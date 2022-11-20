雲海翻騰如仙境！ 馬那邦山「賞楓勝地」 直奔三角點的楓葉王

馬那邦山[馬拉邦山] 位在苗栗大湖與泰安鄉交界處， 海拔1406公尺， 一等三角點， 小百岳No.37 共有三個登山口，分別是: 1.珠湖登山口:海拔高度約 920 公尺，登山口原路來回約4.6km。為最接近三角點的登山口，登山口旁有私人停車場(一次100 元)，有廁所可供使用。

2.上湖登山口:海拔高度約 1045 公尺。登山口原路來回約5.4km。最後可停車處為「錦雲山莊」，從錦雲山莊至登山口需要再走 1.5K 的產業道路。 3.天然湖登山口:海拔高度約 920 公尺。登山口原路來回約8.2km。最後可停車處為「第一停車場」與「第二停車場」，各別都需要再走 2.4K 與 1.4K 的才會到登山口。三角點的楓葉王

美景當前

雲海翻騰如夢似幻

珠湖登山口