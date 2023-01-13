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台灣百大必訪步道！台中的後花園「大坑風景區」九號步道進，十號步道出

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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位在台中市北屯的大坑風景區，有台中的後花園美稱，周末假日會有不少同好、家庭，攜家帶眷來踏青健身，景區中有多條難度不一的步道最為知名的有1-10號，3-1， 5-1，共計12條步道。其中1-5， 5-1，及10號步道，比較具有挑戰性，適合平常有在運動的人而6-9 及9-1 則屬於親民路線，而且9號/10號步道出入口還有非常好逛的市集，走完步道順便帶點農特產，相當有趣呢這天，走完四號步道，回程途中經過9號/10號步道出入口覺得還有些體力，於是停妥機車，再走一段。當天採9號步道上，觀音亭，再從10號步道返程。

台中大坑九號(10號) 步道 相簿

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從步道入口， 就有熱鬧的市集， 下山再來看看。 

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9號步道入口， 增設了標示。 

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大坑9號步道， 全長1.6K 一路是緩上的水泥路。 

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每100公尺， 設置了距離樁。 

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步道上除了有市集之外， 還有知名的魚丸湯， 也有咖啡小站， 坐在遮陽傘下， 品著咖啡， 非常愜意呢。 

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步道上的觀景平台， 可以遠望城市的高樓大廈。 

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瞧， 就連狗兒， 都非常悠閒地躺在步道上享受著冬日暖陽。 

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午後步道上的光影， 

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幾段可以遮日的綠蔭。 

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9號 9-1步道(終點處)的岔路口。 

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若不想從10號(有非常陡峭的階梯) 步道下山， 也可以走9-1號步道終點處接回 

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9-1 終點處也設置了木棧觀景台。 

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步道上還有攤販提供的小椅子， 好貼心。 

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從水泥路接到木棧階梯

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步道上可以瞧見勵志語， 認養企業的分享。 

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一段上行階梯後， 來到觀景台處， 一旁還有大大的桃色9號字樣。 

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觀景台上有極佳的視野。 

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眼前的綠樹， 遠方的山峰， 山峰上的雲， 很舒心的畫面。 

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約在步道1.4K路段， 則可銜接大坑六號步道。 

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我則繼續往前走向觀音亭的方向

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水泥路龜裂的很厲害

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九號步道的終點處。 轉個彎

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就是觀音亭， 一旁設有 一尊大觀音像頗為壯觀

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一旁還有小朋友愛的遊樂設施

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觀音亭腹地頗大， 不少山友也會坐在提供的木椅上休憩賞景。 

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我在觀音亭處， 休了一陣子後， 返程

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經過大坑六號的登山口。 

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接續10號步道， 約有1.2K的距離。 

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小碎石路， 得留意踩滑

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同樣每0.1K 設有距離樁。 

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街頭藝人高亢的聲音， 迴盪耳邊。 

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結束0.2K的碎石路

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接下來就是一路下坡的木棧道。 

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木棧道非常陡峭， 要特別留意， 

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10號步道， 則是另一家企業認養， 同樣有著勵志語

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一段陡峭的木棧階梯後， 接回土徑

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午後從樹梢穿透的光影~真美。 

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經過涼亭後

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再繼續接回木棧階梯回到入口處。 

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與9號入口一樣， 同樣設置的10號的裝置標示。 

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一路走過熱鬧的市集， 即使已來到午後近4點， 上山下山的人依舊據說也有山友會來夜爬賞景。 

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大坑9號步道為水泥路線， 10號步道則有較為陡坡的階梯可以評估自身的體能做選擇， 對我而言， 倒是九號步道沿途的多元市集特別有趣爬山兼採買， 也是山行樂趣之一。  

山行時間: 111.12.03

山行地址: 台中市北屯區經大坑經埔停車場  (假日車多， 得碰碰運氣)

城市漫遊。 gina

步道 市集 咖啡

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