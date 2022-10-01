最親民又安全！ 新北「雲森瀑布步道」 低門檻輕鬆抵達雲森秘境

雲森祕境_20210829

雲森瀑布步道，位在新北三峽，適合夏天，路上很多玩水的點。步道算平緩，起伏也不太大，路不寬大，一個人走還可以大搖大擺，如果要到雲森再更上一點的地方玩水，就會需要過水，有幾處便橋，應該都是善心人士搭建，不是很穩，小心過橋即可。如果要鳥瞰瀑布，就會需要爬升點高度，不過距離也沒有太長。如果要往上再去雲森秘境，就要往上再爬升，距離一樣不長(多300m吧)。

我們這次只到雲森秘境。原本沒特別要來這個點，但是看到人比較少，所以停留讓小朋友玩玩水。我往上去探一下周遭，起來也挺安全，重點是人少(回家一查，原來這邊是雲森秘境)。聽說旁搭棚子的區域…是在這邊修行的人!?為了避開他們"排水"區域，我們就再往上一些，停留在幾處適合坐下來玩水的地方:)我往源頭爬探了一下路，突然覺得這邊很適合溯溪!應該要有人來溯才對?(回去查了一下~這邊是中坑溪上游, 果然有人溯溪!)溪裡有不少魚跟蝦子，蝦子還過來碰小子的腳，小鮮肉果然不一樣…從登山口以及附近的車看來...這邊假日人應該很多，但是很多都只到下面(雲森瀑布)…所以秘境這邊人就少很多，我們又再往上走一點點…所以就獨佔了:)

天氣很熱，從步道口走過來大約1小時，全程幾乎都有遮蔽，雖然溫度涼爽，但是無風，所以也是會爆汗。在上頭玩了1個小時，回程就不去雲森瀑布那邊逗留了:)這邊夏天應該值得推薦:)為什麼"應該"? 因為後來一查…這邊以前好像有過一些"事情"…七月有點敏感XDXD。

撇除這些，應該很不錯，難怪山下會有很多-中坑溪溯溪活動的廣告。另外就是這邊的交通問題：從 熊空候車亭 再開車上來，"會車"真的不容易！整條路應該只能容納一輛車的寬度，步道口的停車區(不大)，有機會回車，假日車很多，開車上來應該會非常麻煩！但如果從熊空候車亭"走"上來，應該會踢"很長一段"產業道路…要有心理準備。所以，如果住在台北，可以騎摩托車過來，直接騎到登山口，沒有塞車/找車位/會車問題:)*如果只是到雲森瀑布群~來回大約4公里多.*路上幾乎無手機訊號，可以專心走路，享受山林。

健行筆記APP_GPS記錄-雲森祕境

相本

此次GPS路徑(雲森秘境)

開始的路徑微微往下,好走

前半段都"微"平緩好走

路上很多便橋(但是都不是太穩~自己要注意)

雜亂的便橋,路過手腳要快,有些已經都腐蝕了.

雲森瀑布

盤根錯節岔路處

雲森秘境-玩水

雲森秘境-溪蝦還蠻大隻

雲森秘境-滑水道(看起來像)/遠處修行人家(看起來像客廳)

雲森秘境-便橋

雲森秘境-修行人家(看起來像"其他房間")

回程

登山口(摩托車可以直達)

熊空車站