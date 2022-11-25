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谷關七雄之最佳山頭！ 「東卯山」擁有遼闊視野 360度都有絕佳美景

健行筆記／ 健行筆記阿德

東卯山，位於台中市和平區，谷關七雄排行老五，海拔1690公尺，有一顆聯勤內補三等三角點321號基石，山頂為一寬大的平台，設有幾座大型微波反射板，視野遼闊，擁有360度絕佳的好風光，是谷關七雄中山頂視野最佳的山頭。主要登山口是谷關大道院，除了自行開車外，搭大眾交通工具也很方便，可由豐原火車站搭207、台中火車站搭850及台中高鐵站搭153等路線前往，在「大道院」站下車，不過車行距離稍長，東勢也有266、267車班到達，這天由東勢搭到大道院花了40分鐘。下山時搭上14:00由谷關發車的#153，到「大道院」約15分鐘，沒想到上車後竟然是坐無虛席，站了30幾分鐘，直到東勢前才有位子可坐，非假日谷關竟是如此熱門！

由大道院牌樓走到東卯山登山口約1K的距離，是寬大的產業道路，再來到山頂約6.5K的距離，主要是緩上坡的之字坡山徑，後段有些石塊的路段，登頂前則有攀岩及大石，難度雖不高，不過距離較長，來回約14公里多。更多的路況請參考我的相簿：谷關七雄：擁有360度視野遼闊的東卯山。搭公車在大道院下車，馬路對面就是谷關大道院牌樓，由此進入。

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來到大道院，這裏有不少的停車位，由前方續行進入產業道路，沿路也有指標參考。

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這天還有施工的標示，只管制車輛進出，預計到11/7。

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部份施工路段。

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這段約1K的產業道路是緩上坡的路段，輕鬆好走。

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走了約1K來到東卯山登山口。

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登山口有德芙蘭步道橫走東卯山步道吊橋暫停開放的公告。

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剛開始時是一段上坡石階步道。

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再來主要是緩上坡的山徑，每0.5K有一里程柱。這裏是距離步道終點5.5K處，上方有一往德芙蘭步道的叉路。

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沿途會經過三座電塔，這是第一座。

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經過一段右側是岩壁的路段。

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也有較開闊處，可以看對面的白毛山。

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第二座電塔，由下方通過，由下往上拍，蠻有意思的畫面。

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步道中間的座椅，印象中東卯山步道途中除了涼亭外，應該只有這一座木椅。

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步道途中唯一的涼亭。

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第三座電塔。

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往德芙蘭步道的第二個叉路，約2K處。

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緩上坡的之字山徑。

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3K里程柱，還有3K多的路程要走。

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透空處可以看到橫嶺山、鳶嘴山。

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距離步道終點1.5K里程柱。

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前方有一段落石區，設有警示牌。

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落石路段，快速通過。

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石塊路段。

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距離步道終點1K里程柱。

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再一段石塊路段。

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距步道終點剩0.5K了，再來的步道比較多樣，視野也不錯！

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一塊大岩壁，有鐵製踏板及拉繩，小心一點即可輕鬆往上走。

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大岩壁前視野相當不錯，可以看到遠處的城鎮。

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大岩壁過後是大石路段，要稍微小心行走。

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再來視野更佳，下方應該是白鹿吊橋附近的馬鞍壩集水區域！

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續往上行。

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步道終點0K處，山頂還要再往上走一小段。

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上方反射板處就是東卯山的山頂了。

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東卯山山頂平台及大型微波反射板。

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東卯山標示木柱，海拔1690.5公尺。

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原本以為三角點應該就在標示木柱附近，結果並沒發現，問了幾位山友，也不太清楚。四處找了一下，原來就在第一座反射板下方，上來時急著往前走沒發現，聯勤內補三等三角點321號。

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今天天氣很好，山頂四周視野遼闊，幾乎360度都有絕佳的美景。白姑大山的標示牌。

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橫嶺山、鳶嘴山、稍來山。

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白毛山。

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雪山、大劍山?

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在此拍照、用餐，休息過後順利下山，回到公車站牌等公車。

步道 谷關 登山

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