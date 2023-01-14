親民好走獅頭山！沿著「獅山古道」造訪古廟群，順訪七星神木、水濂橋、水濂洞步道

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行程概述

在2022的最後一天來到了獅山遊客中心這次先造訪了水濂橋、水濂洞步道路線非常親民好走走一趟大概半個多小時即可完成回到獅山遊客中心，沿著獅山古道續行沿途會經過大大小小的佛寺到望月亭後去走列為小百岳之一的獅頭山來回路程大約20分鐘左右山頂旁有絕佳展望可以遠眺三灣及南庄往獅頭山舊登山口的路上會先經過獅山大石壁，上頭刻有“即心是佛”下山的路上一樣有大大小小的佛寺其中最有名的為勸化堂，是獅頭山開山祖廟之一下到獅頭山舊登山口(獅頭山牌樓)後就原路折返回獅山遊客中心在獅山古道跟六寮古道岔路後改走六寮古道順訪七星神木最後在中午左右回到獅山遊客中心可以依腳程決定要走的路線

以下提供幾條路線供參考 ：水濂橋水濂洞Ｏ步道 ：30min六寮古道、七星神木Ｏ型：1.5hr勸化堂、獅頭山來回 : 2.5 hr獅頭山、獅山遊客中心來回 ：4hr水濂橋水濂洞、七星神木、獅頭獅尾來回(此次路線) ：5~6 hr

▌路線資訊行程：獅山遊客中心 ➞ 水濂洞 ➞ 水濂橋 ➞ 獅山、六寮古道岔路 ➞ 元光寺 ➞ 望月亭 ➞ 獅頭山 ➞ 獅山大石壁 ➞勸化堂 ➞ 獅頭山獅頭牌樓 ➞ 勸化堂 ➞ 望月亭 ➞ 獅山、六寮古道岔路 ➞ 七星神木 ➞ 獅山遊客中心路程：13km爬升：800m耗時：4 hr 30 min

▌行程紀錄

▲水濂洞梵音寺

▲水濂橋

▲糯米橋

▲獅山古道獅尾登山口

▲獅山古道上岩洞

▲金剛寺解脫門

▲覺王洞

▲零霞寺

▲海會庵

▲元光寺

▲獅頭山

▲獅山大石壁

▲道德門

▲清虛門

▲紫陽門

▲獅頭山牌樓

▲七星神木