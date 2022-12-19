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山的美麗與哀愁！蓊鬱蒼翠的「南橫三星」，壯麗山景不虛此行

健行筆記／ 健行筆記Straybirds

解鎖南橫三星岳界有句名言「山永遠都在」，但路不一定都通。南橫公路自從2009年受到「莫拉克颱風」帶來的豪雨重創而封閉之後，其間經過13年的修復，終於在今年5月1日正式開放通車。隨著南橫的開放，在這條公路旁的三座號稱「南橫三星」的百岳(即庫哈諾辛山、關山嶺山及塔關山)也擺脫黑山之列，重新迎接山友的到訪。我們在開放後即不斷申請秒殺的入園申請，在連續二次因天候因素取消入園後，這次終於迎來藍天版的南橫三星，二天二夜漫步在鐵杉與雲海遼繞的中央山脈南段，欣賞著壯麗的山景、岩壁及溪流，雖然路途遙遠、人潮擁擠，卻也值回票價。

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▲庫哈諾辛山(H:3,114公尺/百岳排名#85/三等三角點)

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▲關山嶺山(H:3,176公尺/百岳排名#77/二等三角點)

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▲塔關山(H:3,222公尺/百岳排名#71/三等三角點)

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▲宛如魔戒般的鐵杉林

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▲雲海漫漫（腳下為拉庫音溪上游溪谷）

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▲一洩千里的岩壁

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蜿蜒的溪流

南橫公路南橫公路的前身為日治時期的理蕃警備道「關山越嶺道」，起點在台南左鎮，經高雄市甲仙、桃源，至台東縣海端、關山，為台灣南部一條橫貫中央山脈的重要公路，最高點大關山隧道（海拔2722公尺），而大關山隧道同時也是台東縣高雄市的交界處。

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▲南橫公路之美

交通管制目前為有條件通車，僅開放3.5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車進入，二端設立車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。

  • 管制站：西進：高雄梅山口管制站（台20臨105線0K）；東進：台東向陽管制站（台20臨105線44K）
  • 開放日期：每週一、三、五、六、日（每週二及四為道路管制日，全日不開放通行）
  • 開放時間：07:00～14:00。14:00 後車輛只出不進；15:00 由保全人員及地方警察單位協助，大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離，17:00 前需離開管制站，逾時警察可開罰 $ 900 元/車。

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▲圖取自玉管處

申請攻略一般山友攀登南橫三星，多安排二天二夜行程，交通日先至東、西端管制站附近住宿（建議西端梅山青年活動中心、東端向陽遊客中心營地)，一日攀登庫哈諾辛山（單程3.4公里、高度落差746公尺，來回約5小時20分），另一日則分別攀登關山嶺山（單程1.5公里、高度落差443公尺，來回約2小時30分）及塔關山（單程2.2公里、高度落差642公尺，來回約3小時10分），惟考慮登山口與管制站之距離東進者建議翌日先登關山嶺山與塔關山西進者則建議先登庫哈諾辛山，另因三星除庫哈諾辛山必須申請玉山國家公園之入園證，有總量管制外，餘二座僅需申請入山證，無人數限制，假日容易塞人，要在管制時間內離開管制站，建議租接駁車(接駁資訊參考)前往，以節省找停車位時間。依上述攻略，本次行程規劃如下：

DAY0(12/1)18:00板橋車站→23:20梅山青年活動中心(宿)
DAY1(12/2)7:00梅山青年活動中心→7:40進逕橋→11:00庫哈諾辛山屋(午餐)→11:45 3026鞍部→13:00▲庫哈諾辛山(H:3115m，休憩20分) →15:0015:45進逕橋→17:00向陽營地(宿)
DAY2(12/3)5:30起床→6:30民宿出發→7:00向陽管制站→7:15大關山隧道東口關山嶺山登口→8:45▲關山嶺山(H:3176m，休息15分)→10:00返回登山口→10:20南橫147.3K登山口→12:20▲塔關山(H:3220m，午餐40分)→15:00返回登山口→16:00梅山管制站→17:50仙香飯店(晚餐)→18:30 (賦歸)
★★特別提醒事項
  • 南橫三星三個登山口停車車位有限，如無法前一天提前至管制站排隊，建找接駁車前往是較好的選擇。

  • 關山嶺山及塔關山皆有拉繩陡升路段，假日人多常因排隊塞車而爆口角，或因超車而發生推擠現象，請儘可能提早攀登，並注意自身安全，如無法提早起登，建議一日一座較為保守。
  • 庫哈諾辛山需申請入園證，國家公園警察會在登山口檢查，請勿心存憢悻。另南橫管制區內除庫哈諾辛營地可以紮營外，其餘地區禁止紮營，請勿偷偷在塔關山步道上大關山駐在所紮營，國家公園警察會不定時取締驅離（我們攀登當日即有一組山友因於臉書打卡欲在大關山駐在所宿營，為國家公園警察前往取締。）
行程紀錄月上柳稍頭，人約黃昏後，為避免排隊的車潮，我們選擇休一天假，於週四下班後租接駁車前往救國團梅山青年活動中心入住，以便隔日可以較早通過管制站，儘早起登。

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▲週四下班後18:00搭接駁車夜衝梅山青年活動中心，5小時長途跋涉，中途在東山服務區小憩一下

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▲週五排隊的車潮，雖然是非假日，一樣長長車陣。庫哈諾星山

庫哈諾辛山有三星「首星」之稱，位於天池的西南方，其登山口有三，中之關古道木炭窯登山口及天池長青祠登山口較遠，位於台20臨105線28.3K的進涇橋登山口最近，與關山登山口同(亦為南一段登山口)。步道起始為木梯步道，且為連續無盡的上坡，沿途穿梭於高大的鐵杉林中，途中會經過庫哈諾辛山屋，可稍做休息，山頂有一個三等三角點，不屬於中央山脈分支，山勢較為獨立，視野良好，東南面可以看到關山和關山北峰、塔關山東北可以望向陽山、三叉山系、雲峰，甚至南玉山也可望見，西向可俯瞰荖濃溪谷，山頂稜線林蔭青蔥，在三千公尺以上的高山中較為少見。

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▲8:10由進逕橋登山口起登

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▲一開始即是無盡的陡上...絶無冷場

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▲沿路隨處可見參天巨木

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▲搭配藍天，讓林相更加優美

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▲10:20來到庫哈諾辛山屋（在此大休息）

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▲續行不遠處即為3026營地，往左可至關山（不取），續行庫哈諾辛山。

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▲過了3026高地後展望極佳，之後要先下坡50公尺，然後再緩緩爬昇到山頭

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▲11:45全員登頂庫哈諾辛山(H3,114M，設有三等三角點編號7534、二等衛星點S634，台灣百岳排名第85，九偏之一)

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▲14:40返回登山口(原本打算接著攀登關山嶺山，讓第二天多點餘裕，無奈出了大關山隧道白牆一片，只好放棄，直接到向陽營地紮營開趴。

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▲向陽營地基礎設施良善，還有熱水可以沖澡，水量充足，對山友來說，是個不錯的選擇。

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我有酒你有故事嗎～老歌+老酒+微風往事，這樣的夜很催情...

關山嶺山是中央脊樑山脈「南二段」的群山之一，在北有向陽大崩壁、南臨關山大斷崖的環峙下，寛嶺緩起的山容，穩重厚實。站在稜線上，西邊是荖濃溪谷，千山疊影、山嵐繚繞；東面則是新呂武溪谷，層雲推浪、排山而入，為埡口雲海。白天水汽循著溪谷進來，遇到高山阻隔，加上有逆溫現象（山頂溫度高於山底），雲層無法上升，而於一定高度形成雲海，埡口就是有名觀賞雲海的地點之一。在雲海漫漫中，時有山林穿雲而出，詩意盎然。在關山嶺山山頂，東望日出、雲海，西看夕照、山嵐，關山嶺山可以在不同時辰、季節上山，各有所獲，無分軒輊。

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▲第二天一早7:26來到大關山隧道東口起登(台20臨105線37K處)

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▲前段為石片和腐植土夾雜的山道，有些路段坡陡路滑、植被茂密。

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▲遠眺天池及長青祠

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▲回望明天要去的塔關山（後方為恐龍尖所在的關山大崩壁)

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▲由關山嶺山往溪洲山向陽山的稜線及向陽大崩壁

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▲稜線上眺望南台首嶽—關山（中間最高處)

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▲最後一段登頂前佐雲海大景

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▲9:00登頂關山嶺山(H3,176M，設有二等三角點編號1683，台灣百岳排名第77，八瘦之一)

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▲10:20回到埡口停車場，續行前往塔關山登山口塔關山又名大關山，是「南橫三星」中最高的一座，山頂與鷹嘴山間有稜線相連，為中央山脈最險峻之路段一段，一直連接到關山北峰和關山，形成南台最險惡的屋脊，地質脆弱、山勢危聳，尤其是塔關山到鷹嘴山這一段東面是光禿的岩崩面，即赫赫有名的關山大斷崖，西側也是衝天絕壁，一直塌陷到兩千多公尺的南橫公路旁，塔關山山頂上立有警告牌，禁止走稜線到鷹嘴山，通常都是爬關山北峰，附帶向北走到鷹嘴山，鮮少有人從塔關山南向走到鷹嘴山。

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▲10:50來到塔關山登山口(台20臨105線33.4K)起登

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▲11:15起登後25分後來到大關山駐在所遺址，現在只剩下森林平地和國家公園的解說告示牌。

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步道大多是由交織的樹根組成的自然梯道

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▲林間眺望庫哈諾辛山及南橫公路

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▲不到中午就風起雲湧，不過運氣不錯，只有半邊白牆，而且還依稀可見山下的拉庫音溪溪谷，美的像一幅畫。

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▲13:30登頂關山嶺山 (H3,222M)

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▲由登山口往前一百公尺，有一展望點可以就近眺望關山大斷崖（可惜上來時間太晚，東側已是白牆一片，毫無展望）

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▲15:30返回塔關山登山口，結束二天二夜南橫三星糜爛行程

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▲回程途中於曱仙米其林必比登推薦熱炒店吃慶功宴

登山 國家公園 公路

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「大橫屏山」水長流線雖然冷門，但展望處見九九峰層層稜脊讓人印象深刻！

登走時程 06:18 臺中出發，谷哥導航設定國姓鄉的「碧山農場」。08:10 前往登山口的產業道路上停駒下馬，整裝後要靠兩腳踢到登山口去。08:37 抵「大橫屏山」登山口。09:12 第一處展望點

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