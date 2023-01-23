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好走古道推薦！探索「馬胎古道＋南坪古道」，豐富生態開眼界

健行筆記／ 健行筆記張家瑋

2022/12/18，馬胎古道位於新竹尖石鄉，早期是泰雅族馬胎部落對外唯一的連繫道路，現今已轉變成民眾登山健行的好去處，宜蘭連日下雨加上寒流來襲特地安排來新竹走走，車子可以停在在義興大橋南端設有停車場方便山友使用，旁邊就是馬胎古道起點，全程單趟大約2.3公里相當好走，而且中間會經過南坪古道叉路口，還能順走南坪古道至內灣老街吃吃喝喝。

到了停車場後發現來走馬胎古道的人還真不少，可見是很熱門的景點，古道從起點開始就一路緩緩而上，路徑清楚好走，沿途自然生態豐富，經過觀景台後，這裡是等一下回程會接南坪古道的叉路口，旁邊可以看到一棵百年茄苳老樹，後面會有繩橋，古道沿途溪水潺潺風景優美走起來很輕鬆自在。

隨著馬胎古道愈走愈高，最後看到了小吃店代表我們快走完古道了，我們一直走到終點的挪亞民宿折返，回觀景台續接往南坪古道，還好一路下行很好走，不知道走了多久看到民宅已經出古道了，馬路往下走去經過內灣大橋到底就是著名的內灣老街，所以我們就在內灣老街逛逛，最後走馬路回到義興橋，今天一共走了6.8公里，耗時2小時25分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

09：57，馬胎古道停車場

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前面就是馬胎古道起點

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義興橋

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馬胎古道解說

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全程單趟大約2.3公里

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09：59，馬胎古道起點，寒流來襲要注意保暖

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很有趣的木樁

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古道從起點開始就一路緩緩而上，路徑清楚好走，沿途自然生態豐富

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遠遠看還以為是真的

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10：09，0.5K

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好驚人的樹根

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看到觀景台了

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10：18，這裡是等一下回程會接南坪古道的叉路口

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好多山友來走古道

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10：21，百年茄苳老樹

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百年茄苳老樹

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百年茄苳老樹

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1.0K

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10：24，經過繩橋

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單向通行

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古道沿途溪水潺潺風景優美走起來很輕鬆自在

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自然生態好

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10：32，取左行

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1.5K

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10：41，涼亭

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竹林

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10：47，2.0K

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10：51，最後看到了小吃店代表我們快走完古道了

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我們一直走到終點的挪亞民宿折返

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10：54，2.3K古道終點

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一路都是下行好走

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回到繩橋

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11：25，觀景台到了

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觀景台旁的叉路口往南坪古道

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窄窄的路

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大樹

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看到內灣老街了

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11：48，南坪古道

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南坪古道的起點

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11：53，內灣大橋

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馬路往下走去經過內灣大橋到底就是著名的內灣老街

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我們就在內灣老街逛逛

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11：59，內灣車站

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後走馬路回到義興橋

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12：34，義興大橋

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馬胎古道起點

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12：36，回到停車場，今天一共走了6.8公里，耗時2小時25分左右含休息

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高度圖

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軌跡圖

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軌跡下載點

古道 內灣 老街

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