條條路徑通山頂！雲嘉大尖山、後棟山O繞，拉繩攀爬、視野開闊

走過了好幾回的雲嘉大尖山，皆由不同的登山步道上山，其路線如掌紋之繁複，至今仍然弄不懂有多少路徑能登頂大尖山。今天將車子停在華山教育農園入口處停車場，（約在雲149線28.7K）而華山「10–5」登山步道就在一旁。由10–5步道登頂大尖山，距離約二公里，落差在600公尺上下。

步道沿途大部分為竹林，踩踏處在登頂前皆為石板階梯，都能用較平穩的步伐一路向上，接近大尖山之前，為險屼峻峭地形，大小石塊交錯在步道之上，多處路段須拉繩攀爬而上，此路段少了竹林遮蔽，視野挺為可觀。

二公里的路程，我走了100分鐘來到海拔1305公尺的大尖山。在不是例假日的今天，山頂上已經有好幾位山友聚集，可見大尖山是很容易親近的一座山，遠或近皆能輕易抵達，也可以將車直接開到二尖山停車場，就近走過來。我在此休息了20分鐘，吃了一些水果，選擇挑筍古道往後棟山，這一段路為車行的產業道路呈緩坡向下，道路兩旁儘是青翠欲滴的茶園，在陰霾的天氣透著涼風當下，走起來心情是愉悅而暢快地！

來到大棟山之前，遠遠就可見到大棟山涼亭，高高的矗立在天際線，目標非常醒目。此時要進入不足盈尺的茶園小徑，在茶枝拂衣褲中穿越，約15分鐘來到大棟山。由大尖山這一路過來，約70分鐘來到大棟山涼亭，涼亭為兩樓木造結構，建築在四面環繞的茶園之中，其觀景平台寬暢，視野展望都很好，但今日雲霧輕漫，遠處景觀只能在模糊的視野中時隱若現。

我在涼亭內吃了中餐，休息60分鐘之後，沿著農業道路下山，30分鐘後來到樟湖生態國民中小學後門，再往前不遠接上了「雲212–1線」取左由樟湖生態國民中小學正門經過，約20分鐘來到「雲149線」岔路，取左149線往華山10–5步道前進。在149線踢了三公里多了道路，回到了停車出處後，將背包放入車內徒步進入華山教育農業園區參觀。

08:40華山10–5步道入口→09:01休息涼亭→10:23大尖山11:38後棟子山涼亭（休息60分鐘）13:02樟湖生態國民中小學14:01華山10–5步道入口。

行走軌跡:雲嘉大尖山，後棟山O繞

華山教育農園入口處，有寬敞的停車場可供停車，華山10–5步道入口距離只有幾步之遙。

進入步道，都是石板堆疊的階梯。路徑清楚，踩踏不濕滑。

距離入口處第一座涼亭，約15分鐘可到。

處在竹林之中的棧板平台，可供休息但無展望。

距離大尖山不遠，是今日比較不好走的路段。

一路是陡峭的地形，偶有短暫較平整的路段。

一等三角點的大尖山，腹地頗為平整寬敞。

山頂上朝東這一面，是一攏一攏排列整齊的茶園。

短暫休息過後，朝挑筍古道前進。

茶園旁的水泥涼亭，雖然漆痕斑駁，但可供山友作為短暫休息之用。

農路旁不時可見盛開的馬蘭花。

往大棟山必經這間小廟「龍興宮」。

進入茶園往大棟山涼亭。

這段路不太好走，但距離不遠，花費少許時間就能通過。

大棟山涼亭午餐後，沿著茶園農路往下走。

由涼亭望向一路下切的大尖山。

接近了樟湖生態國民中小學的籃球場。

農路銜接上「雲212–1線」的學校正門。

雲212–1接上雲149線道路，取左側方向。

走了三公里多的149線，來到停車處。