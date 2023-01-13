台灣百大必訪步道！台中的後花園「大坑風景區」九號步道進，十號步道出

位在台中市北屯的大坑風景區，有台中的後花園美稱，周末假日會有不少同好、家庭，攜家帶眷來踏青健身，景區中有多條難度不一的步道最為知名的有1-10號，3-1， 5-1，共計12條步道。其中1-5， 5-1，及10號步道，比較具有挑戰性，適合平常有在運動的人而6-9 及9-1 則屬於親民路線，而且9號/10號步道出入口還有非常好逛的市集，走完步道順便帶點農特產，相當有趣呢這天，走完四號步道，回程途中經過9號/10號步道出入口覺得還有些體力，於是停妥機車，再走一段。當天採9號步道上，觀音亭，再從10號步道返程。

台中大坑九號(10號) 步道 相簿

從步道入口， 就有熱鬧的市集， 下山再來看看。

9號步道入口， 增設了標示。

大坑9號步道， 全長1.6K 一路是緩上的水泥路。

每100公尺， 設置了距離樁。

步道上除了有市集之外， 還有知名的魚丸湯， 也有咖啡小站， 坐在遮陽傘下， 品著咖啡， 非常愜意呢。

步道上的觀景平台， 可以遠望城市的高樓大廈。

瞧， 就連狗兒， 都非常悠閒地躺在步道上享受著冬日暖陽。

午後步道上的光影，

幾段可以遮日的綠蔭。

9號 9-1步道(終點處)的岔路口。

若不想從10號(有非常陡峭的階梯) 步道下山， 也可以走9-1號步道終點處接回

9-1 終點處也設置了木棧觀景台。

步道上還有攤販提供的小椅子， 好貼心。

從水泥路接到木棧階梯

步道上可以瞧見勵志語， 認養企業的分享。

一段上行階梯後， 來到觀景台處， 一旁還有大大的桃色9號字樣。

觀景台上有極佳的視野。

眼前的綠樹， 遠方的山峰， 山峰上的雲， 很舒心的畫面。

約在步道1.4K路段， 則可銜接大坑六號步道。

我則繼續往前走向觀音亭的方向

水泥路龜裂的很厲害

九號步道的終點處。 轉個彎

就是觀音亭， 一旁設有 一尊大觀音像頗為壯觀

一旁還有小朋友愛的遊樂設施

觀音亭腹地頗大， 不少山友也會坐在提供的木椅上休憩賞景。

我在觀音亭處， 休了一陣子後， 返程

經過大坑六號的登山口。

接續10號步道， 約有1.2K的距離。

小碎石路， 得留意踩滑

同樣每0.1K 設有距離樁。

街頭藝人高亢的聲音， 迴盪耳邊。

結束0.2K的碎石路

接下來就是一路下坡的木棧道。

木棧道非常陡峭， 要特別留意，

10號步道， 則是另一家企業認養， 同樣有著勵志語

一段陡峭的木棧階梯後， 接回土徑

午後從樹梢穿透的光影~真美。

經過涼亭後

再繼續接回木棧階梯回到入口處。

與9號入口一樣， 同樣設置的10號的裝置標示。

一路走過熱鬧的市集， 即使已來到午後近4點， 上山下山的人依舊據說也有山友會來夜爬賞景。

大坑9號步道為水泥路線， 10號步道則有較為陡坡的階梯可以評估自身的體能做選擇， 對我而言， 倒是九號步道沿途的多元市集特別有趣爬山兼採買， 也是山行樂趣之一。

山行時間: 111.12.03

山行地址: 台中市北屯區經大坑經埔停車場 (假日車多， 得碰碰運氣)

城市漫遊。 gina