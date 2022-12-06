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百聞不如一見！環台步道馬拉松之虎山、豹山、仙跡岩

健行筆記／ 健行筆記Chin天天異想世界

  • 出發日：11月12日，天氣：超晴朗
  • 交通：搭捷+公車
  • 搭捷運到後山碑站
  • 第一段「虎山親山步道+豹山溪步道+永春陂濕地」，慈惠堂→涼亭→四獸廣場→南天宮→真光禪寺→復興園→豹山→松山第一坑→虎山峰→永春陂濕地公園
  • 接著，在「永春陂濕地公園」入口搭公車到「永春捷運站」到「忠孝復興站」轉文湖線到「萬芳醫院」轉公車到「海巡署站」
  • 第二段「仙跡岩步道」，興隆路三段304巷25號登山口→勞保局倉庫→景美山→仙跡岩→慈善亭→世新大學公車站
在秋老虎上班日，來個人生挑戰。

人生與虎超不合，遇虎就有崁。再次挑戰...沒想到超級順利的...，沒有變成挑戰級。充滿詩意的「虎山溪步道」，沿著虎山溪，潺潺流水聲相伴...。有著耐人尋味、奇幻色彩傳說的仙跡岩..「百聞不如一見」但想像總勝親睹。除了階梯...還是階梯...◖首先，搭捷運到「後山碑站」二號出口沿中坡南路，經玉成公園往「福德國小」沿福德街251巷步行到慈惠堂旁的四獸山市民森林即是虎山步道的登山口。

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◖充滿詩意的虎山溪步道，沿著虎山溪，潺潺流水聲相伴，走不到五分鐘，就看到很紅的一座橋 (曾經是捷運廣告的主角)...。

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己經熱到眼神死的一隻雞...

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四獸廣場以虎、豹、獅、象四獸的石刻立柱造景。

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與小虎合照...

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◖沿途好多宮、寺、廟...南天宮、真光禪寺、朝玄宮、忠義宮、慈天宮...。

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想與101爭高的細竹...。

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好美的一朶花...不知她的名？

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◖有虎就要有豹，松山一坑，往前走不到二分鐘路程，就是豹山。

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往虎山峯...

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◖虎山峯

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好壯觀的雲河...

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◖接著，幾近垂直的階梯

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往永春陂濕地公園

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◖永春陂濕地公園：「永春陂」百年前曾為一波光粼粼的灌溉農田陂塘，現為台北市信義區第一個都會型的溼地公園，佔地將近4公頃...。位於四獸山腳下，四周有高架棧道、木屑步道...等等。

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◖第二段仙跡岩步道，我選擇從興隆路三段304巷(海巡署站)入口上山。是冷僻路段幾乎沒有人，剛開始是一小段水泥石階，接著都是樸質的泥土路...。循著山路，偶有小叉路，但一路指標清晰。

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勞保局倉庫

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沿途大多走在翠綠盎然的相思樹林裡...

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百萬景色、老樹下，吹著涼風吃著熱騰騰的便當...。

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步道大都鋪上石階路，但，我比較喜歡穿梭於林蔭間的泥土小徑。行走起來感覺更幽靜。

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在林蔭下，長長曲曲的階梯步道...。

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◖很美的一段「高架棧道」，很有質感的木造棧道加木製欄杆，有典雅的味道，踩踏的觸感也很柔緻。

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◖爬至較高點，偶而可見城市景...。

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往前走，來到涼亭處，看到了聽聞已久的仙跡岩。「百聞不如一見」但想像總勝親睹。「仙跡岩」被隔離在欄杆外，無法親見仙跡足印。只是被水泥補過的一塊巨石而已，看不出有何出奇之處。但視野真的很棒。

◖仙跡岩的三個傳說，傳說一劉海仙收妖時留下的腳印。傳說二呂洞賓下凡界第一個落腳印。慱說三牧童跪拜神而康復的故事...你相信那一個呢？

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◖「結核」乍看有點像臉，但說明牌寫的是沈積岩因成分、硬度、顏色與風化特性不同的礦物，經地瞉變動後自然形成「結核」。

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◖「纏勒植物」榕樹的氣生根與其纏包的樹木競爭水分與陽光。最後宣賓奪主取代原樹。

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◖秋意灑落著繽紛的色彩...，深秋，從片片落葉開始。一陣風，落葉紛飛，一場雨，落葉滿地。

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◖最後一段階梯路，三分鐘路程到世新大學公車站

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步道 公園 濕地

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