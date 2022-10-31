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5顆星好玩路線！二訪「鳶嘴山西稜線」，沿途場景變換有趣、不無聊

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鳶嘴山起源:2019年10月05日 我第一次爬鳶嘴山、這是我第一座攀岩中級山，您知道以前攀鳶嘴山是要申請入山證的喔。大棟派出所也常擠滿要登鳶嘴山的登山客。我那時才登山4個月新手小白，所以我那天很緊張也很興奮睡不著，2點就到東勢的全家，但我還不敢上山，忽然之間進來一個人問我是不是也要登鳶嘴山？我說是，打完招呼後分開，一直到我爬鳶嘴山攀岩前時又看到他，我其實不太敢走，當時設施沒現在好，裸露感很強烈，因為他這次已爬第三次，一路上他就陪著我一起爬完成了我第一次鳶嘴山梢來山標準O形。

這也是我第一次跟不認識的山友一起爬山，他的腳是比較容易抽筋類型，所以路上我們也停了很多次，前面的攀岩他帶著我，後面的稍來變我走在前。

鳶嘴西稜線:2020年05月03日 我第一次去走鳶嘴山西稜線。當時的我登山10個月已經走完大坑跟谷關七雄，縱走連峰只走過雲嘉五連峰。當時為什麼想走因為看了眠羊這部影片:https://www.youtube.com/watch?v=UdZNKujje10 他很猛坐車到大棟派出所然後深夜走西稜，然後在山頂過夜看日出。??這簡直讓我跪拜。他的影片不多但都很有特色。??

第一次走鳶嘴西稜線我走的是緊張兮兮，整路過長壽山後一個人都沒有，會不會遇到鬼?我納悶著。今天去把上禮拜沒走完的走完，讓我驚奇的是從早上9點20分開始走到晚上6點40分回到19.7k大水塔，我全程都很享受。這麼棒的路線樹木場景變換有趣、各種地形攀爬路線有趣不會無聊，卻是一條相對比較少人走的路線，我給5顆星的好玩路線、沒有危險會讓人害怕的地形。? 即使到今日介紹這路線的影片並不多。

以上是本次紀錄↑

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登山 谷關

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