的第一次南橫。我也常常聽我媽分享她年輕時參加救國團走南橫公路的青春呢XD當然，對我而言南橫也乘載著我小時候的回憶，爸爸開著我們家第一台車上埡口，在大關山隧道前吃過最好吃的泡麵。

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11:30 AM 登頂2.2k到囉！沒有什麼比端午節吃粽子更好的選擇吧！謝謝佳雯準備的四顆粽子❤️平常我不愛吃粽子，但那天的粽子真的好好吃～～～

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連假超熱門，就連拍照也是要排隊呢！

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13:30 PM 回到塔關山登山口雖然塔關山遇到白牆（一度雲有開），幸運的是我們下山離開登山口才開始下大雨。天氣再加上時間不夠去完成關山嶺山，我們便決定明天再單攻關山嶺山！

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Day 2 7:40 AM 一早的埡口

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登山口在下圖左手邊，繞過大關山隧道往右邊直上碎石坡。(這是下山後補拍，上山是好天氣)

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8:30 AM 完成前面陡上0.5k, 接下來幾乎都走在稜線上。

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有幾處比較陡（單行道）

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下山這段擠了一堆人，有許多山友要下山，也有許多人正要上山。有些人等的不耐煩，脾氣逐漸火爆，過程還有小插曲，有排隊的人看到我拿雙杖而抱怨影響速度（？！！），當下我沒意識到在說我，因為我就正常速度走，就是排隊輪流上上下下。反而是隊友跟路人替我打抱不平(^_^)

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9:50 AM 登頂！雲霧散去，運氣很不錯><

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12:20 PM 回到登山口，下山即飄雨XD 十分鐘後就開始下大雨，有夠幸運！

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登山 粽子 公路

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