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百岳完登全記錄！避開熱門時段 享受「南橫二星」大景

健行筆記／ 健行筆記Carlos Lee

南橫三星是南橫公路附近海拔超過三千公尺以上的百岳名山，分別為關山嶺山(H3176)、塔關山(H3222)及庫哈諾辛山(H3115)，是很多山友想要完成的口袋名單，每一座山都有它景色，還有不同的難度，今年初已經完成庫哈諾辛山，為了完成南橫三星的其他兩座（塔關山＋關山嶺山），於是報名了南部自組登山隊的活動來完成今年的百岳目標。

我們除了避開了人多塞車的時段，也使得拍照無須久候，可以盡情的拍到讓自己滿意為止，有較高的登山品質。接下來利用兩篇文章來介紹南橫二星完登的過程還有沿路景色的記錄。

本活動由「山行者．登山健行學苑」所舉辦塔關山領隊：李東方東方哥），隊員14員，總共15員

05:10  高雄中正技擊館出發車輛途經台27線沿途看到十八羅漢山

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經六龜新發大橋

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06:40  寶來會師，等待高雄與屏東出發的車輛到達後，隊員相見歡休息半小時後繼續驅車往南橫前進，不久後進入桃源區境內

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08:45  往南橫沿途如廁，在此有一處展望點梅山口到天池的路段岩石種類以變質岩中的板岩、變質砂岩為主，沿公路東行約136K處為檜谷斷層、144K可見到岩層被擠壓所產生的皺褶，而高雄與台東交界處的大關山隧道是有大關山斷層經過。

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09:20  車輛抵達塔關山登山口，位於台20線臨105便道33.5K處

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全體隊員在登山口前合影一張

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起登前與高聳挺拔的台灣雲杉合影一張此為台灣特有種，為常綠大喬木，幹皮灰褐色且不規則龜裂，樹冠約呈三角形，主幹通直圓滿，高大參天，喜好背陽陰濕且土壤層較深厚肥沃的坡面。主要分布於2100~3200公尺山區，在分類上屬松科的雲杉屬，該屬植物全世界約有40種。台灣雲杉是唯一向南跨越北回歸線的樹種，在植物地理學上有其特殊意義。

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拾階而上

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轉為樹根土徑

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中空的樹幹

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09:39  與高聳的鐵杉合影

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不久後又見到一棵形體特殊的鐵杉

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周遭的林相令人賞心悅目

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我們有如走在大片的原始叢林，步道兩側的植被列隊歡迎我們的到來

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09:50大關山駐在所遺址此處也曾是布農族勇士襲擊日本警察的戰場。1910~1915年，日本駐台總督佐久間佐馬太執行五年理番計畫延續至1932年9月，布農族玉穗社由拉荷．阿雷率領約300名勇士，盤據當天天險山區與日警對抗，結合附近拉馬達星星、塔魯木領軍的部眾及台東坑頭社，聯手進攻大關山駐在所，殺死多名警備員，史稱「大關山事件」。日軍屢受突擊後，便著手開鑿中央山脈的三條越嶺道路，讓駐警可以呼應支援，並動用大砲、飛機轟炸玉穗社，雙方才停止對抗。

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塔關山步道0.5K

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循著山徑慢慢地走，東方哥沿途解釋自然與人文歷史

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沿路的鐵杉林很漂亮，走著走著還是有感覺到些許的寒意

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休憩平台，隊員在這裡小休一下

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10:36  塔關山步道1.0K

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之字形的爬升，沿路都會停下來休息，喜歡沉浸在這片山林的時光

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不久後抵達一處展望點，沒有任何的雲霧，每座山頭都能夠清晰可見

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眺望下方的中之關、長青祠等景色

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沿路都會停下來拍照，記錄當下最美的景色

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11:20  後方是層巒疊嶂的百岳景色

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11:25  塔關山步道1.5K處

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11:28  抵達架設網子的路段，隊員在這裡休息一會兒

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休息約10分鐘後再繼續啟登

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坡度愈來愈陡峭，喘息聲此起彼落，距離山頂到底還有多遠呢？

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12:00

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12:07  塔關山步道2.0K處沿路看到愈來愈多隊員下山囉～

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塔關山就快到了

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12:13  塔關山，海拔3222公尺，有一顆三等三角點No.7535，百岳排行72nd，這也是我的第14座百岳塔關山位在中央山脈南段主脊「南台首岳」關山東北側約4公里處，山勢峭拔，坡度陡急，側有斷崖岩壁，故選為七峭之一

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周遭百岳、中級山的景色都能清晰可見

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當天出大景，使得山頂上人潮眾多，但沒有想像中那麼擁擠

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全體隊員於塔關山基點前團照

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在山頂上可以看到壯觀的關山大斷崖，但現在被雲海遮蔽囉，不過景色還是很美

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山頂上半邊都是這麼美的雲海的美景，今天來爬塔關山的人真的很幸運

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雲海的成因是由地表蒸散作用所產生的水氣，隨著氣流沿坡面上升，至高空遇冷凝結成雲，冷凝的水滴未達降雨程度卻也無法再繼續升高，不斷增加的雲團漸次堆疊聚集在山谷，就形成你我所見的雲海景觀。

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山頂前方還有一條小徑，繼續往前走可以從不同角度觀看周遭山岳

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眺望南橫公路還有天池中之關

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13:42  在山頂上待了1個半小時下山囉

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13:48  眺望天池中之關長青祠

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13:54  下山的途中看到南橫公路有如水泥巨龍般在半山腰穿梭著

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14:26  藍田白雲相映下的鐵杉林

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霧氣上來了，美景總是稍縱即逝

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我們不疾不徐的緩步的下山

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下山的沿途仍然繼續欣賞周遭的林相

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看到階梯步道，表示距離登山口不遠了

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完登塔關山，在登山口合影一張

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以下為關山嶺山登山記錄關山嶺山領隊：胡雲（Lisa），隊員7員，總共8員關山嶺山位於南橫三星屬於中央山脈中段之末，在玉山國家公園範圍內。登山口位於南橫公路上，是南橫三星中最容易攀登的山峰，其登山口位於位於南橫公路上大關山隧道旁。

05:10  高雄技擊館出發08:53  經大關山隧道此隧道全長615公尺，是南橫公路東西端的分界，隧道內終年陰濕晦暗、滴水不斷；隧道東西兩端分別在向陽面與背陽面，氣象迥異。隧道東口季風挾帶水氣，隨地勢抬升，將雲往大關山隧道上方的風口地形推擠，常形成雲海與雲瀑；隧道西口地形則受到山壁圍繞，風勢小、水氣也較少。

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穿過隧道景色豁然開朗，即抵達埡口，已經有看到許多車輛停在公路周遭了，此處為台20線臨105便道37K處

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南橫公路制高點埡口合影

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地上有一顆公路總局的所設立的控制點

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大關山隧道口合影

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關山嶺山登山口，準備起登此山為南橫三星之最容易登頂的百岳，全程約1.5公里，單程爬升約450公尺，相較於庫哈諾辛山、關山嶺山難度還要輕鬆多了，接著就循著山徑慢慢往上囉

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關山嶺山的隊員們，Let's Go！

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回頭俯瞰下方的埡口停車場

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上關山嶺山還有另一條路徑，但那個路段好像地形較為陡峭，具有挑戰

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之字形路段後開始真正的爬升

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09:50  接著攀爬近90度的峭壁石岩，此路段只能一人上下，人多的時候需要等候

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換我上場表演攀岩

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上去石壁後再一段爬升

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10:05  關山嶺山步道0.5K遠方就是我們今天的目標－關山嶺山了

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岔路口往回看，不知道這是什麼山

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因為沿途爬升沒有很多，走起來還蠻輕鬆

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高聳的鐵杉d987412c3ef96406a9b6a2694e5fb365.jpg

10:18  沿路都能夠見到形體奇特的樹木

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10:24  又經過一段拉繩路段，也是只能夠一個人上下

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不久後轉為階梯步道

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10:35  階梯結束後再繼續攀繩

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不久後進入林蔭路段，展望愈來愈清晰，似乎位於大關山隧道的另一頭天氣非常好，與東半邊根本就是兩個不同世界呢。

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10:47  此路段說簡單不簡單，對於一般山友而言應該會是一個大挑戰

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由後面隊員為我特寫攀繩的英姿

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行走在峻峭而視野開闊的稜線上，可以看到庫哈諾辛山、南橫公路，以及周遭中級山的景色

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10:54  登頂前稜線路段視野極為遼闊，天氣好的話周遭高山景色盡收眼底

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陸續遇到很多下山的山友，他們應該是趕場去塔關山了

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步道兩側夾道而行的箭竹草叢

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11:03  關山嶺山近在咫尺囉，山頂就在前方了

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關山嶺山，海拔3176公尺，二等三角點No.1683，台灣百岳排名77th，南橫三星排行老二，第15座百岳入袋囉~

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難得的藍天白雲的好天氣，隊員在基點前彈跳，玩得不亦樂乎

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全體隊員於關山嶺山基點前合影

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今天一位山友大哥生日，領隊貼心的帶蛋糕上來幫大哥慶生，唱生日快樂歌

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山頂旁有一處絕佳展望，雖然東半邊白牆，但西半邊天氣晴朗，還是有大景可以看

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蜿蜒的南橫公路穿梭在半山腰，極為壯觀

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我們在山頂待了一個多小時後才慢慢地下山，不疾不徐的爬山正是我喜歡的感覺

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姊妹們看過來

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沿路現在都不太遇到什麼山友，少了人群吵雜聲，多了大自然與我們對話的聲響

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12:57  關山嶺山1K(回程)

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繼續的攀繩往下，下山比上山似乎還要更費力點

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今天雲霧繚繞，景色沒有像大景那麼美，但別有一番風情

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13:10  回到關山嶺山0.5K處的岔路口，還有一點時間可以去一處秘境

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往下山的途中有一個岔路口，此段路的前身聽說是關山越嶺道的一部分，不過此段路已經荒廢，長滿雜草，只能走一段約300公尺後就折返囉

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出草叢後，山徑變得比較明顯，是條優美的歷史古道

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在這裡可以拍幾張意境照

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古道往山谷拍過去的景色

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Lisa自古道入口往古道拍過去，與周遭景色融合，很有意境

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走完後再鑽著濕答答的草叢回到關山嶺山山徑繼續下山

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13:33  以往人潮眾多的關山嶺山，今天似乎沒有看到很多人群

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13:38  回程經近90度的石壁上下，加上下過雨很濕滑，考驗著山友的踩點技巧與臂力

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由於剛剛有下過小雨，山徑變得很濕滑，尤其是下山的時候需要放慢腳步

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霧氣愈來愈濃厚，感覺又快要下雨了

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濃霧中看到下方停車場囉！小心翼翼地循著山徑下到登山口

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14:12  關山嶺山順利完登

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徒步往停車處前進，經高雄市桃源區與台東縣海端鄉的交界

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在南橫途中公廁休息後一路回到高雄

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車輛回程行經美濃888，我們在這裡吃晚餐

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美味佳餚讓我們忍不住大快朵頤囉～

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19:10  回到高雄技擊館，各自賦歸

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