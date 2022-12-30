快訊

OPEN將你要去哪！7-ELEVEN趁熱推「飛翔紀念版」icash、小抱枕

晴光商圈掃街 吳怡農妻顏采薇首現身陪同　

中國暫停進口台灣食品是烏龍一場？醫師批政府甩鍋混淆視聽

整座山像灑滿白糖霜！ 遇見初雪、霧淞的「山車廣山」 無意間闖進美麗銀白世界

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

7a4bdc6ed016250881ae7a501ee87f39.jpg人生若只如初見不經意間 2022 D1218 山車廣山 遇見初雪 霧淞不一樣的山車廣山

我喜歡的歌 : Colbie Caillat - Christmas In The Sand

https://www.youtube.com/watch?v=YnvzsZCJjZ0

e185dd60a0da877d08150d91c5592a5b.jpg

c316debfd9df2e7fbcc8d25070bc5397.jpg

共 14.71 公里 / 10 小時 23 分鐘高度上升 1329 公尺 / 高度下降 1336 公尺 / 最高海拔 1439 公尺

9ac98e0a5b7e9863c093a745da58ddc6.jpg

包山就是爽 整座山都是我的白糖舞台甜甜的、白白粉粉、鬆鬆綿綿的

38b8d9a95a729a41cd7b881c698f8d82.jpg

提前過了 2022 的聖誕節 ， 期盼著「一切安好」

076a9d0ed418e8f58150aef5c39cc010.jpg

急凍寒流 ，凍未條 ，你追雪了嗎 ??

39a26537a70492bad6f08a030e0f4092.jpg

老靈魂， 珍惜老朋友

32b5bdcdc8dc37e8b527628077a44da1.jpg

2b48ae83ae9b4a4b419ad0f44d0fd981.jpg

不一樣的 山車廣山山車廣山 ， 海拔 950m，山字森林三角點

1b6222c7a32010f99caa3a358638d4ff.jpg

這一波寒流 ， 你去哪裡追雪呢

74d087c3d4bbae72e311471f9b4f98fd.jpg

北插天山、逐鹿山 、卡保山 、太平山、 還是 合歡山

ab2e758637d516a90af1c60ac65785ff.jpg

我們在山車廣山 包了滿山的清悠與自在

a0db1c89aea3c34a2847cf7495e47a79.jpg 就是不想人擠人，雪不多 ，沒關係我愛怎拍就怎拍，包場就是開心，就是爽

34c7092220e6fed87200266052cf7182.jpg

迎接入冬首波寒流 ，大家都在關注 : 究竟要去哪裡追雪追霧淞呢，眾所矚目，要賭那裏呢

ba62be42acb44abcc15728fed2dd9ab9.jpg

蠢蠢欲動， 氣象預報雪線落在北部2000公尺以上，那裏追雪追霧淞呢， 烏來山區幾個追雪的地方，肯定塞車又塞人 就來去走 山車廣山 ，有雪賞雪 ，沒霧淞就爬山

08854fe835865c23643b18a22b5362cf.jpg

海拔大約 1100 公尺開始灑糖霜 ，樹葉好像灑上糖粉一樣，讓人很興奮

9ff471a582dc0f32b3998e4a93a3ff3b.jpg

雪薄薄ㄧ層而已，烏來山區 ，溼度夠，但是沒有風 就算很冷很濕，霧淞不會多 ，爬上稜線，迎風面 ，樹梢上結了薄薄的冰晶，還是很開心

86f664a759ddbcd0ea7bd98c8aa64690.jpg

11-27 才爬過 : 山車廣山-福巴越嶺道https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=25499

2022 D1127 山車廣山-檜山-福巴越嶺道-大羅蘭溪吊橋

441d83177beaac7880223232ea0cb3bd.jpg

插天山保留區範圍 : 插天山系屬於雪山山脈北段最高稜脊。以拉拉山為中心，周圍有夫婦山、檜山、南北插天山和卡保山等。地形在北段的部份呈東北走向，南段則呈東南走向，高度則從300～2129公尺。且因為此地為 大漢溪 及新店溪的上游南勢溪等上游溪流經過，這些屬於地質上幼年期的溪流，對地表的下蝕及搬運作用特強，造成這裏許多壯麗河谷和瀑布地理景觀

7ecbe175493baacdc03cb562e94d7679.jpg

山車廣山 : 不屬 插天山自然保留區

a03398d185c88e0fa8e7f4f88c73500a.jpg

海拔大約 1100 公尺， 一粒粒的雪花，像灑了鹽一般，超 cute， 看似很好吃

f39323f3988347fe505c7930c9a72b39.jpg

下過雨很濕滑，我們走來回，去程陡上 ， 回程陡下 ， 社長一直都很強，一路勇往直前，我 ，還是很弱，哎呦 ~ 追得好累啊 !

bdc6ff24ad8da9f924fe420945bc0253.jpg

寒流壟罩，寒風刺骨絲毫不減興致 ，

9a6059e7d9a19ae7dde353ab0c4b607e.jpg

雖然不多 ，有看到白雪和霧淞就很開心 ， 謝謝社長下一波寒流 ，要去哪裡呢

ef2fd234203067e791c685ea967f3cba.jpg

沒沾糖霜的草莓 XDD

e33dfe9600567863ab4734d029fb1118.jpg

某人說 : 天氣再冷也要爬山then, 有人回 : 孩子-你是傻了啊？趕緊回家吧

a782f06d3107ffe802894e1997887bb9.jpg

4eca6e3c9cc91b7661ef05d6a5f63fd0.jpg

一葉羊耳蒜 不畏風寒 ，依舊開花其幼葉的葉片會彼此輕輕的對摺，所以又稱為「摺疊羊耳蒜」假球莖卵形，上生一葉，故名一葉羊耳蒜。小型的著生蘭，喜歡生長於中海拔山區樹幹或潮濕岩壁上，屬於低位著生，植株附生在約離地一公尺左右的石壁

0fb97b1b7e97ec4b78e34852a5a2abfe.jpg

冰凍香菇

a54e9586e892f496324898fecdc67b04.jpg

超爆笑 ! 明明原路走來回下山居然沒經過 1288 峰 ，是走到哪裡去啊

a4a5af474013e3cc88d5e0b16c015012.jpg

山車廣山 雖不是熱門的山 ，路跡清晰、僅一小段窄稜拉繩，安全沒有危險路線，蠻陡的從台北出發 ，車程不算遠，邊走邊玩，也走了 10 個半小時，沒摸黑

07d0cabe84c929e4138d14258a1c51ee.jpg

d0537e0ff0ee7be084a0a80638f7208e.jpg

e77b112894ffebdc88386cc533705f4d.jpg

cbad253fcf0ca1f8cee75fcc3ba3e769.jpg

36ef95830a7cd61bad06e4003a1eb761.jpg

cc34ecb77238d9b6afb27b2628694622.jpg

8c72571ec6b6a0d39b0a2d33370d1d87.jpg

11acad16ac8bdb790a94caae3b7a2192.jpg

bd2ba15328d5357f7d237a4fa4af0135.jpg

8df3f758f3bae2edfdfb9cef5ad5a807.jpg

e2f74fd48f602c366e7a5b72d0eba638.jpg

fa0aa5e6a06f9b32d68e1b867f33a007.jpg

4bcf3f0991214cb76b8c7f979df5d5f8.jpg

4240d219b13e42e8be404714a83f290d.jpg

04cc09c2132cf939167d094c92240f03.jpg

679e2bd8071422e2b7a8d6d5948772aa.jpg

b40cff7b17f948bc54dea50555c07109.jpg

c22f6481f9f63cc0ec4472c6368a8c05.jpg

e233ca646527d8e24ae2ddc0510f6289.jpg

fdcbb49a52997b2bd25fd9b409218903.jpg

b612b5bce9016731489902b831f9e7f7.jpg

962ace1cf3faf68f73d0af934a7031ca.jpg

9e868efacec8cafca74d03a3d762b665.jpg

6789f35acbce8ebd3bb392a28631c3f3.jpg

18d81b68aea1cbc20e4fcd3a6e7674df.jpg

91e1631f8f5402f369e614e18f6b5ac3.jpg

3c399dcdcc89cfa949c0f1c1918a994d.jpg

c5a414c6d6090681dc9aef11fd6bfd7e.jpg

605e37a6ccf16ee056cd07931fcfe63b.jpg

04adef5b356e3d421f8f4318f34bdfdd.jpg

db47cf18f366453b83c28ec4996f68be.jpg

dfd69b23a3eef7d98b31c354bb0210de.jpg

318e752fb9e0125b5ac65d086e033a46.jpg

ed35a9e9ab1a5e2a3ae2b1463f8c8397.jpg

8800e355b8a1f35e94ec2cbed6eec77c.jpg

141f6f61fc9704ded1f28b72d9ea9fcc.jpg

77da08b50497965d3bb2c0d579ebde15.jpg

b6d00949c75130bbbc87bf9d9cba275d.jpg

a33c7bb234647a1747e181e5fcbc4971.jpg

81ce612c1b4137b85f9b486ed20043aa.jpg

寒天吃冰棒 冷吱吱

d82519de4ad1f515f9967d533709702f.jpg

ea8e7f1c28022b88af8b526fafbe8c06.jpg

3a7cd5b193bf4cdce0b0029f123b2ae8.jpg

0fd768b3659797520f22ce15b9051a7c.jpg

ec919b2f75a8e281008a30f4805418e7.jpg

0e90ae2a88763fa869c018fcd5d34e66.jpg

47a1cdf57bf9f73241cc294e23595c00.jpg

36169a9cf23edb8e50e9f4c5c7b1c6d5.jpg

c497c353affd9d9f8116f04cc27bf4f4.jpg

137ac97e539e6e2aeaf25c98ea1f2160.jpg

c7e0a1c2047ee7b9910a1f0270c53c36.jpg

bc7af234bdbfbffd816c2831fe1c01a8.jpg

b937d393680520f92a21d35ea01a8f5b.jpg

人生若只如初見，何事秋風悲畫扇如果生命可以倒帶， 如果可以回到從前想回去甚麼時候呢 !!

聖誕節 吊橋 合歡山

延伸閱讀

寒流影響週末10度以下 28日後水氣多跨年恐有雨

30多歲男子寒流猝死！醫：他無三高病史，這壞習慣害他致命

抱串流平台躲寒流 耶誕片單滿足漫威、星戰迷

寒流發威氣溫驟降 新北新莊驚傳1遊民猝死菜園排除他殺

相關新聞

整座山像灑滿白糖霜！ 遇見初雪、霧淞的「山車廣山」 無意間闖進美麗銀白世界

人生若只如初見不經意間 2022 D1218 山車廣山 遇見初雪 霧淞不一樣的山車廣山我喜歡的歌 : Colbie Caillat - Christmas In The Sandhttps://www

最美的場景！「馬拉邦山」尋找楓紅時刻，輕鬆踩點小百岳

刻意平日前往，想不到還是有許多山友，珠湖的停車場，早已被停滿，還好我習慣停遠一點，多走幾分鐘路當運動。 在起登前，自然會被一座很像百岳大霸尖山的「細道邦山」給吸引，回來做了點功課，難度不大，只是

心驚膽跳！走訪軟埤坑天梯步道 原以為只是簡單行程 卻遇到「這事」嚇慘

Google 導航東勢軟勢坑玉清宮天公廟即可到達，旁邊大型停車場有公廁可使用。 步道入口從遊客中心右邊進去 石來運轉石 天梯步道入口 這邊蠻多叉路的

沒有三兩三、別上插天山！照走官方新路線，感受蕭瑟凄涼之美

沒有三兩三，別上插天山!!這是三年多前剛開始爬山的時候，在猴山岳行程一位資深山友警告我們的，我們很乖很聽話，覺得自己能力不足，就一直沒有安排走北插..??直到前幾週有朋友分享北插山毛櫸，才想起竟把這路

沿途風景太美麗！南投奇萊三天兩夜　草原夕陽+日出雲海「金色奇萊」美得讓人說不出話

終於盼來出發奇萊主北的日子！此趟行程對我們而言是前所未有的挑戰，雖然有申請到稜線山屋，但後來決定背帳篷且三天全自煮。無論是行程規劃、食材分配、體能評估以及氣候因素都是我們重要的考量。 此次氣象參考

為了「八大秀」！ 挑戰飽覽大景的高CP值健行路線 費盡洪荒之力

⬆️ 以上圖片取材自上河文化 ⬆️ 圓峰山屋往玉山南峰稜線上眺望八大秀 ⬆️ 玉山東峰頂上眺望大秀 ⬆️ 三叉山頂上眺望八大秀 ⬆️ 西巒大山頂上眺望八大秀「八大秀」是八通關山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。