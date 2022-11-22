台版合掌村？上帝應許之地「得恩亞納」，原汁原味勝過山寨版、仿冒品

得恩亞納的名字真好聽,唸起來朗朗上口好記憶。得恩亞納的涵義是上帝應許之地,多麼充滿救贖與希望啊!!這樣一處位居群山環繞的世外桃源,不用刻意營造 不用費心宣傳,自然而然就成為一處聲名遠播的觀光景點,甚至因為那一幢幢童話般的彩色高腳屋,還有那一座座與眾不同的三角形屋頂,讓得恩亞納獨享台版合掌村的稱號。終於李老師也要踏進這處上帝應許之地了,是真的用腳一步一腳印的踏進得恩亞納!!

儘管可以直接開車進入得恩亞納,但身為健行筆記神人等級的李老師深知,只有腳踏實地走進山林,才能真實確切的感受山林間的美好,於是李老師規劃從好停車的十字路車站出發,沿著阿里山森林鐵道,一路欣賞如詩如畫的風景抵達多林車站,再從多林車站走產業道路前往得恩亞納。

導航設定十字國小,車子沿著台18線阿里山公路蜿蜒而上,大約在77K的位置就能看到十字路的公車站,公車站前有塊很大的空間約可停下五部汽車。從十字路公車站跨越大馬路,走到對面看到顯眼的十字路-來吉步道的指標,依照方向指示踏上石階前往十字路火車站。

飄逸清新的綠葉襯托著狹窄老舊的石階,同時存在著歷史的靜止與山林的活力,這就是幽靜山城獨有的魅力啊!!

走上石階再沿著鐵軌往前至一棟二樓木造建築,這是海拔1534M的十字路站,也是阿里山森林鐵路主線目前的終點站。

十字路站有舒適的觀景台和乾淨的廁所,是登山健行的最佳出發點,還有簡單而寧靜的小市集和咖啡店,是想逃避俗世喧囂最佳的場所。

再來的路徑很簡單,就是沿著森林鐵路的軌道一直走就好了,只不過這段森林鐵路已經恢復通車,所以出發前務必上網確認火車經過的時間,https://afrch.forest.gov.tw/0000115千萬要避開火車經過的時段以避免可怕的危險!!

通過第一座鐵橋,雖然在鏤空的枕木間有鋪上木板,但潮濕的環境讓木板顯得濕滑,行走通過時務必要踏穩腳步以策安全!!

隨著鐵道走出濃密的樹林,突然間空間與視線都變得開闊,一轉頭大塔山與小塔山便巍峨聳立在眼前,多雄偉啊!! 多壯麗啊!! 多撼動人心啊!!於是李老師化身網美開心拍下帥帥的照片!!

筆直平坦的鐵軌不停往前延伸,引領火車進入深邃優美的森林中,不過今天卻成了李老師專屬的健行步道。

途經一棟結構良好的紅磚屋,位居深山秘林之中,若能改建成秘境咖啡屋一定非常有特色。

通過第二座鋪著木板的鐵橋,若是沒有中間的木板肯定會嚇得手腳發軟。

走出茂密的森林又是開闊的視野,把握機會好好欣賞鐵道外的藍天白雲與青山。

沒有讓人氣喘吁吁又汗流浹背的上坡,也沒有讓人膝蓋和腳趾疼痛的下坡,就這麼閒情逸趣的穿過一座座柳杉林,偶爾有些堆放的物品還可以拿來充當外拍道具。

有鐵軌 有鐵橋當然也要有隧道,第一個是長99公尺的編號38號隧道,漆黑洞穴的盡頭是出口的微弱亮光,李老師興奮中混雜著一絲絲的緊張情緒,萬一有火車通過時該怎麼辦??

帶著既期待又怕受傷害的心情走進隧道,在微弱燈光照射下,竟然像是走進充滿科技感的時尚光廊,但此地實在不宜久留,還是加緊腳步快快離開隧道。

走出隧道 走進明媚陽光裡,再度與莊嚴神聖的大塔山碰面!!

火車過山洞 一洞過完又一洞,馬上又是長277公尺的第37號隧道,足足是上一個隧道3倍的距離,儘管心中的憂心也跟著加倍,但頭都洗了 也只能硬著頭皮繼續走下去!!

37號隧道裡的光景倒是與38號完全不同,刻意鏤空的缺口透進的光線減輕了壓迫感,儘管已經確認過火車會通過的時間,但小心謹慎的李老師還是擔心會有意外,火速拍完照便加緊腳步快步離開。

在一片靜默中快速通過漆黑的隧道,卸下心中的大石頭,開心的再次投入翠綠山林的擁抱之中。

途經一座小巧卻老舊斑駁的土地公祠,香爐裡的炷香裊裊的升起一道白煙,看來雖然位處偏僻,但虔誠的信徒依然天天到此參拜祈禱。

雖然全程都是行走在筆直平坦的鐵道上,但濕滑的枕木和滾動的石頭,還是大大的增加了行走時的負擔,走久了腳底也是很不舒服啊~~

走著走著,鼻子隱約聞到空氣中流散著酸酸的筍乾味道,正遲疑間就走進了一處小小市集,市集裡有簡易的廁所,販賣一些簡單的熱食還有味道濃烈的筍乾。

穿越市集繼續沿著鐵道前進。

在鐵道上走了四公里後終於抵達多林車站,依據指標走到奮起湖也只有五公里的距離,看起來全程走一遭也不會太難啊!!

不同於阿里山森鐵沿途的車站多是日式木造建築,多林火車站倒是充滿濃濃的原住民風格。

多林車站是今天森林鐵道健行的終點,順便加碼多林車站周遭聚落的巡禮後,接下來便從小市集旁的產業道路前往得恩亞納。

比起凹凸坑洞的鐵軌路徑,鋪著柏油路的馬路實在好走太多了,李老師快馬加鞭火速前進,總算在遙遠的群山中看見如童話世界般的夢幻秘境。

從多林車站到得恩亞納約有3公里的距離,還好全程幾乎都是急促的下坡。沿途全在蓊鬱森林的綠蔭之下,這也可以是一處適合一家老少的優質登山步道,唯一可惜的是一路上有好多接駁車錯身而過!!

只有在即將抵達得恩亞納前有段上升的坡道,稍微流流汗也是不錯!!

在飢腸轆轆的催促下,一路火速前進的李老師總算抵達得恩亞納。

還沒走進得恩亞納,就已經被一幢幢色彩鮮豔的木屋給吸引了。

終於走進心儀許久的上帝應許之地,按奈一下雀躍不已的心情,先在紀念碑前了解關於得恩亞納的災難與重生。

儘管已經身處在童話般的美景之中,但是吃飯皇帝大,李老師直接朝著人群聚集的地方前進,果然順利找到中午預定的餐廳－鄒族女人的私房菜。

這是間原汁原味的小餐館,每個人收費350元,雖然號稱是無菜單料理,但其實每一桌都是同樣的六道菜,每一道料理都有著與眾不同的美味,可惜份量太少總讓人覺得意猶未盡~~

滿足了五臟廟後再度變成一尾活龍,接下來當然就是把德恩亞納走好走滿,好好的深入認識這座隱藏在群山中的世外桃源。

很快就能逛完得恩亞納,雖然這只是個小聚落卻是人類理想的大躍進,從遭受風災摧毀的原住地移居至這片全新的環境,從無到有 從有到更好,所有的居民群策群力 攜手合作,沒有競爭 沒有鬥爭 沒有自私自利,進而共同打造出獨特的環境美學與產業結構,這樣的發展的模式幾乎是夢想中的烏托邦啊~~

不管是武界或東埔都是擁有極致山岳美景的原民部落,可惜缺乏系統性的規劃,導致部落裡的房舍建築顯得凌亂,然而得恩亞納完全克服這個問題,一致性的建築風格搭配繽紛亮眼的色彩,在雄偉秀麗的翠綠山巒的襯托下,彼此相得益彰,化身成一座盡善盡美的原民部落,也是一處遠離塵囂的夢幻仙境。

所以別再說得恩亞納是台版的合掌村了,這是二個截然不同的環境,擁有截然不同的文化背景與資源特色,原汁原味是絕對勝過山寨版的仿冒品的!!深受感動之餘,李老師忍不住和熊熊在無敵美景前深情相擁了~

在得恩亞納,在這個小小的聚落卻有大大的感動,離開前記得要去買個大大的老麵麵包喔!!回程千萬別再走阿里山森鐵的鐵道了,依據火車班次表中午時段可是火車會通過的時間,從活動中心後的馬路同樣可以走回十字路車站!!

如果想要燃燒體脂肪,那就一定要走這條產業道路了,回程幾乎都是讓人臉紅氣喘的上坡路段。

空氣清新 環境幽靜加上好走的水泥路面,雖然是產業道路,卻是很理想的登山健行步道。

沿途會經過一座又一座的柳杉林,深邃美麗的林相絲毫不遜其他各地的柳杉林。

竹林和柳杉林不斷交錯,不同的景觀卻有相同祥和靜謐,走在其間就是身心靈最上等的享受。

別擔心偶爾出現的叉路,跟著方向指示牌前進就對了。

汗水隨著不停的爬坡狂瀉而下,彌補了上午走平坦鐵道而運動量不足的遺憾,實際走過後,李老師深深覺得走產道比走鐵道更安全更精采。

再次走回產道與鐵道交叉的路口,直走產道就能直接走到阿里山公路,取左走鐵道則是回到十字路車站。

因為李老師想回十字路的鳴心咖啡店喝杯咖啡,所以再次走在阿里山森鐵的軌道上,還好距離很短很快就回到十字路車站,可惜車站旁的鳴心咖啡店今天不營業,沒喝到咖啡留下一點點的殘念~~

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣環境資訊協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。