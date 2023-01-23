好走古道推薦！探索「馬胎古道＋南坪古道」，豐富生態開眼界

2022/12/18，馬胎古道位於新竹尖石鄉，早期是泰雅族馬胎部落對外唯一的連繫道路，現今已轉變成民眾登山健行的好去處，宜蘭連日下雨加上寒流來襲特地安排來新竹走走，車子可以停在在義興大橋南端設有停車場方便山友使用，旁邊就是馬胎古道起點，全程單趟大約2.3公里相當好走，而且中間會經過南坪古道叉路口，還能順走南坪古道至內灣老街吃吃喝喝。

到了停車場後發現來走馬胎古道的人還真不少，可見是很熱門的景點，古道從起點開始就一路緩緩而上，路徑清楚好走，沿途自然生態豐富，經過觀景台後，這裡是等一下回程會接南坪古道的叉路口，旁邊可以看到一棵百年茄苳老樹，後面會有繩橋，古道沿途溪水潺潺風景優美走起來很輕鬆自在。

隨著馬胎古道愈走愈高，最後看到了小吃店代表我們快走完古道了，我們一直走到終點的挪亞民宿折返，回觀景台續接往南坪古道，還好一路下行很好走，不知道走了多久看到民宅已經出古道了，馬路往下走去經過內灣大橋到底就是著名的內灣老街，所以我們就在內灣老街逛逛，最後走馬路回到義興橋，今天一共走了6.8公里，耗時2小時25分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

09：57，馬胎古道停車場

前面就是馬胎古道起點

義興橋

馬胎古道解說

全程單趟大約2.3公里

09：59，馬胎古道起點，寒流來襲要注意保暖

很有趣的木樁

古道從起點開始就一路緩緩而上，路徑清楚好走，沿途自然生態豐富

遠遠看還以為是真的

10：09，0.5K

好驚人的樹根

看到觀景台了

10：18，這裡是等一下回程會接南坪古道的叉路口

好多山友來走古道

10：21，百年茄苳老樹

百年茄苳老樹

百年茄苳老樹

1.0K

10：24，經過繩橋

單向通行

古道沿途溪水潺潺風景優美走起來很輕鬆自在

自然生態好

10：32，取左行

1.5K

10：41，涼亭

竹林

10：47，2.0K

10：51，最後看到了小吃店代表我們快走完古道了

我們一直走到終點的挪亞民宿折返

10：54，2.3K古道終點

一路都是下行好走

回到繩橋

11：25，觀景台到了

觀景台旁的叉路口往南坪古道

窄窄的路

大樹

看到內灣老街了

11：48，南坪古道

南坪古道的起點

11：53，內灣大橋

馬路往下走去經過內灣大橋到底就是著名的內灣老街

我們就在內灣老街逛逛

11：59，內灣車站

後走馬路回到義興橋

12：34，義興大橋

馬胎古道起點

12：36，回到停車場，今天一共走了6.8公里，耗時2小時25分左右含休息

高度圖

軌跡圖

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