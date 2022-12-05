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汐止漫遊！一次出發展望絕佳的五指山、梅花山、雙溪溝古道

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：五指山（清心亭）＞五指山產業道路＞梅花山＞雙溪溝古道＞風櫃嘴＞香對山＞風櫃嘴步道＞天溪園生態教育中心＞聖人橋五指山，海拔699公尺，位於新北市汐止，萬里與士林交界處，為五指山山脈最高峰，有一二等三角點在廣播站內，另有一三等三角點在五指山示範公墓的涼亭旁，自山頂眺望汐止市區與附近群山，景觀絕佳梅花山，海拔640公尺，亦屬五指山山脈之一，有一顆四等三角點，但四周為樹林無展望雙溪溝古道，位於台北士林區，古道沿著內雙溪支流而行，是昔日士林、外雙溪地區居民循著溪谷通往萬里的要道，也稱為萬溪古道，現功能已被公路取代，沿途熱帶林相豐富，溪水潺潺，疊石纍纍，相當舒服幽靜香對山，海拔624公尺，位於士林與萬里交界，可由風擎步道前往，三角點位在林間並無展望今天就由五指山清心亭出發，沿著汐萬路三段到底即可到達大眾運輸：可搭乘F910路線公車至五指山森林公園站下車前往

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五指山，海拔699公尺，位在汐萬路三段底，為五指山山脈最高峰，有一二等三角點在廣播站內，另有一三等三角點在五指山示範公墓的涼亭旁，雖然公墓離清心亭不遠，但因為不是很想去公墓，所以就在這裡賞景

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雖然天氣有點灰濛濛的，但可以看得出來視野非常的不錯，這邊是汐止著名的夜景勝地，也有許多景觀餐廳，天氣晴朗時，能清楚望見小百岳五分山，姜子寮山，耳空龜山等名山

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五指山山脈，為加里山山脈的一條支脈，一般通稱五指山列或五指山系，主要為東北東至西南西走向，起自基隆海岸，西至台北圓山一帶，全長約25公里，東寬西狹，呈一楔形之山脈，五指山岩層形成於新生代漸新世，為大台北地區古老之地層，其主要特徵為含有煤層的白砂岩以及灰黑色頁岩，又砂岩與頁岩之硬度懸殊，故層階地形發達，主要山峰有三界山，友蚋山，五指山，梅花山，大崙頭山，大崙尾山，劍潭山等等

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接著走一小段五指山產業道路下行，約2分鐘即到達梅花山登山口，亦是台北大縱走第四段的路線之一

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入口有兩條路，右邊往風櫃嘴，我們先取左往梅花山

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指標只有寫往中華科大及圓覺瀑布，梅花山就在中途，從這裡走只要10分鐘以內路程

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很快就來到叉路，左往圓覺瀑布，前行往梅花山

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抵達梅花山，海拔640公尺，有一顆四等三角點，同屬五指山山脈之一，無展望

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接著折返至叉路口，走雙溪溝古道至風櫃嘴

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古道沿著內雙溪支流而行，有時需要越溪

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雙溪溝古道常年泥濘與濕滑，需注意腳步行走

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約一半路程，有古厝遺址，顯見很早期這裡就有聚落的存在

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溪水潺潺，熱帶森林，真的很美

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這段可以說是台北大縱走中林相最原始的一段，非常寧靜幽雅，走的人也相對較少

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古道後段來到一個巨岩展望點，視野真的相當不錯

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七星山系，大屯山系，台北大縱走的山頭全部都一字排開

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漂浮在雲端上的就是台北第一高峰七星山

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接上馬路（萬溪產業道路）後，往上走前往風櫃嘴

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馬路上的風景也很不錯，這條山路也是單車界熱門的跑山路線

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到達風櫃嘴後，前往香對山，就在往頂山的路上，風櫃嘴也是台北大縱走第三段的起點

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風櫃嘴為頂山山列與內雙溪山的鞍部地形，風速受擠壓增強，常年強風吹拂，因此得名

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大約10分鐘，出現叉路，取左上行往香對山

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從叉路上來約3分鐘，就可以抵達香對山，海拔624公尺，三角點位於林間無展望

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接著折返，從風櫃嘴旁的步道下山，前往聖人橋

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接上馬路後，沿著馬路（萬溪產業道路）下行，很快就接下一段風櫃嘴步道

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在一間流動廁所旁有指標往聖人橋，由此步道下行

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風櫃嘴步道的尾端，聖人橋登山口，但其實還要再走約1.8公里馬路（至善路三段366巷）才到聖人橋

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沿途指標明確

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聖人橋旁的景色相當優美，讓人感覺彷彿來到歐洲，遠方的山頭是大崙尾山

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聖人橋旁就有公車站，交通十分便利，那麼今天的汐止之旅就到這裡

古道 步道 登山

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