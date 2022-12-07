老少咸宜！小百岳「飛鳳山」收穫大小板根、猴王與相距80多公里的台北101
飛鳳山有著各種地形的步道，有適合老少咸宜的路線，也有挑戰級的路線，更是眾多山友重裝磨練的好場所。飛鳳山八字型行走路線:約9.4k修心宮→石壁潭山→觀日亭→中坑山→大板根→小板根→中坑山→觀日亭→飛鳳山→代勸堂→修心宮石壁潭山三角:海拔H402m中坑山三角點:海拔H462m飛鳳山三角點:海拔H423m 小百岳No.27石壁潭山三角點位於2800m路線1.1k處
天氣好 可以看到角板山、酒桶山、五指山、鵝公髻山
鋼琴烤漆般的鍬形蟲
傳說中的台北101大樓 真的有啊 距離大約是80幾公里遠餒
中坑山三角點
此處是通往大板根和飛沙縱走的叉路口 千萬別走錯了
有沒有像小一號的閂山之門
通往中坑山的天梯(還好這段我們是往下走 前往大板根)
特殊的大板根
大板根再往左下走約50m 還有一顆小板根
中坑山到觀日亭途中展望 超棒的視角
飛鳳山三角點位於涼亭的後方小路上
猴王 附近攤販說只剩下他1個人了
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