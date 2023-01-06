尋找快樂！山海壯闊的「鼻頭角步道」 完成任務身心清明又開闊

2022/12/21 週三《山海壯闊的鼻頭角步道》

【南山神壽任務】行程：鼻頭角風景區停車場→藍姑娘廟→鼻頭路→燈塔小舖→鼻頭國小→鼻頭角步道→海天亭→望月坡→聽濤Cafe→「鼻頭角燈臺所用地」石碑廣場→鼻頭角稜谷步道→鼻頭角觀景涼亭→鼻頭路→新興宮→新北市政府警察局瑞芳分局鼻頭派出所→鼻頭漁港→鼻頭角風景區停車場。(步行時間含拍照 11：10~12：50, 1小時40分鐘, 2.4公里)

為了趕在12/25［南山神壽任務］截止日之前完成尋寶10條步道的心願, 12/21和12/22加快腳步各走了兩條步道.12/21開車前往鼻頭角, 將車子停放在風景區停車場, 步行經過藍姑娘廟, 沿著鼻頭路向上走到99號有「全臺最美海邊小學」美譽的鼻頭國小, 校門口有美麗的鼻頭角燈塔造景和可愛的海底生物壁畫, 牆上更有圖文並茂的簡介。

從圍牆上可俯瞰色彩鮮明的校園：紅屋頂、白校舍、綠操場和山坡, 再搭配藍天白雲、青山綠水, 美景如畫, 果然名不虛傳.接著行走鼻頭角步道, 一旁有遼闊的山海灣岬景致、多變的海蝕地形、磅礡的浪花拍岸、豐富的海濱植物與自然生態, 全部盡收眼底。尤其海濱的林投樹, 忍受強烈的海風吹襲, 依然堅韌不拔, 每每讓我聯想起林投姐那淒美的愛情故事.經過海天亭和望月坡, 來到聽濤Cafe, 它是由廢棄的聽濤軍營改建為迷彩海景咖啡館, 從上方俯視, 在一片碧綠的山谷中, 五彩斑斕的建築顯得格外亮眼. 續行至日治時期遺留下來的圓形「鼻頭角燈臺所用地」石碑廣場, 此處也是拍照熱點之一。

繼續依循著有「臺版萬里長城」稱號、蜿蜒曲折的稜谷步道, 翻越岬角上的山稜, 抵達觀景涼亭, 可登高眺望東北角海岸、基隆嶼和鼻頭漁港. 在此地吃過午餐行動糧之後, 下切至鼻頭漁港, 欣賞船隻聚集的漁港風光. 再走回到風景區停車場, 達成O型的鼻頭角步道尋寶任務.常言道：「山有山的高度，水有水的深度，沒必要攀比，每個人都有自己的長處；風有風的自由，雲有雲的溫柔，沒必要模仿，每個人都有自己的個性。

你認為快樂的，就去尋找；你認為值得的，就去守候；你認為幸福的，就去珍惜。」雖然凡夫俗子如我, 無法修煉成仙, 擁有高山的氣度和海洋的雅量, 但是至少可以爬一座山岳或是走一趟海濱, 欣賞重巒疊嶂或是海天一色, 暫且拋開紅塵俗事紛擾糾葛的羈絆或影響, 使身心靈臻於清明開闊, 獲得紓解與啟發。

更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=43758

鼻頭角•龍洞灣岬步道示意圖：

新北市瑞芳區鼻頭國民小學：

鼻頭國小簡介：

鼻頭角步道路線圖：

鼻頭國小：

鼻頭角步道 植物分佈圖：

海天亭：

鼻頭角發展史及結構：

鼻頭角步道簡介：鼻頭角•龍洞灣岬步道示意圖：

右側前方鼻頭角燈塔步道為常落石區, 為維護安全, 禁止通行：

聽濤 Cafe：

鼻頭角稜谷步道：

鼻頭角稜谷步道：

日治時期遺留的「鼻頭角燈臺所用地」石碑：

鼻頭角稜谷步道（臺版萬里長城）：

鼻頭角觀景涼亭：

從觀景涼亭遠眺迷濛的基隆嶼：

由觀景涼亭俯瞰鼻頭漁港：

下切至鼻頭角稜谷步道出入口、新興宮、鼻頭漁港：

鼻頭角稜谷步道出入口：

新興宮：

鼻頭漁港：

鼻頭角步道O型的軌跡圖：