登內湖第一高峰「大崙頭山」！ 穿梭台北小溪頭環狀步道，欣賞優美森林、遙望七星山群峰

今日行程：碧山路44巷旁大崙頭尾山登山口（46-7號）＞大崙湖＞大崙頭山（乘風堡）＞大崙頭森林步道＞小蝴蝶平台＞巨石公園＞風衝亭（老鷹平台）＞萬溪產業道路＞石頭厝＞太陽廣場＞碧溪步道＞萬溪產業道路＞內雙溪自然中心公車站

大崙頭山，海拔475公尺，台灣小百岳No.8，位於台北市內湖區，為內湖第一高峰，以極佳展望聞名，山頂建有一瞭望塔，是絕佳觀賞七星山群峰，大屯山群峰的位置，遠方的姜子寮山，五分山，觀音山等名山一樣清楚可見，甚至能看見遙遠的基隆山，燦光寮山

大崙頭森林步道，林相優美，生態豐富，高架的步道穿梭於優美森林之中，有溪頭的既視感，素有台北小溪頭的美名，步道中的風衝矮林，巨石公園及北降植物，更增添了森林步道的精采程度今天就由碧山路44巷旁的大崙頭尾山登山口出發，大眾運輸可搭乘小2或小2區至恆光禪寺下車，再步行前往

大崙湖

大崙湖旁大崙頭尾山登山口

先去大崙頭山（乘風堡），515公尺

一路陡上，但距離並不長

抵達小百岳大崙頭山，海拔475公尺，為內湖第一高峰

觀景塔上的360度環繞展望，非常無敵

遠眺台北市第一高峰，七星山

大屯山主峰，西峰，南峰，向天山，面天山一字排開，十分壯觀

連基隆山都看得到

接著往太陽廣場的方向走

過了大崙頭自然步道叉路之後，很快就到達大崙頭森林步道（森林木棧道）叉路口，取左行走木棧道，算是正式進入台北小溪頭環狀步道路線，森林步道長約1公里，我們行進的方向全程皆為下坡

走在高架的木棧道步道上，兩旁森林茂密美麗，猶如南投溪頭森林遊樂區，故又有台北小溪頭的美名

小蝴蝶觀景台展望

沒想到台北近郊就有如此美麗完善的森林浴步道，交通也相當便利，真的非常適合放鬆森活

途經風衝林平台（老鷹平台）

風衝林平台是小溪頭環狀步道視野最好的地點，圓圓的鵝尾山就近在眼前

森林步道終點為萬溪產業道路，過馬路後繼續下行

往至善路三段的方向就對了

來到叉路口，取左行往碧溪步道，原本預計要走O型路線，接自然步道，再從大崙頭山下山，因時間因素我們只走一段碧溪步道，就折返前去內雙溪自然中心搭乘公車下山

太陽廣場

前方美麗的山頭就是大崙尾山

繼續走萬溪產業道路，到達內雙溪自然中心

這裡有市民小巴1可以下山，時間充裕的話非常推薦由碧溪步道走環狀路線（大崙頭森林步道＞碧溪步道＞大崙頭自然步道），或是連走大崙尾山，翠山步道，那麼今天的旅途就到這裡