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老少咸宜！小百岳「飛鳳山」收穫大小板根、猴王與相距80多公里的台北101

健行筆記／ 健行筆記老歡顛阿銘

飛鳳山有著各種地形的步道，有適合老少咸宜的路線，也有挑戰級的路線，更是眾多山友重裝磨練的好場所。飛鳳山八字型行走路線:約9.4k修心宮→石壁潭山→觀日亭→中坑山→大板根→小板根→中坑山→觀日亭→飛鳳山→代勸堂→修心宮石壁潭山三角:海拔H402m中坑山三角點:海拔H462m飛鳳山三角點:海拔H423m 小百岳No.27石壁潭山三角點位於2800m路線1.1k處

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天氣好 可以看到角板山、酒桶山、五指山、鵝公髻山

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鋼琴烤漆般的鍬形蟲

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傳說中的台北101大樓  真的有啊 距離大約是80幾公里遠餒

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中坑山三角點

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此處是通往大板根和飛沙縱走的叉路口 千萬別走錯了 

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有沒有像小一號的閂山之門

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通往中坑山的天梯(還好這段我們是往下走 前往大板根)

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特殊的大板根

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大板根再往左下走約50m 還有一顆小板根

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中坑山到觀日亭途中展望 超棒的視角

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飛鳳山三角點位於涼亭的後方小路上

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猴王 附近攤販說只剩下他1個人了

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GPX路線參考

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台北101 步道 角板山

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