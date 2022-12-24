為了「八大秀」！ 挑戰飽覽大景的高CP值健行路線 費盡洪荒之力

⬆️ 以上圖片取材自上河文化

⬆️ 圓峰山屋往玉山南峰稜線上眺望八大秀

⬆️ 玉山東峰頂上眺望大秀

⬆️ 三叉山頂上眺望八大秀

⬆️ 西巒大山頂上眺望八大秀「八大秀」是八通關山、大水窟山、秀姑巒山三座百岳的簡稱。範圍從⽟⼭⼭脈橫跨到中央⼭脈，由八通關古道西段東埔進入，沿著陳有蘭溪右岸前行，行經險峻的父子斷崖、磅礡的雲龍瀑布、無際的八通關大草原、秀姑坪白木林、日治時期駐在所；再登頂中央山脈第一高峰「秀姑巒山」、日治八通關越嶺道東西分界點「大水窟山」、崖多尖險「八通關山」。

八大秀行進天數不長，但各山頭視野極佳：南二段、南三段、馬博橫斷以至於新康橫斷、雪山山脈、玉山群峰皆歷歷在目；是條具有挑戰性且可以飽覽大景的高CP值健行路線。本應秋高氣爽的10月份，沒想到卻是颱風、東北季風輪番上陣；原定的縱走行程都無法成行，心情如同天氣般陰鬱。想想大仁哥的話：成行與否，端看山神願不願意接納你？！想想也許是時機未到，不能心急，先安排八大秀，誠懇地向山神問個好吧！

本次行程仍然與公裝0負重的饅頭人同行，但多了位隨行背工阿杜幫我分擔大部分的重量，實在太感恩。觀察天氣、規劃路線、確認水源、再筆記好智銓大哥分享的「輕鬆大秘方」⋯愉快地從八通關古道1.3 K處出發了！ಠ_ಠ) 疑，怎麼會從1.3 K出發？不是應該從東埔溫泉嗎？ಠ_ಠ) 嘿嘿⋯既然要輕鬆行，那當然連前面的1.3K都直接改為接駁車囉！(囧rz)有阿杜幫忙分擔重量的結果，就是自己會更貪心地帶更多東西：準備八個大橘子和八個大蘋果上山享受，自己背包又是14公斤了⋯這樣請再多協作背工，都沒辦法減輕重量啦！

⬆️ 八通關古道1.3 K，眺望玉山稜脈（右至左）東埔山、麟趾山、玉山前峰、玉山西峰

⬆️ 氣勢磅薄的雲龍瀑布

⬆️ 乙女瀑布

⬆️ 八通關古道上眺望八通關山、八通關山西峰、荖濃溪谷

‼️ 新鮮水果的重量真不是蓋的！古道雖然平緩，但從1.3 K健行到第一晚宿營的觀高坪，也要爬升1000多公尺。沿途崩塌多處，高繞橫渡不少，再加上海拔不高，走到後來滿頭大汗，熱得冒煙。到了營地，只見背包輕輕的我們累到像毛毛蟲一樣癱軟在松針上；阿杜用極快速度搭帳完成後，自告奮勇跑去幫我們取水了！

⬆️ 觀高營地欣賞馬博拉斯山夕照

⬆️ 觀高營地欣賞秀姑巒山夕照

⬆️ 觀高營地欣賞朝陽映照的玉山北峰第二天是重頭戲：從觀高營地出發，安全起見，規劃走高繞路線上八通關山，之後順行中央金礦山屋；可惜沒申請到床位，只好再往上爬升500公尺到白洋金礦山屋。阿杜說：其實舊路也不難走，時間上還可以節省兩個小時，他可以在危險崩塌處幫我們確保（我想協作們大多習慣走舊路吧！）其實，我們也帶了扁帶、sling、D環以備不時之需；加上天氣晴朗，便決定試試看。

⬆️ 八通關古道上眺望朝陽映照的郡大山

⬆️ 清晨從觀高坪出發，八通關古道上眺望朝陽映照的玉山北峰、北北峰

⬆️ 清晨從觀高坪出發，在八通關古道舊路崩壁展望郡大山（右）、鳳凰山（中）、玉山（左）

⬆️ 清晨從觀高坪出發，在八通關古道舊路崩壁展望郡大山（右）、鳳凰山（左）這段舊路總共有四處崩壁，第三、四處最不好走，最危險。放慢速度、眼神專注、小心翼翼地踩穩踏點，抓好繩子不嘻鬧，也就順順通過了。阿杜走得輕鬆，連繩子都不抓，我們鬆了一口氣，覺得沒有想像中困難。

⭕️ 有懼高症、過地形不熟練、經驗不足、天候不好的狀況下，請不要考慮舊路，走高繞才安全。

⬆️ 第一段崩壁，先拉繩下切，之後沿著山腰小心通過即可

⬆️ 第二段崩壁，原來的棧橋已被沖毀

⬆️ 第三段崩壁要先下切再向上爬，土石比較鬆散，需踩穩小心慢行

⬆️ 第四段崩壁很短，可是坡度很斜最危險，需踩穩小心慢行

⬆️ 過完崩壁續行古道不久，就扺達八通關大草原

⬆️ 中央金礦山屋在荖濃溪旁

⬆️ 中央金礦山屋依山傍水、得天獨厚，我們在此午餐大休，取荖濃溪的水泡茶，竟然撈到活跳蝦！茶足飯飽，開始辛苦的500公尺爬升。前面三分之一地形很多，岩壁濕滑不好走，鐵鏈、獨木橋樣樣來，速度緩慢；逐漸擺脫地形困擾，接著是松針之字形緩坡向上，偶爾可以在樹稍間抬頭仰望壯大的大水窟山北峰和秀姑巒山。最後三分之一是大小錯落的碎石，不好抓踩點，走起來特別累，喘得要命，似乎怎麼走都走不到⋯費盡洪荒之力，終於到了！

⬆️ 從中央金礦山屋開始的爬升，一開始需要過幾段濕滑地形和崩壁，有鐵鍊、繩子輔助（部份照片拍攝於回程）

⬆️ 從中央金礦到白洋金礦山屋沿途，林道上眺望八通關山（右）、玉山北峰、北北峰（中）

⬆️ 白洋金礦山屋前，眺望玉山群峰（左至右）玉山南峰、玉山圓峰、玉山東峰、玉山主峰

⬆️ 白洋金礦山屋前，眺望大水窟山阿杜：「快來這邊樹蔭下休息，好好喝點水吃點東西，我們再上秀姑坪紮營好了⋯這樣明天又更輕鬆一點了！」米：「可是沒水，還要背水爬130公尺耶⋯太累了！」阿杜：「沒水沒關係，我來背個12公斤上秀姑坪，絕對夠用！」（阿杜二話不說，背上他原來的重包再加十幾公斤的水，短短15分鐘就衝上秀姑坪了！）看著阿杜龐大的背影，搭配穩健的步伐，把比他早5分鐘出發的我們輕鬆刷過（心中OOXX⋯）‼️ 阿杜，你力氣太多了吧⋯

2022年11月28日07:00 八通關古道1.3 K（H1300 m）09:11 樂樂山屋（H1600 m）09:50 乙女瀑布11:35 對關駐在所午餐（H2100 m）12:20 出發15:00 觀高坪營地（H2580 m）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2022年11月29日05:40 觀高坪出發06:00 古道舊路叉路口（擇舊路）07:00 通過四段崩壁08:30八通關山登山口09:15 巴奈伊克山屋（H2855 m）10:00 中央金礦山屋午餐（H2843 m）11:00出發14:10 白洋金礦營地（H3368 m）14:40 出發15:05 秀姑坪（H3486 m）