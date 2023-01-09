說走就走！高雄鼓山「柴山阿朗壹山海徑」 必知4大特別之處

高雄 | 鼓山《柴山阿朗壹》行旅記

◾區域：高雄市鼓山區

◾地理：高雄柴山濱台灣海峽

◾起迄：高雄駁二➡️西子灣➡️海蝕洞

◾旅程敘述：捷運站下車後改騎乘Youbike，沿著駁二碼頭前行，相當暢快，穿越中山大學隧道後

即將單車停妥Ubike站，遂改以步行方式前往柴阿，為不走馬路 (馬路總少了健行感) ，故藉以中山大學後山步道前行，少人安靜且視野良好 (下圖：中山大後山步道望西子灣)

（下圖：中山大後山步道望高雄港）

於近柴阿入口時即下切，過馬路後可直接銜至柴阿秘境，至於柴山阿朗壹濱海徑，個人覺是不用太過擔心潮汐問題，畢竟沿途皆有高繞道，倘有疑慮，高繞即可，千萬別硬與海駁鬥，不然一旦漲潮，右門聳岩，左門大浪，必左右難為。個人覺此步道特別需注意的是氣候，要挑個好天氣外（好拍照），更要挑冬天再來，不然肯定如劍龍稜一般，會高溫鐵板燒，爆熱，走至終點海蝕洞後

可再上接馬路搭99號公車回市區，或如我們用走馬路的方式，邊看夕陽邊回程亦是不賴

◾柴阿行旅記：健行的過程猶如冥想尤其沿著海的散步伴著藍天、聽著浪聲且是療癒、且是自在

話說台灣四面環海，高雄柴山阿朗壹有何特別之處呢？首先是它因臨高雄港故海外停駁的大船多大海大船，夕照交錯下是特別的詩意與浪漫

第二是它可以說走就走，個人覺屏東正牌阿朗壹又或國家公園之類的需得預先申請才得進入，實在是大擾慢活健行之自在閑情，需要排隊的話，怎稱的上健行？健行就是必須帶著一種隨性，當然必有人高舉保育大旗，但個人仍是覺申請制對大自然的親近仍是某種程度的剝奪

第三是它的氣候，其實論台灣的海景蘇花濱海雖巨景，但較缺親和力，東北角就為之一，絕了！既壯美亦好親近，但東北角宜蘭夏過熱，冬過雨故較難有穩定的氣候，相對於高雄柴阿言高雄柴阿一，入冬後即全面穩定可以放心前來，最主要高鐵又方便使可即性與親和度兼具

第四是高雄柴阿本身的地形，除柴山石灰岩直接臨海增其景觀上的壯闊度外，但途中亦不時有小沙灘海灣之柔，話說東南亞小島去過不少，但仍覺高雄柴阿有其島嶼陽光之美

此行，乃是高雄柴阿之全程一路走至終點海蝕洞，話下其句點言此不得不提，此路徑之敗筆一是最終段滿滿的消波塊，心感台灣政府扼殺海洋文化之不遺餘力，二是此濱海因軍事管制無法續往前，但此仍要有所感謝，若非此段柴阿解除軍管就無法親近此尚未開發之秘境

最後想推薦下兩處，一是柴阿途中的廢棄軍事堡壘，由堡內自槍口外望有種遺世獨立之感

另一是柴山部落，完成高雄柴山阿朗壹後可至柴山部落的海岸咖啡、賞夕陽，視野除已一絕外，其內餐點好吃便宜CP值高，可為此行畫下完美句點

◾山行路徑軌跡 | GPX（如左連結）

◾山行路徑影片 | Video （如左連結）