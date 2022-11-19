探索自然之美！ 馬武督探索森林登外鳥嘴山，高聳杉林道令人眼睛為之一亮

爬過了內鳥嘴山，換爬外鳥嘴山。研究各個起登路線，選擇較輕鬆的方式，由馬武督探索森林購票入場。本沒有對馬武督探索森林抱太多期望，但從滿是高聳的杉林林道上駛進，就頗令人眼晴為之一亮。

走過園區的泡泡製造機，定時產生的五彩泡泡，增添唯美浪漫氣息。我們也似童心未泯和一群孩子玩起追逐泡泡的遊戲。

順著元氣步道上虹橋瀑布。沿途蓊鬱的樹林景色優美，紅白交錯的木橋在一片綠意中特別吸睛。

相距不遠的虹橋瀑布、馬武督瀑布，正值枯水期水量都不大，涓涓細瀑。從山壁間流下的瀑布，像是白綢飄然而下，橋下清澈溪流缓慢流淌著，空氣中洋溢著森林芬多精的芬芳，卻也沁入心扉。

馬武督瀑布旁的起登點。開始的路徑較為雜亂，往上一小段後進入杉木林。

好光景可沒持續太久，抵達岔路後一路不停歇的爬升，與樹根路奮鬥～

終於，終於～鑽出樹林，穿出草徑，看到大岩石與天空，登頂啦！

站立於岩石之上，似站在雲端上觀賞雲海，眺望遠方的山、俯瞰石門水庫，無敵美景盡收眼底。

爬升600多公尺，去程的陡上，回程的陡下，實備受考驗。再看到馬武督瀑布旁的涼亭時，真讓人鬆了一口氣。

既然買了門票進場，總要逛一下馬武督探索森林。往楊梅神木區去囉～應是全世界最老的楊梅原生樹種，楊梅阿公及楊梅阿嬤相互比鄰，就像是2位相親相愛，有點黏又不會太黏的老爺爺與老奶奶，生機盎然傲然挺立著，堪稱是國寶級的自然資產。

經過舞楓池，續往竹林步道、桐花步道前進。未見一池春水，倒見舞楓池上山坡石塊錯落；未見舞楓池楓紅片片，倒見步道兩旁，滿樹的紅葉及黃葉飄染林間。楓紅倚晚霞伴我踏上歸途。