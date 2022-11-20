雲海翻騰如仙境！ 馬那邦山「賞楓勝地」 直奔三角點的楓葉王
馬那邦山[馬拉邦山] 位在苗栗大湖與泰安鄉交界處， 海拔1406公尺， 一等三角點， 小百岳No.37 共有三個登山口，分別是: 1.珠湖登山口:海拔高度約 920 公尺，登山口原路來回約4.6km。為最接近三角點的登山口，登山口旁有私人停車場(一次100 元)，有廁所可供使用。
2.上湖登山口:海拔高度約 1045 公尺。登山口原路來回約5.4km。最後可停車處為「錦雲山莊」，從錦雲山莊至登山口需要再走 1.5K 的產業道路。 3.天然湖登山口:海拔高度約 920 公尺。登山口原路來回約8.2km。最後可停車處為「第一停車場」與「第二停車場」，各別都需要再走 2.4K 與 1.4K 的才會到登山口。三角點的楓葉王
美景當前
雲海翻騰如夢似幻
珠湖登山口
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言