難的先解決！ 桃園「溪洲山」小有難度的挑戰，一探觀賞石門水庫的秘境

石門水庫除了吃活魚還能走走小百岳喔。

日期：2022.11.06 標高：578公尺里程：7.98公里 時數：約4.2小時(含拍照休息)

路線：環狀P型走法13:00 康莊路五段711號 黃大目豆干旁登山口起點→13:35 愚公亭→1400 新溪洲山(475公尺)→14:30 微風廣場→15:30溪洲山(578公尺)→17:14 康莊路五段529巷登山口折返起點

台北連週來陰雨綿綿，於是往南多跑幾十里路好曬曬久違的陽光。老爺說桃園有4座小百岳(021金面山、022東眼山、023溪洲山、024石門山)，我們已經走過東眼山，還有3座妳要先走難的還是簡單的?難的啊。難的先解決，其它的就不成問題啦。老爺邊開車我邊看資訊：溪洲山在石門水庫附近，有好幾個登山口，也有好幾種走法，但是地圖我看不太懂，反正先開到第一個登山口看看吧。

這第一個登山口就在石門水庫收費站外的黃大目豆干店旁。剛好路邊可以停車、有家麵店開著，二人決定先填飽肚子再開始爬山。既然人已經在豆干店的登山口，那就直接開拔吧。看了好幾篇山友經驗不論從哪個登山口走，溪洲山似乎都不好爬。初起登時我倒覺得還好，就是石階一路往上，今日能有藍天陽光微風作伴，慢慢走約一公里就差不多到了重要的十字路口—愚公亭。

愚公亭所在的地方是塊大平台，有許多健身器材和用磚砌可供山友泡茶煮食的涼亭(愚公亭)，這裡是四通八達的交會處，是往水庫、往觀景秘境湖光山舍、新溪洲山和溪洲山的十字路口。

我們就是在這兒看著好幾處路口時遇到山友跟我們分享取前左路有個可以觀水庫的秘境，於是我倆順其指引往前一探究竟，果然不會兒，大山大水入眼簾，四周開闊寧靜，果然是好地方。

小坐了一會兒還是得離開，畢竟得預留下山時間，倆人邊計劃著要帶些茶點來此悠哉賞景，邊走回愚公亭廣場，取門框旁路走稜線，10分鐘就抵達標高475公尺的新溪洲山。

收下新溪洲山後三度折返回愚公亭，取亭旁路徑前往溪洲山。(題外話: 老花的我看著那紅紙以為是價目表，很開心的說哎呦? 山上還有在賣飯賣麵賣飲料啊? )

從這裡起算大約還要走3公里才能抵達溪洲山的三角點。3公里感覺不短，但中間有幾處可暫停看風景的點、沿途開滿了雞屎藤花和台灣馬蘭，野行的樂趣就是在這些東看西看，可愛的小百花對生在枝葉，結了那麼寶藍的果居然名叫雞屎…；還有台灣藍鵲時不時林間穿梭，我們似乎還看到了金翼白眉在路旁喝水的身影。

今天不逛街只吹風的”微風廣場”，往下看水塘前就是福山巖的大門，這裡也是另一個登溪洲山的入口，從這裡直上直下應該是更陡但稍短距離的路線。

其實邊走邊看錶的高度邊心想…糟了糟了，有下就有上，沿著稜線一路往下雖然狀似輕鬆好走，但這就代表我們等會兒得從更低的高度往上攀爬啊。果然經過有著鐵網圍籬的苗圃後是一片竹林，經此之後就有多處拉繩爬升，往上爬是相對比較不難的，只要專心腳步找好輔助施力點，都不至於太累；然後就來到展望佳的觀景平台，地面上有塊”林本源”的基石，一查果然是板橋林家的，原來林家的土地範圍大到桃園了啊。

從觀景平台經過高壓電塔就直抵溪洲山三角點，這裡一邊看石門水庫另一邊可看龍潭大溪林口台北。

此時已是下午3點半，得趕著天黑前下山，於是不循原路試著找福山巖登山步道的出口，不過山裡指標並不清楚，方向也不對，二條下切到台四線的山徑我們琢磨了一會兒後，走了條最陡最直線下切的，俗話說得好：上山容易下山難，尤其是這麼陡的下山，每個腳步都得全神貫注，大腿肌肉和腳掌長時間出力，回家後直接爆痠啊。

夕陽餘暉中，終於快下山了。

我們最後從康莊路五段529巷登山口接回台四線，在轟隆隆的車聲中結束近8公里的環狀P型路線。整體來說，溪洲山算是有難度且很熱門的小百岳，我很久沒在爬山中遇到這麼多人，而且很多都是目測年紀比我大的，我都覺得這路不容易，對他們肯定也是挑戰，非常佩服。這路徑可長可短(福山巖直攻來回4公里左右，也可拉大與其他古道緃走都可以)，有水庫風光、有林蔭遮蔽、有水庫風光、又有體力鍛鍊的能量，還能結合週邊鄉鎮景點一起安排，是可以再來一次的小百岳。

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