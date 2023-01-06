尋找快樂！山海壯闊的「鼻頭角步道」 完成任務身心清明又開闊
2022/12/21 週三《山海壯闊的鼻頭角步道》
【南山神壽任務】行程：鼻頭角風景區停車場→藍姑娘廟→鼻頭路→燈塔小舖→鼻頭國小→鼻頭角步道→海天亭→望月坡→聽濤Cafe→「鼻頭角燈臺所用地」石碑廣場→鼻頭角稜谷步道→鼻頭角觀景涼亭→鼻頭路→新興宮→新北市政府警察局瑞芳分局鼻頭派出所→鼻頭漁港→鼻頭角風景區停車場。(步行時間含拍照 11：10~12：50, 1小時40分鐘, 2.4公里)
為了趕在12/25［南山神壽任務］截止日之前完成尋寶10條步道的心願, 12/21和12/22加快腳步各走了兩條步道.12/21開車前往鼻頭角, 將車子停放在風景區停車場, 步行經過藍姑娘廟, 沿著鼻頭路向上走到99號有「全臺最美海邊小學」美譽的鼻頭國小, 校門口有美麗的鼻頭角燈塔造景和可愛的海底生物壁畫, 牆上更有圖文並茂的簡介。
從圍牆上可俯瞰色彩鮮明的校園：紅屋頂、白校舍、綠操場和山坡, 再搭配藍天白雲、青山綠水, 美景如畫, 果然名不虛傳.接著行走鼻頭角步道, 一旁有遼闊的山海灣岬景致、多變的海蝕地形、磅礡的浪花拍岸、豐富的海濱植物與自然生態, 全部盡收眼底。尤其海濱的林投樹, 忍受強烈的海風吹襲, 依然堅韌不拔, 每每讓我聯想起林投姐那淒美的愛情故事.經過海天亭和望月坡, 來到聽濤Cafe, 它是由廢棄的聽濤軍營改建為迷彩海景咖啡館, 從上方俯視, 在一片碧綠的山谷中, 五彩斑斕的建築顯得格外亮眼. 續行至日治時期遺留下來的圓形「鼻頭角燈臺所用地」石碑廣場, 此處也是拍照熱點之一。
繼續依循著有「臺版萬里長城」稱號、蜿蜒曲折的稜谷步道, 翻越岬角上的山稜, 抵達觀景涼亭, 可登高眺望東北角海岸、基隆嶼和鼻頭漁港. 在此地吃過午餐行動糧之後, 下切至鼻頭漁港, 欣賞船隻聚集的漁港風光. 再走回到風景區停車場, 達成O型的鼻頭角步道尋寶任務.常言道：「山有山的高度，水有水的深度，沒必要攀比，每個人都有自己的長處；風有風的自由，雲有雲的溫柔，沒必要模仿，每個人都有自己的個性。
你認為快樂的，就去尋找；你認為值得的，就去守候；你認為幸福的，就去珍惜。」雖然凡夫俗子如我, 無法修煉成仙, 擁有高山的氣度和海洋的雅量, 但是至少可以爬一座山岳或是走一趟海濱, 欣賞重巒疊嶂或是海天一色, 暫且拋開紅塵俗事紛擾糾葛的羈絆或影響, 使身心靈臻於清明開闊, 獲得紓解與啟發。
更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=43758
鼻頭角•龍洞灣岬步道示意圖：
新北市瑞芳區鼻頭國民小學：
鼻頭國小簡介：
鼻頭角步道路線圖：
鼻頭國小：
鼻頭角步道 植物分佈圖：
海天亭：
鼻頭角發展史及結構：
鼻頭角步道簡介：鼻頭角•龍洞灣岬步道示意圖：
右側前方鼻頭角燈塔步道為常落石區, 為維護安全, 禁止通行：
聽濤 Cafe：
鼻頭角稜谷步道：
鼻頭角稜谷步道：
日治時期遺留的「鼻頭角燈臺所用地」石碑：
鼻頭角稜谷步道（臺版萬里長城）：
鼻頭角觀景涼亭：
從觀景涼亭遠眺迷濛的基隆嶼：
由觀景涼亭俯瞰鼻頭漁港：
下切至鼻頭角稜谷步道出入口、新興宮、鼻頭漁港：
鼻頭角稜谷步道出入口：
新興宮：
鼻頭漁港：
鼻頭角步道O型的軌跡圖：
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言