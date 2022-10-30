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1次走遍4步道！綠島阿眉山步道、過山古道、觀海步道及過山步道O形走，遠眺無敵海景

健行筆記／ 健行筆記Lin Hsien Chih

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為了參加10/2舉辦的2022火燒島大哥越獄路跑，一早搭船前往綠島

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一到綠島後便騎著租來的機車到過山古道入口來趟阿眉山步道，過山古道，觀海步道及過山步道O形走

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先走位於過山古道入口涼亭旁的阿眉山步道前往阿眉山景觀台

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阿眉山步道沿途皆是原始的林相

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約20多分鐘便登頂綠島第二高峰，海拔276公尺的阿眉山

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阿眉山位於綠島中央位置，展望相當不錯

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從阿眉山看海拔280公尺，綠島第一高峰火燒山

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俯瞰位於綠島東北方的牛頭山

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哈巴狗岩

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小長城步道

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原路回到涼亭後，左行走過山古道下山

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過山古道是綠島先民從中寮、南寮往來公館村溫泉聚落的捷徑

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平緩好走的過山古道，只是天氣炎熱爬的汗流夾背

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過山古道中途有座眺望涼亭

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從涼亭欣賞美麗的海景

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遠觀孔子岩

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左為火燒山，右為阿眉山

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之後來到過山古道出口，再接環島公路

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沿著環島公路順時針方向走，沿途可看見火燒島馬拉松佈置的補給站及流動廁所，明天全馬要環島2圈多一點，這種天氣真的蠻操的

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走一小段路後在右側可看到觀海步道入口

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從這裡往上爬可接上過山步道

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觀海步道為陡峭的木棧道，但視野相當好

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接上過山步道太湖段入口後右轉續往上爬

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過山步道是由台電越嶺供電路而開闢出來的健行步道

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經過一片白木林

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遠眺朝日溫泉及帆船鼻

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廣闊的海景

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步道後段進入樹林裡

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過山步道出口接上中科院觀測站軍用道路後再右轉

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走不用10分鐘便回來過山古道入口停車處來綠島若不想玩水的話，阿眉山步道，過山古道，觀海步道及過山步道O形走算是不錯的選擇全程航跡圖

綠島阿眉山步道，過山古道，觀海步道及過山步道O形走

步道 古道 綠島

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