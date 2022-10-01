快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最親民又安全！ 新北「雲森瀑布步道」 低門檻輕鬆抵達雲森秘境

健行筆記／ 健行筆記nan

雲森祕境_20210829

雲森瀑布步道，位在新北三峽，適合夏天，路上很多玩水的點。步道算平緩，起伏也不太大，路不寬大，一個人走還可以大搖大擺，如果要到雲森再更上一點的地方玩水，就會需要過水，有幾處便橋，應該都是善心人士搭建，不是很穩，小心過橋即可。如果要鳥瞰瀑布，就會需要爬升點高度，不過距離也沒有太長。如果要往上再去雲森秘境，就要往上再爬升，距離一樣不長(多300m吧)。

我們這次只到雲森秘境。原本沒特別要來這個點，但是看到人比較少，所以停留讓小朋友玩玩水。我往上去探一下周遭，起來也挺安全，重點是人少(回家一查，原來這邊是雲森秘境)。聽說旁搭棚子的區域…是在這邊修行的人!?為了避開他們"排水"區域，我們就再往上一些，停留在幾處適合坐下來玩水的地方:)我往源頭爬探了一下路，突然覺得這邊很適合溯溪!應該要有人來溯才對?(回去查了一下~這邊是中坑溪上游, 果然有人溯溪!)溪裡有不少魚跟蝦子，蝦子還過來碰小子的腳，小鮮肉果然不一樣…從登山口以及附近的車看來...這邊假日人應該很多，但是很多都只到下面(雲森瀑布)…所以秘境這邊人就少很多，我們又再往上走一點點…所以就獨佔了:)

天氣很熱，從步道口走過來大約1小時，全程幾乎都有遮蔽，雖然溫度涼爽，但是無風，所以也是會爆汗。在上頭玩了1個小時，回程就不去雲森瀑布那邊逗留了:)這邊夏天應該值得推薦:)為什麼"應該"? 因為後來一查…這邊以前好像有過一些"事情"…七月有點敏感XDXD。

撇除這些，應該很不錯，難怪山下會有很多-中坑溪溯溪活動的廣告。另外就是這邊的交通問題：從熊空候車亭再開車上來，"會車"真的不容易！整條路應該只能容納一輛車的寬度，步道口的停車區(不大)，有機會回車，假日車很多，開車上來應該會非常麻煩！但如果從熊空候車亭"走"上來，應該會踢"很長一段"產業道路…要有心理準備。所以，如果住在台北，可以騎摩托車過來，直接騎到登山口，沒有塞車/找車位/會車問題:)*如果只是到雲森瀑布群~來回大約4公里多.*路上幾乎無手機訊號，可以專心走路，享受山林。

健行筆記APP_GPS記錄-雲森祕境

相本

07118262d0dd039d6429d60d5b0759ee.jpg

此次GPS路徑(雲森秘境)7a28719fea64ac6d467bb846b1913ab5.jpg

開始的路徑微微往下,好走4a5050092273699d90b35ab746b50f3f.jpg

前半段都"微"平緩好走

de65e81af5e8ea59d1375b6dfe788655.jpg

路上很多便橋(但是都不是太穩~自己要注意)

07ca0baecb0da1d4a5348f5a29287cc3.jpg

雜亂的便橋,路過手腳要快,有些已經都腐蝕了.

da35cac25682fe6bd81195cea9ca6f5e.jpg

雲森瀑布

30594058acb4cdc652247ca7b7fb6c35.jpg

盤根錯節岔路處1f089b259d180fffd870a57f438499a5.jpg

748588b63d356e81ae3a77f636480a46.jpg

雲森秘境-玩水

865f1ede54824669f86173488eae5c4d.jpg

雲森秘境-溪蝦還蠻大隻42e62ba6540f861441cf1df6ea248cbd.jpg

雲森秘境-滑水道(看起來像)/遠處修行人家(看起來像客廳)0ed0021c5bf68d5c858f4e87ed4a90f2.jpg

雲森秘境-便橋ea2e525dec2ce65299a8e87bfd2453e5.jpg

雲森秘境-修行人家(看起來像"其他房間")15209de20b0b98ac77628725952c4938.jpg

回程7ae1e1bab9d09444d9261ba0188d93fd.jpg

登山口(摩托車可以直達)973d2a72e3992e70497b59fab541434f.jpg

熊空車站

秘境 瀑布 步道

延伸閱讀

林佳龍拋六星產業計畫 誓言讓新北面向全世界

六星雙港遭批無實益 林佳龍競辦：新北需有產業政策

馬偕來台150周年 新北捷運發行限定300套「古今穿越卡」

新北10月和台北同步調漲公車運價至23元 票價不變

相關新聞

最親民又安全！ 新北「雲森瀑布步道」 低門檻輕鬆抵達雲森秘境

雲森祕境_20210829 雲森瀑布步道，位在新北三峽，適合夏天，路上很多玩水的點。步道算平緩，起伏也不太大，路不寬大，一個人走還可以大搖大擺，如果要到雲森再更上一點的地方玩水，就會需要過水，有幾處

一次走完累爆！挑戰24小時 「一日臺北大縱走」一至七段，建議還是慢慢走慢慢欣賞

注意：本路線非常之長，請考量自己的體能，隨時做好撤退的準備！ YT影片紀錄：https://www.youtube.com/watch?v=6wjhcxWZdnI更多資訊IG：https://www

口袋名單「一日雪北」，一路披荊斬棘，走更遠的路看更美的景

座落在”遠得要命的王國”，再加上頗有難度，「一日雪北」一直擱置在口袋名單內。直至今年一波波的百岳行程後，再加上平時的跑步訓練，自覺體能有所提升，便開始寫計畫書，時間敲定就將申請送了出去。 天時地

瀑布看到飽！絕美之瀑，冬山鄉的瑰寶，宜蘭「新寮瀑布步道」

今日行程：新寮二路＞新寮瀑布步道入口（林務局冬山工作站旁新）＞生態造林區＞下層瀑布＞小瀑布群＞原路折返新寮瀑布步道，位於宜蘭冬山，附近則有舊寮瀑布，新寮步道沿著新寮溪而行，路程約1.5公里許，新寮溪發

感受超脫物質的灑脫！走訪中央山脈心腹「八大秀」，欣賞雲海上的月牙與星空

這是我第二次走訪八通關，第一次走八通關上玉山，而這次也從東埔進入，行經雲龍瀑布、乙女瀑布、樂樂山屋，我們在對關駐在所小歇片刻。走了十四公里的路，身背十七公斤的重物，這次走訪古道，和三個月前比起來，崩塌

一日單攻絕品！ 一座爬了之後會膝蓋軟的百岳「西巒大山」，挑戰碎石坡後登頂

西巒大山 位於南投縣信義鄉，標高3,081公尺，山頂有顆森林三角點基石，為玉山山脈北端第一座超過海拔三千公尺的山峰 和志佳陽大山皆有「單攻聖品」的稱號，也因為爬完總是累個半死，加上取其諧音，使得有「膝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。