沒有三兩三、別上插天山！照走官方新路線，感受蕭瑟凄涼之美

沒有三兩三，別上插天山!!

這是三年多前剛開始爬山的時候，在猴山岳行程一位資深山友警告我們的，我們很乖很聽話，覺得自己能力不足，就一直沒有安排走北插..??

直到前幾週有朋友分享北插山毛櫸，才想起竟把這路線遺忘了，北插天山可是北部著名中級山，我們怎可漏掉~

所以我立刻提出申請，後來雖抽籤沒中，但很快就候補上了，我想是因為山毛櫸季已經過去(超短，要看山毛櫸真不容易)，有不少中籤的人都取消了吧!!???

於是，北插天山，我們來囉~♡♡♡

*對了!前輩警告的話，用寫的出來後，發現什麼山都可以套用嘛...例如：別上陽明山、別上阿里山，我說，我們該不會被人唬了吧?????

☆路線及時程規劃：

一、走北插有滿月圓、東眼及小烏來等多條路線，我們選最輕鬆的小烏來路線。

二、原木屋遺址登頂路段，因土壤沖蝕及根系裸露嚴重，已暫停開放。目前的官方新路線與原路線相比較容易(眾山友說的)，我跟小儀6小時50分左右完成，另一隊友7.5小時完成，但建議行程至少以8~10個小時左右規劃較保險，且早點出發避免摸晚黑。

三、我們從小烏來第二登山口入，由小烏來第一登山口出，原因是這種走法登臨北插天山的路程短、爬升少，較能輕鬆登頂，且中級山常中午就起霧，早點上三角點才有展望。

四、參考路線及時間(以10小時規劃)：

0730停車場>0800小烏來第二登山口>0815赫威山>0915四岔路口>1050多崖山>1130北插天山>大休30分鐘後1200開始回程>1230多崖山>1410四岔路口>1510木屋遺址>1600赫威神木>1715小烏來第一登山口>1730停車場

☆北插天山申請：

一、北插天山位於「插天山自然保留區」，自2022年5月1日起，北插天山步道每日乘載量管制放寬至120人。請注意一定要申請許可才能進入，未經許可進入自然保留區者(或已許可，但進入非核准路線或區域者亦同)，將依文化資產保存法處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。?

二、林務局-自然保護區域進入申請系統：https://pa.forest.gov.tw/

三、限3人(含)以上隊伍。

四、行程日前60日起在「林務局自然保護區域進入申請系統」開放申請，超過承載量120人時，會在行程日前14天進行抽籤。若沒抽中自動排入候補，不像國家公園申請入園，沒抽中還要自己再重新提出申請排候補...??

五、申請系統之區域、範圍及進出入口選擇說明：

(一)區域類型：「自然保留區」。

(二)選擇區域：「插天山自然保留區–北插天山步道及其支線」。

(三)進入範圍或地點：「北插天山步道主線接CT106(登北插三角點)」+「木屋遺址線(CT105)」+「木屋遺址–四岔路口(CT105-1)」。

(四)進出入口則皆選小烏來登山口。

☆交通方式：

自駕或接駁，無大眾運輸工具。導航設定>林清美(綠色莊園有機農場)有機認證農場，停車場很大，不必擔心沒有車位，計次停車費100元。

☆登臨山頭：

赫威山：1150m，森林三角點。

多崖山：1700m，森林三角點。

北插天山：1727m，二等三角點1125/1533(兩顆三角點，全台唯一)。

☆GPX：

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1424208

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出發囉，讓我帶妳登山去~

今天天氣超好，但一大早大家還沒出門，路上沒甚麼車，從新店開1小時20分就到林清美農場。登山口這的路邊雖然都白線，但還是盡量避免造成在地農民及居民不便，建議停在停車場。

咦!!車子好少，山毛櫸季節剛過，大部分的人都取消沒來，今天從頭到尾只碰到四隊，含我們這隊大約共20位左右而已...

從停車場入口處就可以看到鐵柵欄，常時是拴住的，但沒有上鎖，自己開門再栓上即可。

過鐵柵欄到第一及第二登山口都還是產業道路。

走沒5～6分鐘就到第一登山口，不取，我們繼續往裡走。

岔路處往右上行，突然一陣狗狗狂吠，聽聲音有三隻，想說又沒住家，不會是野狗吧!!如果是野狗就危險了，還好後來發現是有人養的，且被關起來，呼~???

上圖：有看到木板圍起來嗎？狗狗就在裡面，出不來的。

從第二登山口開始進入原始山徑，設有路線解說立牌，可以最後再確認一下等會要走的路線。

先前在網路上蒐集資料的時候，就有看到很多山友都說這岔路很多，建議要下好離線地圖，避免走錯路甚至迷路。今天實際上路，確實岔路不少，但公家防迷牌、路標及各協會團體路條都很清楚並充足，可以安心上路(喂~怎麼聽起來怪怪的...??

不開玩笑，還是推廣正確登山觀念，離線地圖是登山最重要的必備項目之一，像健行筆記、綠野遊蹤等都設計得很簡易直觀，關乎性命的還是花點時間學習，不要再說學不會了，LINE比離線地圖還難，大家還不是用的挺上手的...??

嚇!!登山口進來才不到15分鐘，赫威山已經到了，但沒展望也看不出那邊有威。???

往回走1分鐘回到岔路，繼續往多崖、北插前進。

從前面幾張照片可以看到目前的路徑都還平緩好走，岔路雖多，但標示的非常清楚。

走沒多久又有岔路，這岔路是接東眼山森林遊樂區，我們跟著路線指示往多崖、北插。

來到最重要的岔路了，從停車場到這大約花了1小時20分。如果各位有先看過GPX的話，從這上了多崖、北插後，必須原路再回到這岔路，時間還夠的話，可以從木屋遺址路線經赫威神木自第一登山口出，這也是我們規劃要走的路線，但這樣走會比原路回第二登山口出多花1～2小時，所以時間不夠的話，就不要走木屋遺址線，原路回去吧。

(給個建議的時間，如果從多崖、北插回來這岔路時已經超過下午1點，請原路從第二登山口出)

後面的山徑終於開始有點中級山，濕、滑、泥、陡都有，但不至於多難走，不過建議還是穿雨鞋，登山鞋或野跑鞋只要一卡到泥就很容易滑。

路線上有處多崖大門牙，本來很期待，因為我們才剛剛去過奇萊大門牙，但...沒關係啦，還是拍拍照記錄一下?

從鐵柵欄到現在走了2小時40分鐘，我們登臨多崖山，展望很棒，360度全方位有景。??

從多崖山頂就看得到北插天山，通常要登臨另個山頭不免要上上下下，但還好這邊落差不大，約25分鐘左右就能到達。

這些樹是山毛櫸嗎？已經全部落葉，光禿禿...但也有另一種蕭瑟凄涼的美～

大名鼎鼎、威名遠赫、馳名海內外的北插天山終於到囉～我跟小儀都很激動，幾年前走走郊山就會鐵腿、聽到北插根本想都不敢想的我們，現在已經可以很輕鬆上來，所以只要循序漸進、持之以恆的運動，我相信體能都一定能有顯著的提升。

再次提醒！原木屋遺址上北插路線已經封閉，千萬不要走這條囉！

回程補個多崖山頂空景～

回到木屋遺址岔路，時間尚早很充裕，所以我們可以不用原路來回，而是走木屋遺址路線經赫威神木自第一登山口出，記住！時間不足請原路自第二登山口出。

這啥木屋遺址，看不出來，就一片空地...

接下來就開始進入赫威神木群，是由一百多棵樹齡800～2000年的紅檜所組成，位於海拔900～1200公尺，是台灣海拔最低的紅檜巨木群。

第一棵會經過的是八仙神木，有隧道狀樹洞，相當特殊，但神木根部土壤已經流失不少，就請不要從樹洞通過，面神木右手邊有路可以通行。

一路上巨木很多，不愧是神木群。

再來到達的是神木群中身材最壯碩的赫威神木。

赫威神木旁邊有條路是經白紗瀑布出，這條路線走的人非常少，官方也有建議不要走，我們大家都是一般山友，沒有超凡能力，盡量不要自找麻煩，走安全的路線才是正道。

繼續看神木，這棵名卜派神木，看起來還真的是肌肉男耶???

神木群到這差不多結束，那我們就直奔第一登山口，開啓跑山模式～

北插天山，成功！???

##網路上有人說北插是百岳練習場、百岳前哨站，實際走完，其實就是中級山，北插的地形與路程跟百岳相關性普通。

要我建議，百岳就應該百岳訓練，因為初階的百岳不需要多強的體能及技巧，重要的是海拔適應，循序漸進的多上幾次百岳，就比較能掌握身體對高海拔的反應，也能一併加強體能。

我認為的初階百岳大概如下：石門山、合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、玉山前峰、郡大山、玉山主峰(2~3天)、雪山主東峰(2~3天)、奇萊南華(2~3天)等。