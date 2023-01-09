快訊

不是超商！台灣路上「1種店」到處都是 網友自豪：贏日本了

中重症今增114例！40多歲女確診當晚病況惡化過世

直播／今新增本土確診16,902例、境外416例 40人病歿

說走就走！高雄鼓山「柴山阿朗壹山海徑」 必知4大特別之處

健行筆記／ 健行筆記James Z

高雄 | 鼓山《柴山阿朗壹》行旅記

◾區域：高雄市鼓山區

◾地理：高雄柴山濱台灣海峽

◾起迄：高雄駁二➡️西子灣➡️海蝕洞

◾旅程敘述：捷運站下車後改騎乘Youbike，沿著駁二碼頭前行，相當暢快，穿越中山大學隧道後

7a4d5af00d57e0de3b3307b9c515f008.jpg

即將單車停妥Ubike站，遂改以步行方式前往柴阿，為不走馬路 (馬路總少了健行感) ，故藉以中山大學後山步道前行，少人安靜且視野良好 (下圖：中山大後山步道望西子灣)

8f448471870c6bb2ee60c9f81ff3f3f2.jpg

（下圖：中山大後山步道望高雄港）

35c2859fe193aece86edd7680a9e58ec.jpg

於近柴阿入口時即下切，過馬路後可直接銜至柴阿秘境，至於柴山阿朗壹濱海徑，個人覺是不用太過擔心潮汐問題，畢竟沿途皆有高繞道，倘有疑慮，高繞即可，千萬別硬與海駁鬥，不然一旦漲潮，右門聳岩，左門大浪，必左右難為。個人覺此步道特別需注意的是氣候，要挑個好天氣外（好拍照），更要挑冬天再來，不然肯定如劍龍稜一般，會高溫鐵板燒，爆熱，走至終點海蝕洞後

ba76304e7fab114c75fef291bc282cc3.jpg

fb92513f93613c51e57483508a74ebea.jpg

可再上接馬路搭99號公車回市區，或如我們用走馬路的方式，邊看夕陽邊回程亦是不賴

863acdda340a64eb0e198a58c9da5bef.jpg

2b1a3b74a9da12d64d65f88a1c1d0f85.jpg

◾柴阿行旅記：健行的過程猶如冥想尤其沿著海的散步伴著藍天、聽著浪聲且是療癒、且是自在

9bac1dcc3fe68d62768c6e2f0ddab0ca.jpg

2fa3846138bc1c5cb514604abef18c62.jpg

0c28a3fbee4e302cc4da1bb028756603.jpg

話說台灣四面環海，高雄柴山阿朗壹有何特別之處呢？首先是它因臨高雄港故海外停駁的大船多大海大船，夕照交錯下是特別的詩意與浪漫

c3f42944e5479c5f846de93b03b3103e.jpg

ac50c603d2eb8f9d650730175a274230.jpg

第二是它可以說走就走，個人覺屏東正牌阿朗壹又或國家公園之類的需得預先申請才得進入，實在是大擾慢活健行之自在閑情，需要排隊的話，怎稱的上健行？健行就是必須帶著一種隨性，當然必有人高舉保育大旗，但個人仍是覺申請制對大自然的親近仍是某種程度的剝奪

881ffd2047d4c20ec66e3759c47587d0.jpg

b321a88d501802b8f6c88cc27c69cd0f.jpg

b0e12fd24c950ca3389277c3b4e63d82.jpg

第三是它的氣候，其實論台灣的海景蘇花濱海雖巨景，但較缺親和力，東北角就為之一，絕了！既壯美亦好親近，但東北角宜蘭夏過熱，冬過雨故較難有穩定的氣候，相對於高雄柴阿言高雄柴阿一，入冬後即全面穩定可以放心前來，最主要高鐵又方便使可即性與親和度兼具

89e301916a30f6b8d5c586906de06d48.jpg

87dd3e653cad005b543dba7f31d3135d.jpg

5688b6aa1c20a8d3e95a34cc0457b0eb.jpg

bd211ea9818917983a54cf793b75191c.jpg

第四是高雄柴阿本身的地形，除柴山石灰岩直接臨海增其景觀上的壯闊度外，但途中亦不時有小沙灘海灣之柔，話說東南亞小島去過不少，但仍覺高雄柴阿有其島嶼陽光之美

7c50ac94d796af28d103753fdec2e6f3.jpg

310730fce70098b76ccf92b44242c719.jpg

39b8c8b46626a6ddb91905f474f34b27.jpg

4c9bd1532b30f0dc298ea9c26b9ecccd.jpg

此行，乃是高雄柴阿之全程一路走至終點海蝕洞，話下其句點言此不得不提，此路徑之敗筆一是最終段滿滿的消波塊，心感台灣政府扼殺海洋文化之不遺餘力，二是此濱海因軍事管制無法續往前，但此仍要有所感謝，若非此段柴阿解除軍管就無法親近此尚未開發之秘境

d5adb43ae09a8449c595fca48f6179e1.jpg

12b8556f0c97b353a9eaed4460d0f690.jpg

最後想推薦下兩處，一是柴阿途中的廢棄軍事堡壘，由堡內自槍口外望有種遺世獨立之感

d3703a09d75bf1725f5013af6f2c1ed7.jpg

7126bf8f54c4a30c61f1927c4afba6ac.jpg

facd48c3e33a30372b7ef17344db8c0f.jpg

30e51ef9f9f61c2643a72351c07611f7.jpg

另一是柴山部落，完成高雄柴山阿朗壹後可至柴山部落的海岸咖啡、賞夕陽，視野除已一絕外，其內餐點好吃便宜CP值高，可為此行畫下完美句點

61b1abd63fd6c9caa64a1dc3afba7858.jpg

42ca2ad84505fd6fd6b37dd0f418ded6.jpg

24eaeb241b3b2070205e9dcc701d3345.jpg

c10a79498f00cd13f63f7f00aec9995f.jpg

山行路徑軌跡 | GPX（如左連結）

山行路徑影片 | Video （如左連結）

步道 秘境 國家公園

延伸閱讀

高齡者交通事故頻仍 高市議員：停發駕照輔小黃代步

高雄13家公托中心聯合開幕 明年起增加432托育名額

屁孩仿柬埔寨押人拘禁 警方攻堅發現少年涉案

高雄7旬老翁疑似駕車失控 翻落1米寬水溝幸僅擦傷

相關新聞

說走就走！高雄鼓山「柴山阿朗壹山海徑」 必知4大特別之處

高雄 | 鼓山《柴山阿朗壹》行旅記 ◾區域：高雄市鼓山區 ◾地理：高雄柴山濱台灣海峽 ◾起迄：高雄駁二➡️西子灣➡️海蝕洞 ◾旅程敘述：捷運站下車後改騎乘Youbike，沿著駁二碼頭前行，相當

震撼的美感體驗！翻山越嶺一窺「八大秀」情緣　開帳門就能欣賞玉山群峰

⬆️ 紮營在秀姑坪，打開帳門就可以欣賞玉山群峰 ⬆️ 紮營在秀姑坪，東北方是秀姑巒山 ⬆️ 紮營在秀姑坪，東南方是大水窟山北峰、大水窟山 秀姑坪正好處在秀姑巒山與大水窟山中間鞍部，被

尋找快樂！山海壯闊的「鼻頭角步道」 完成任務身心清明又開闊

2022/12/21 週三《山海壯闊的鼻頭角步道》 【南山神壽任務】行程：鼻頭角風景區停車場→藍姑娘廟→鼻頭路→燈塔小舖→鼻頭國小→鼻頭角步道→海天亭→望月坡→聽濤Cafe→「鼻頭角燈臺所用地」石碑

細品高山群峰帶來的悸動！入住環山部落哇哈妮民宿 池有山暢覽壯闊聖稜線大景

自今年四月於合歡北峰驚嘆奇萊群峰壯闊之美，終於有機會再親臨另一座百岳，細細品味高山群峰帶給內心澎湃不已的悸動~ 不常爬山的女友自從偶然看過池有名樹照片，就時常心心念念說這樹前世定跟她有不解之緣，她一定

誰說南港無聊？落羽松林、雙心石滬、浪漫古道後花園統統有，這才是真正鮮少人知的秘境

今日行程：福山街2巷3弄賞楓紅＞研究院路四段＞麗山農民廣場＞雙心石滬＞麗山橋口步道＞南港山鞍部＞北興宮步道＞成福路269巷（北興宮）麗山農民廣場，位於南港區後山，在日治時代曾是教育學童的書院，亦短暫成

百岳完登全記錄！避開熱門時段 享受「南橫二星」大景

南橫三星是南橫公路附近海拔超過三千公尺以上的百岳名山，分別為關山嶺山(H3176)、塔關山(H3222)及庫哈諾辛山(H3115)，是很多山友想要完成的口袋名單，每一座山都有它景色，還有不同的難度，今

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。