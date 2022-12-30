整座山像灑滿白糖霜！ 遇見初雪、霧淞的「山車廣山」 無意間闖進美麗銀白世界

人生若只如初見不經意間 2022 D1218 山車廣山 遇見初雪 霧淞不一樣的山車廣山

我喜歡的歌 : Colbie Caillat - Christmas In The Sand

共 14.71 公里 / 10 小時 23 分鐘高度上升 1329 公尺 / 高度下降 1336 公尺 / 最高海拔 1439 公尺

包山就是爽 整座山都是我的白糖舞台甜甜的、白白粉粉、鬆鬆綿綿的

提前過了 2022 的聖誕節 ， 期盼著「一切安好」

急凍寒流 ，凍未條 ，你追雪了嗎 ??

老靈魂， 珍惜老朋友

這一波寒流 ， 你去哪裡追雪呢

北插天山、逐鹿山 、卡保山 、太平山、 還是 合歡山呢

我們在山車廣山 包了滿山的清悠與自在

就是不想人擠人，雪不多 ，沒關係我愛怎拍就怎拍，包場就是開心，就是爽

迎接入冬首波寒流 ，大家都在關注 : 究竟要去哪裡追雪追霧淞呢，眾所矚目，要賭那裏呢

蠢蠢欲動， 氣象預報雪線落在北部2000公尺以上，那裏追雪追霧淞呢， 烏來山區幾個追雪的地方，肯定塞車又塞人 就來去走 山車廣山 ，有雪賞雪 ，沒霧淞就爬山

海拔大約 1100 公尺開始灑糖霜 ，樹葉好像灑上糖粉一樣，讓人很興奮

雪薄薄ㄧ層而已，烏來山區 ，溼度夠，但是沒有風 就算很冷很濕，霧淞不會多 ，爬上稜線，迎風面 ，樹梢上結了薄薄的冰晶，還是很開心

11-27 才爬過 : 山車廣山-福巴越嶺道https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=25499

2022 D1127 山車廣山-檜山-福巴越嶺道-大羅蘭溪吊橋

插天山保留區範圍 : 插天山系屬於雪山山脈北段最高稜脊。以拉拉山為中心，周圍有夫婦山、檜山、南北插天山和卡保山等。地形在北段的部份呈東北走向，南段則呈東南走向，高度則從300～2129公尺。且因為此地為 大漢溪 及新店溪的上游南勢溪等上游溪流經過，這些屬於地質上幼年期的溪流，對地表的下蝕及搬運作用特強，造成這裏許多壯麗河谷和瀑布地理景觀

山車廣山 : 不屬 插天山自然保留區

海拔大約 1100 公尺， 一粒粒的雪花，像灑了鹽一般，超 cute， 看似很好吃

下過雨很濕滑，我們走來回，去程陡上 ， 回程陡下 ， 社長一直都很強，一路勇往直前，我 ，還是很弱，哎呦 ~ 追得好累啊 !

寒流壟罩，寒風刺骨絲毫不減興致 ，

雖然不多 ，有看到白雪和霧淞就很開心 ， 謝謝社長下一波寒流 ，要去哪裡呢

沒沾糖霜的草莓 XDD

某人說 : 「天氣再冷也要爬山」then, 有人回 : 「孩子-你是傻了啊？趕緊回家吧」

一葉羊耳蒜 不畏風寒 ，依舊開花其幼葉的葉片會彼此輕輕的對摺，所以又稱為「摺疊羊耳蒜」假球莖卵形，上生一葉，故名一葉羊耳蒜。小型的著生蘭，喜歡生長於中海拔山區樹幹或潮濕岩壁上，屬於低位著生，植株附生在約離地一公尺左右的石壁

冰凍香菇

超爆笑 ! 明明原路走來回下山居然沒經過 1288 峰 ，是走到哪裡去啊

山車廣山 雖不是熱門的山 ，路跡清晰、僅一小段窄稜拉繩，安全沒有危險路線，蠻陡的從台北出發 ，車程不算遠，邊走邊玩，也走了 10 個半小時，沒摸黑

寒天吃冰棒 冷吱吱

人生若只如初見，何事秋風悲畫扇如果生命可以倒帶， 如果可以回到從前想回去甚麼時候呢 !!