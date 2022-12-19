山的美麗與哀愁！蓊鬱蒼翠的「南橫三星」，壯麗山景不虛此行

解鎖南橫三星岳界有句名言「山永遠都在」，但路不一定都通。南橫公路自從2009年受到「莫拉克颱風」帶來的豪雨重創而封閉之後，其間經過13年的修復，終於在今年5月1日正式開放通車。隨著南橫的開放，在這條公路旁的三座號稱「南橫三星」的百岳(即庫哈諾辛山、關山嶺山及塔關山)也擺脫黑山之列，重新迎接山友的到訪。我們在開放後即不斷申請秒殺的入園申請，在連續二次因天候因素取消入園後，這次終於迎來藍天版的南橫三星，二天二夜漫步在鐵杉與雲海遼繞的中央山脈南段，欣賞著壯麗的山景、岩壁及溪流，雖然路途遙遠、人潮擁擠，卻也值回票價。

▲庫哈諾辛山(H:3,114公尺/百岳排名#85/三等三角點)

▲關山嶺山(H:3,176公尺/百岳排名#77/二等三角點)

▲塔關山(H:3,222公尺/百岳排名#71/三等三角點)

▲宛如魔戒般的鐵杉林

▲雲海漫漫（腳下為拉庫音溪上游溪谷）

▲一洩千里的岩壁

▲蜿蜒的溪流

南橫公路南橫公路的前身為日治時期的理蕃警備道「關山越嶺道」，起點在台南左鎮，經高雄市甲仙、桃源，至台東縣海端、關山，為台灣南部一條橫貫中央山脈的重要公路，最高點大關山隧道（海拔2722公尺），而大關山隧道同時也是台東縣與高雄市的交界處。

▲南橫公路之美

交通管制目前為有條件通車，僅開放3.5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車進入，二端設立車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。

管制站：西進：高雄梅山口管制站（台20臨105線0K）；東進：台東向陽管制站（台20臨105線44K）

開放日期： 每週一、三、五、六、日 （每週二及四為道路管制日，全日不開放通行）

（每週二及四為道路管制日，全日不開放通行） 開放時間：07:00～14:00。14:00 後車輛只出不進；15:00 由保全人員及地方警察單位協助，大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離，17:00 前需離開管制站，逾時警察可開罰 $ 900 元/車。

▲圖取自玉管處

申請攻略一般山友攀登南橫三星，多安排二天二夜行程，交通日先至東、西端管制站附近住宿（建議西端梅山青年活動中心、東端向陽遊客中心營地)，一日攀登庫哈諾辛山（單程3.4公里、高度落差746公尺，來回約5小時20分），另一日則分別攀登關山嶺山（單程1.5公里、高度落差443公尺，來回約2小時30分）及塔關山（單程2.2公里、高度落差642公尺，來回約3小時10分），惟考慮登山口與管制站之距離，東進者建議翌日先登關山嶺山與塔關山，西進者則建議先登庫哈諾辛山，另因三星除庫哈諾辛山必須申請玉山國家公園之入園證，有總量管制外，餘二座僅需申請入山證，無人數限制，假日容易塞人，要在管制時間內離開管制站，建議租接駁車(接駁資訊參考)前往，以節省找停車位時間。依上述攻略，本次行程規劃如下：

DAY0(12/1) 18:00板橋車站→23:20梅山青年活動中心(宿) DAY1(12/2) 7:00梅山青年活動中心→7:40進逕橋→11:00庫哈諾辛山屋(午餐)→11:45 3026鞍部→13:00▲庫哈諾辛山(H:3115m，休憩20分) →15:0015:45進逕橋→17:00向陽營地(宿) DAY2(12/3) 5:30起床→6:30民宿出發→7:00向陽管制站→7:15大關山隧道東口關山嶺山登口→8:45▲關山嶺山(H:3176m，休息15分)→10:00返回登山口→10:20南橫147.3K登山口→12:20▲塔關山(H:3220m，午餐40分)→15:00返回登山口→16:00梅山管制站→17:50仙香飯店(晚餐)→18:30 (賦歸)

★★ ★ 特別提醒事項 ★ ★ ★

南橫三星三個登山口停車車位有限，如無法前一天提前至管制站排隊，建找 接駁車 前往是較好的選擇。

關山嶺山及塔關山皆有拉繩陡升路段，假日人多常因排隊塞車而爆口角，或因超車而發生推擠現象，請儘可能提早攀登，並注意自身安全，如無法提早起登，建議一日一座較為保守。

庫哈諾辛山需申請入園證，國家公園警察會在登山口檢查，請勿心存憢悻。另南橫管制區內除庫哈諾辛營地可以紮營外，其餘地區禁止紮營，請勿偷偷在塔關山步道上大關山駐在所紮營， 國家公園警察會不定時取締驅離（我們攀登當日即有一組山友因於 臉書打卡欲在 大關山駐在所宿營，為 國家公園警察前往取締。）

行程紀錄

月上柳稍頭，人約黃昏後，為避免排隊的車潮，我們選擇休一天假，於週四下班後租接駁車前往救國團梅山青年活動中心入住，以便隔日可以較早通過管制站，儘早起登。

▲週四下班後18:00搭接駁車夜衝梅山青年活動中心，5小時長途跋涉，中途在東山服務區小憩一下

▲週五排隊的車潮，雖然是非假日，一樣長長車陣。庫哈諾星山

庫哈諾辛山有三星「首星」之稱，位於天池的西南方，其登山口有三，中之關古道木炭窯登山口及天池長青祠登山口較遠，位於台20臨105線28.3K的進涇橋登山口最近，與關山登山口同(亦為南一段登山口)。步道起始為木梯步道，且為連續無盡的上坡，沿途穿梭於高大的鐵杉林中，途中會經過庫哈諾辛山屋，可稍做休息，山頂有一個三等三角點，不屬於中央山脈分支，山勢較為獨立，視野良好，東南面可以看到關山和關山北峰、塔關山，東北可以望向陽山、三叉山系、雲峰，甚至南玉山也可望見，西向可俯瞰荖濃溪谷，山頂稜線林蔭青蔥，在三千公尺以上的高山中較為少見。

▲8:10由進逕橋登山口起登

▲一開始即是無盡的陡上...絶無冷場

▲沿路隨處可見參天巨木

▲搭配藍天，讓林相更加優美

▲10:20來到庫哈諾辛山屋（在此大休息）

▲續行不遠處即為3026營地，往左可至關山（不取），續行庫哈諾辛山。

▲過了3026高地後展望極佳，之後要先下坡50公尺，然後再緩緩爬昇到山頭

▲11:45全員登頂庫哈諾辛山(H3,114M，設有三等三角點編號7534、二等衛星點S634，台灣百岳排名第85，九偏之一)

▲14:40返回登山口(原本打算接著攀登關山嶺山，讓第二天多點餘裕，無奈出了大關山隧道白牆一片，只好放棄，直接到向陽營地紮營開趴。

▲向陽營地基礎設施良善，還有熱水可以沖澡，水量充足，對山友來說，是個不錯的選擇。

▲我有酒你有故事嗎～老歌+老酒+微風往事，這樣的夜很催情...

關山嶺山是中央脊樑山脈「南二段」的群山之一，在北有向陽大崩壁、南臨關山大斷崖的環峙下，寛嶺緩起的山容，穩重厚實。站在稜線上，西邊是荖濃溪谷，千山疊影、山嵐繚繞；東面則是新呂武溪谷，層雲推浪、排山而入，為埡口雲海。白天水汽循著溪谷進來，遇到高山阻隔，加上有逆溫現象（山頂溫度高於山底），雲層無法上升，而於一定高度形成雲海，埡口就是有名觀賞雲海的地點之一。在雲海漫漫中，時有山林穿雲而出，詩意盎然。在關山嶺山山頂，東望日出、雲海，西看夕照、山嵐，關山嶺山可以在不同時辰、季節上山，各有所獲，無分軒輊。

▲第二天一早7:26來到大關山隧道東口起登(台20臨105線37K處)

▲前段為石片和腐植土夾雜的山道，有些路段坡陡路滑、植被茂密。

▲遠眺天池及長青祠

▲回望明天要去的塔關山（後方為恐龍尖所在的關山大崩壁)

▲由關山嶺山往溪洲山向陽山的稜線及向陽大崩壁

▲稜線上眺望南台首嶽—關山（中間最高處)

▲最後一段登頂前佐雲海大景

▲9:00登頂關山嶺山(H3,176M，設有二等三角點編號1683，台灣百岳排名第77，八瘦之一)

▲10:20回到埡口停車場，續行前往塔關山登山口塔關山又名大關山，是「南橫三星」中最高的一座，山頂與鷹嘴山間有稜線相連，為中央山脈最險峻之路段一段，一直連接到關山北峰和關山，形成南台最險惡的屋脊，地質脆弱、山勢危聳，尤其是塔關山到鷹嘴山這一段東面是光禿的岩崩面，即赫赫有名的關山大斷崖，西側也是衝天絕壁，一直塌陷到兩千多公尺的南橫公路旁，塔關山山頂上立有警告牌，禁止走稜線到鷹嘴山，通常都是爬關山北峰，附帶向北走到鷹嘴山，鮮少有人從塔關山南向走到鷹嘴山。

▲10:50來到塔關山登山口(台20臨105線33.4K)起登

▲11:15起登後25分後來到大關山駐在所遺址，現在只剩下森林平地和國家公園的解說告示牌。

▲步道大多是由交織的樹根組成的自然梯道

▲林間眺望庫哈諾辛山及南橫公路

▲不到中午就風起雲湧，不過運氣不錯，只有半邊白牆，而且還依稀可見山下的拉庫音溪溪谷，美的像一幅畫。

▲13:30登頂關山嶺山 (H3,222M)

▲由登山口往前一百公尺，有一展望點可以就近眺望關山大斷崖（可惜上來時間太晚，東側已是白牆一片，毫無展望）

▲15:30返回塔關山登山口，結束二天二夜南橫三星糜爛行程

▲回程途中於曱仙米其林必比登推薦熱炒店吃慶功宴