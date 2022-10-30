1次走遍4步道！綠島阿眉山步道、過山古道、觀海步道及過山步道O形走，遠眺無敵海景
為了參加10/2舉辦的2022火燒島大哥越獄路跑，一早搭船前往綠島
一到綠島後便騎著租來的機車到過山古道入口來趟阿眉山步道，過山古道，觀海步道及過山步道O形走
先走位於過山古道入口涼亭旁的阿眉山步道前往阿眉山景觀台
阿眉山步道沿途皆是原始的林相
約20多分鐘便登頂綠島第二高峰，海拔276公尺的阿眉山
阿眉山位於綠島中央位置，展望相當不錯
從阿眉山看海拔280公尺，綠島第一高峰火燒山
俯瞰位於綠島東北方的牛頭山
哈巴狗岩
小長城步道
原路回到涼亭後，左行走過山古道下山
過山古道是綠島先民從中寮、南寮往來公館村溫泉聚落的捷徑
平緩好走的過山古道，只是天氣炎熱爬的汗流夾背
過山古道中途有座眺望涼亭
從涼亭欣賞美麗的海景
遠觀孔子岩
左為火燒山，右為阿眉山
之後來到過山古道出口，再接環島公路
沿著環島公路順時針方向走，沿途可看見火燒島馬拉松佈置的補給站及流動廁所，明天全馬要環島2圈多一點，這種天氣真的蠻操的
走一小段路後在右側可看到觀海步道入口
從這裡往上爬可接上過山步道
觀海步道為陡峭的木棧道，但視野相當好
接上過山步道太湖段入口後右轉續往上爬
過山步道是由台電越嶺供電路而開闢出來的健行步道
經過一片白木林
遠眺朝日溫泉及帆船鼻
廣闊的海景
步道後段進入樹林裡
過山步道出口接上中科院觀測站軍用道路後再右轉
走不用10分鐘便回來過山古道入口停車處來綠島若不想玩水的話，阿眉山步道，過山古道，觀海步道及過山步道O形走算是不錯的選擇全程航跡圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言