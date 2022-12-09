山是什麼？優雅又豪邁地探訪磐石中峰，下溯「神祕湖」

夥伴問：“對妳來說，山是什麼？”我說：“秘密基地”多秘密？秘密到無訊號的山裡，沒人知道我們在哪裡、在做什麼... 秘密到我們自己都不知會有什麼美麗際遇～基地？遠離塵囂、逃避也好，山裡的能量讓人敬畏又嚮往～登頂已非必然，可以腰遶更愜意，仰望大山更能欣賞祂的姿態～近來更迷上高山溪流與湖泊，不僅是生命的泉源，覺得... 有水則靈～磐石中峰下溯巴托蘭溪源頭至甜甜圈谷和神秘湖，就是這般夢幻行程～ 回到奇萊北峰，下攀北壁至屏風山則是另番刺激～ 我們可以優雅漫步～我們可以豪邁攀登～

D0-8/23 晴夜冷 奇萊登山口H3090M出發，夜登入黑水塘山屋H2720M C0 D1-8/24距離上次奇萊東稜重裝上來，已是9年前的事了，重裝登奇萊北峰真的很要命～ 多虧可愛的夏季高山花朵一路喊加油! 上奇萊北峰H3606M已白牆，稍喘息後，繼續下月形池，開始小霧雨風大，下下停停，驚嘆號池H3330M C1 第一晚風大又冷～

D2-8/25上磐石西峰H3337M看日出，天氣晴朗，金黃色的稜脈草坡，美得令人屏息!

從磐石中峰營地H3120M陡下巴托蘭溪源頭，沿溪純淨的溪水、溪床嫩綠的苔癬植物，讓人心曠神怡!

下溯到甜甜圈谷H2800M，諾大的草原谷地，我拿出藏在背包的驚喜，法式甜甜圈，與夥伴們共享這應景的美味。小妏子更是拿出背來的章魚風箏，沒什麼風也要跑來跑去，我則選擇 "躺平" 來徜徉谷地!

再下切至神秘湖H2688M(58×28)，更是探秘的刺激! 路跡布條不明顯，樹林、箭竹裡繞來繞去，終於在隱密的山坳裡找到祂，真的好神祕啊~ 不讓人輕易到達，揭開祂的神秘面紗~

回到磐石中峰營地C1 後開始霧雨，下下停停。晚上轉晴，星星銀河夜空，水鹿3-4隻在驚嘆號池戲水，然後在營地附近鬼鬼祟祟。

D3-8/26 一早先去磐石西峰下大水塘H3080M(23×10)取水拍照，天氣之晴朗，連我們在大水塘的倒影都分外美麗。回驚嘆號池H3330M背起重裝，再往奇萊北峰，但我們不登頂而轉往奇萊北壁下營地H3560M C2。下午剛搭好營，老天爺送來感恩水，背來黑水塘的水就澆草了。晚上仍是轉晴，星星銀河夜空，一對水鹿在營地前徘徊不走，好近好近。

D4-8/27 另一個精采、截然不同的旅程待續。奇萊北壁下屏風~實際行程:D0 奇萊登山口H3120M→黑水塘山屋H2750M C0D1 05:30 C0→06:10成功山屋H2850M→10:40奇萊北峰H3607M→12:55月形池H3330M→15:10驚嘆號池H3330M C1D2 05:00 C1→05:34磐石西峰H3330M→06:37磐石中鋒H3150M→06:48磐石中峰營地H3110M→ 07:40巴托蘭溪源頭水線H2950M→10:20甜甜圈谷H2800M→11:35神祕湖H2700M→(原路回)→18:10 C1D3 C1→(原路回)→月形池→奇萊北峰北壁下營地C2