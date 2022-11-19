難的先解決！ 桃園「溪洲山」小有難度的挑戰，一探觀賞石門水庫的秘境
石門水庫除了吃活魚還能走走小百岳喔。
日期：2022.11.06 標高：578公尺里程：7.98公里 時數：約4.2小時(含拍照休息)
路線：環狀P型走法13:00 康莊路五段711號 黃大目豆干旁登山口起點→13:35 愚公亭→1400 新溪洲山(475公尺)→14:30 微風廣場→15:30溪洲山(578公尺)→17:14 康莊路五段529巷登山口折返起點
台北連週來陰雨綿綿，於是往南多跑幾十里路好曬曬久違的陽光。老爺說桃園有4座小百岳(021金面山、022東眼山、023溪洲山、024石門山)，我們已經走過東眼山，還有3座妳要先走難的還是簡單的?難的啊。難的先解決，其它的就不成問題啦。老爺邊開車我邊看資訊：溪洲山在石門水庫附近，有好幾個登山口，也有好幾種走法，但是地圖我看不太懂，反正先開到第一個登山口看看吧。
這第一個登山口就在石門水庫收費站外的黃大目豆干店旁。剛好路邊可以停車、有家麵店開著，二人決定先填飽肚子再開始爬山。既然人已經在豆干店的登山口，那就直接開拔吧。看了好幾篇山友經驗不論從哪個登山口走，溪洲山似乎都不好爬。初起登時我倒覺得還好，就是石階一路往上，今日能有藍天陽光微風作伴，慢慢走約一公里就差不多到了重要的十字路口—愚公亭。
愚公亭所在的地方是塊大平台，有許多健身器材和用磚砌可供山友泡茶煮食的涼亭(愚公亭)，這裡是四通八達的交會處，是往水庫、往觀景秘境湖光山舍、新溪洲山和溪洲山的十字路口。
小坐了一會兒還是得離開，畢竟得預留下山時間，倆人邊計劃著要帶些茶點來此悠哉賞景，邊走回愚公亭廣場，取門框旁路走稜線，10分鐘就抵達標高475公尺的新溪洲山。
收下新溪洲山後三度折返回愚公亭，取亭旁路徑前往溪洲山。(題外話: 老花的我看著那紅紙以為是價目表，很開心的說哎呦? 山上還有在賣飯賣麵賣飲料啊? )
從這裡起算大約還要走3公里才能抵達溪洲山的三角點。3公里感覺不短，但中間有幾處可暫停看風景的點、沿途開滿了雞屎藤花和台灣馬蘭，野行的樂趣就是在這些東看西看，可愛的小百花對生在枝葉，結了那麼寶藍的果居然名叫雞屎…；還有台灣藍鵲時不時林間穿梭，我們似乎還看到了金翼白眉在路旁喝水的身影。
今天不逛街只吹風的”微風廣場”，往下看水塘前就是福山巖的大門，這裡也是另一個登溪洲山的入口，從這裡直上直下應該是更陡但稍短距離的路線。
其實邊走邊看錶的高度邊心想…糟了糟了，有下就有上，沿著稜線一路往下雖然狀似輕鬆好走，但這就代表我們等會兒得從更低的高度往上攀爬啊。果然經過有著鐵網圍籬的苗圃後是一片竹林，經此之後就有多處拉繩爬升，往上爬是相對比較不難的，只要專心腳步找好輔助施力點，都不至於太累；然後就來到展望佳的觀景平台，地面上有塊”林本源”的基石，一查果然是板橋林家的，原來林家的土地範圍大到桃園了啊。
從觀景平台經過高壓電塔就直抵溪洲山三角點，這裡一邊看石門水庫另一邊可看龍潭大溪林口台北。
此時已是下午3點半，得趕著天黑前下山，於是不循原路試著找福山巖登山步道的出口，不過山裡指標並不清楚，方向也不對，二條下切到台四線的山徑我們琢磨了一會兒後，走了條最陡最直線下切的，俗話說得好：上山容易下山難，尤其是這麼陡的下山，每個腳步都得全神貫注，大腿肌肉和腳掌長時間出力，回家後直接爆痠啊。
夕陽餘暉中，終於快下山了。
我們最後從康莊路五段529巷登山口接回台四線，在轟隆隆的車聲中結束近8公里的環狀P型路線。整體來說，溪洲山算是有難度且很熱門的小百岳，我很久沒在爬山中遇到這麼多人，而且很多都是目測年紀比我大的，我都覺得這路不容易，對他們肯定也是挑戰，非常佩服。這路徑可長可短(福山巖直攻來回4公里左右，也可拉大與其他古道緃走都可以)，有水庫風光、有林蔭遮蔽、有水庫風光、又有體力鍛鍊的能量，還能結合週邊鄉鎮景點一起安排，是可以再來一次的小百岳。
更多爬山記錄歡迎到我的網誌：水藍色天空 (http://www.jessiekuo.com)
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