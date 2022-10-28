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台版富士山！ 中級山「苗栗加里山」穿越柳杉神木群，愛心形樹冠天空好浪漫、擁抱雲海無敵展望

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：加里山鹿場登山口＞柳杉林＞風美溪＞避難山屋＞牛樟復活樹＞攀岩峭壁區＞紅豆杉神木＞加里山＞原路折返

加里山，海拔2220公尺，台灣小百岳No.34，位於苗栗南庄與泰安交界，因山形與日本富士山近似，又有台版富士山的美名，更是中港溪與後龍溪的源頭，由鹿場登山口起登，路程長約3.5公里，爬升近900公尺，屬中部遠近馳名的中級山，步道一開始映入眼簾的就是大片的美麗柳杉林，途中需越過潺潺的風美溪，經過避難小屋，路途上還可見伐木時期的台車軌道，加里山特殊的植物也非常多，例如一葉蘭，知名的牛樟復活樹，紅豆杉神木，都令人津津樂道，最後500公尺為岩稜，峭壁，需拉繩攀岩陡上，頗具挑戰性，加里山為一等三角點，擁有360度環繞展望，視野遼闊，鹿場大山（樂山），雪山群峰，大雪山，中雪山，西巒大山，鳶嘴山等皆一覽無遺今天就由加里山鹿場登山口出發，就在加里山森林露營區旁

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加里山除了鹿場登山口，還有大坪登山口

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起登沒多久就遇叉路，前方往哈勘尼山，我們取右下行，這裡容易走錯請注意

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下切至風美溪溪谷

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有繩索可以輔助越溪

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加里山可以說是台灣最美的柳杉林之一，讓每個旅人都情不自禁的駐足欣賞

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森林中充滿了各式各樣色彩繽紛的蕈類

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台車軌道遺跡，見證了過去成為林場的時光

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大約1.8K處，到達避難山屋，歐式小木屋的造型讓人有身處歐洲之感，因為從前這裡迷路頻傳，所以也是中級山中極少數擁有山屋的地方

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一路之字型向上，愛心形狀的樹冠天空，為加里山增添了浪漫的氣息

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現在的加里山指標多且路徑明確

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途經有‘’復活樹‘’之稱的牛樟，雖曾被鋸開但旺盛的生命力又讓它重獲新生

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步道末段，不但巨石越來越多，森林也越來越有魔幻的感覺

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步道後段500公尺陡上，需要拉繩，攀岩，放眼望去是無盡的峭壁與樹根路

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岩壁上的紅豆杉神木，直徑約1.8公尺，被雷劈過仍然屹立不搖，令人嘆為觀止

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爬上稜線，開始出現了展望

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前方的山頭就是加里山

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今天很幸運，有美麗的雲海相伴

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抵達加里山，海拔2220公尺，台灣小百岳No.34，擁有無敵展望的一等三角點，360度無死角的環繞視野，完全不輸百岳

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前方的鹿場大山及樂山雷達站近在咫尺，好有臨場感，遠方的雪山連峰稜線，大劍山，西巒大山，鳶嘴山，稍來山令人目不轉睛

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另一個角度，鵝公髻山，鳥嘴山，李棟山一字排開，連山下的大東河流域，鹿場部落，神仙谷都看得到

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加里山的進階路線則是可以與哈勘尼山或是杜鵑嶺連走，加里山真的太美，從柳杉林，神木，巨石，雲海，展望，驚喜連連，絕無冷場，是一生中必定要來的一座山，那麼今天的小百岳之旅就到這裡

登山 神木 步道

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